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«А разве у Знарка с Сафроновым конфликт?» Что динамовцы думают о битве со СКА

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«А разве у Знарка с Сафроновым конфликт?» Что динамовцы думают о битве со СКА

После победы «Динамо» над «Торпедо», обозреватель «Советского спорта» поговорил с игроками бело-голубых о следующем сопернике в плей-офф.

После победы в первом раунде «Динамо» открыло раздевалку для прессы. Но радостных кличей или хотя бы довольных улыбок журналисты там не обнаружили. По выражению лиц игроков можно было понять только одно – выход в следующий круг дался москвичам тяжело…

- Все самое интересное у нас впереди, - заявил мудрый ветеран «Динамо» Константин Горовиков. – Можно выйти на матч фаворитом и проиграть. В спорте все бывает

- Опустошение после победы есть?

- Серия складывалась так, что нам надо было быть готовым ко всему. Это же не был седьмой матч, где отступать вообще уже некуда. Выиграли и хорошо. До опустошения еще далеко.

- Следующий ваш соперник – СКА. А у главного тренера армейцев Олега Знарка конфликт с генеральным директором «Динамо» Андреем Сафроновым. Это как-то отразиться на серии? – неожиданно пошел в атаку на форварда один из моих коллег. Видимо, надеясь застать Горовикова врасплох неожиданным вопросом. Но не тут то было…

- Вы меня в какие-то личные отношения забрасываете, - сделал удивленное лицо Константин. И тут же филигранно ушел от «силового приема» журналиста. - Я и не знаю, что у них конфликт, это раз. А во-вторых… Исходя из этого мне и сказать нечего.

- Но вообще вы рады, что вышли именно на СКА, соперник-то для вас знаковый, - решил я перевести разговор в более безопасное русло.

- Я лично сейчас больше всего рад, что вообще во второй раунд вышел, - улыбнулся в ответ Горовиков. – Уверен, что серия с питерцами будет напряженная и красивая.

Но расслабиться ему не дали.

- У вас в этом году договор с «Динамо» заканчивается, - «щелкнул с пятачка» еще один мой коллега. – Продлевать будете?

- Так тут вроде обе стороны должны желания высказать, в одностороннем порядке контракты не заключаются, - напомнил форвард. – А пока мне надо действующий контракт как следует отработать. Он ведь действует пока.


Защитник московского «Динамо» Яков Рылов пятый матч серии с «Торпедо» мог записать себе в актив. Ведь именно открыл счет в этой встрече. Очень важный гол!

- Согласен, нам надо было повести в счете. Чтобы получить уверенность и как бы… почувствовать игру.

- Тяжело было сегодня без Робинсона и Хиетанена? Все же два ваших бомбардира вне игры оказались.

- У нас все 22 человека выходят на игру, как капитаны. Не важно, кто конкретно на льду. Главное выкладываться там по полной.

- Зрители были морально готовы к пятому овертайму. А вы?

- Мы были готовы ко всему. И все-таки хорошо, что на этот раз мы в основное время уложились.

- Но концовка-то опять получилась инфарктная.

- Мы сами в этом виноваты. Ключевым моментом стало, когда мы «5 на 3» в третьем периоде не реализовали. Сами этим соперника окрылили, «Торпедо» сразу отыгрываться побежало. А когда они еще и забили, на площадке паника началась. И у них, и у нас… Хорошо, что довели до победы. Сейчас вздохнем и будем готовиться к серьезной серии…

- Многие в вашем противостоянии с «Торпедо» ждали семи матчей. А судя по счету в серии она досталась куда легче.

- Я бы по нему не судил. Вспомните, как заканчивались эти поединки. Очень тяжелый раунд был. А вот то, что у нас теперь хватит времени и восстановиться, и подготовиться к играм со СКА – неплохо. Вообще мы в хорошем игровом тонусе сейчас. Готовы дать серьезный бой.

- Для «Динамо» встреча со СКА в плей-офф – уже почти традиция.

- Новый сезон – новая игра. Посмотрим. Чтобы одолеть армейцев нужно все наши лучшие качества слить воедино.

Напомним, что «Динамо» одержало в первом раунде победу над «Торпедо» в серии – 4-1. И теперь встретится со СКА во втором раунде Кубка Гагарина, который для этой пары начнется в Санкт-Петербурге.

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