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Ари: «Краснодар» отправлял в «Галатасарай». Я отказался

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ари: «Краснодар» отправлял в «Галатасарай». Я отказался
Источник: ФК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал «Советскому спорту» о первом матче за клуб, и почему у него испортились отношения с «Краснодаром».

«В какой-то момент мне сказали, что никуда не отпустят»

- Что о дебюте за «Локо» скажете? Удался?
- Ох, думал, что буду спокоен. Но не смог сдержать эмоций. Рад, что вернулся в Москву, очень хотел забить первый гол за «Локомотив». И, конечно, доволен, что мы добились победы.

- Как вас приняли бразильцы «Локо»?
- Очень хорошо! Как впрочем и все остальные игроки. 

- Вам нужно ещё время для адаптации?
- Думаю, нет. Уже чувствую себя в команде как дома.

- Вы себе цель до конца сезона наметили? Например, забить 5-7 мячей?
- Нет, главное, помогать команде, быть полезным. Личная статистика не так важна.

- Расскажите, почему ваш переход в «Локо» получился таким стремительным?
- Сначала не хотел комментировать ничего связанного с «Краснодаром», так как все события – перевернутая страница. Мне было грустно от некоторых вещей, которые случились со мной. Но все-таки я смог уйти. И эта аренда пойдет мне на пользу. Да уже пошла! «Краснодар» вылетел розыгрыша кубка, а мы – в полуфинале.

- Перед тем, как подписать контракт, общались с президентом или спортивным директором?
- Все случилось очень быстро. Сначала «Краснодар» хотел, чтобы я отправился в «Галатасарай». Я отказался. Потом появились хорошие предложения из Китая. Но в какой-то момент мне сказали, что вообще никуда не отпустят. А в последний день трансферов сообщили, что дадут уйти только в «Локомотив».

- В инстаграме вы поблагодарили президента «Локомотива». Почему его?
- Потому что «Локомотив» уже какое-то время хотел со мной связаться, проявлял серьезный интерес. К тому же аренду нужно было оформлять в последний момент, все произошло очень быстро, в последние часы до закрытия трансферного окна. Спасибо всем руководителям клуба, что так быстро сработали, и хорошо ко мне отнеслись. Я пришел в сильную команду, все ребята тепло меня приняли. Остается лишь отплатить хорошими выступлениями.


«Недовольство моими тренировками? Это ложь»

Вы теперь играете под руководством легендарного тренера «Локомотива». Как вам?
- Семин мне показался спокойным тренером, он объективен и все четко объясняет. Видно, как в команде его уважают. Я уже немного познакомился с достижениями и историей Сёмина в «Локомотиве». Так что буду слушать все, что тренер мне скажет, и выполнять его указания на поле.

- Болельщики боятся, как бы вы по привычке не бросили играть после одного месяца. Что им ответите?
- Я в аренде, постараюсь максимально использовать каждый шанс за эти три месяца. Вот потому путь болельщики меня оценят. Надеюсь, они изменят мнение.

- Теперь о «Краснодаре». Появлялись новости, что тренеру не нравилось, как вы тренируетесь. Правда?
- Ну меня же хотели продать, оказывали давление, чтобы я побыстрее ушёл. Хорошо, что появилась возможность перейти в «Локо». Признаюсь, думал, что поеду в Китай. Но слава богу, что появилась такая возможность остаться. Я очень рад остаться в России. Буду работать, чтобы заслужить место в составе «Локо».

- Значит, недовольство вами в «Краснодаре» не имеет отношения к тренировкам?
- Конечно! Все эти новости - ложь. Я могу показать результаты всех физических тестов, везде я один из лучших. Думаю, так начали говорить, так как хотели меня продать.

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