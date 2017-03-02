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Российский форвард Кучеров снова удивил НХЛ. Этого не видели с 2007 года!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никита Кучеров
Никита КучеровИсточник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Вот это мощно! Никита Кучеров из «Тампы» набрал 12 (6+6) очков в четырех матчах. Эти и другие события – в обзоре «Пять гвоздей НХЛ».

МАТЧ


Никита Кучеров в полнейшем порядке. В последних четырех матчах набрал 12 (6+6) очков при 19 бросках. Такого в клубе никто не делал со времен Венсана Лекавалье (ноябрь 2007 года). Но это и понятно. Как сказал сам Кучеров, «плей-офф для нас уже начался». Или «Тампа» попадает в плей-офф, или сам Никита едет на чемпионат мира, где становится чуть ли не главной звездой.

Теперь под горячую руку Никите попала «Каролина» (хотя «ураганы» перебросали «молнию»: 31 – 16). Дважды Кучеров ассистировал защитнику Виктору Хедману. А один раз забил сам. В прошлом матче форвард «Тампы» сделал уникальный хет-трик, нанеся три голевых броска с одной точки – в правом кругу вбрасывания.

На этот раз Джонсон отдал пас Кучерову, когда тот оказался прямо перед воротами. Никита просто положил шайбу в левый угол. А в овертайме отдал такой пас Хедману, и там было трудно не забить.

После этой победы «Тампа» оказалась всего в трех очках от зоны плей-офф.

ТРАВМА


Центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов провел только 5.35 минуты на льду и во втором периоде ушел в раздевалку из-за травмы нижней части тела.

На этой позиции его заменил новичок Ник Шмальц – и сыграл так здорово, что сам набрал 2 (0+2) очка, а его партнер по линии Патрик Кейн вообще сделал хет-трик! В итоге «Чикаго» одержал пятую победу подряд.

Вообще Шмальц очень результативен в последние дни. Если так пойдет и дальше, убирать его от Кейна и Панарина не будет никакого смысла.

Артемий Панарин отметился голевой передачей, когда отобрал шайбу у игрока «Питтсбурга», отправил Шмальца в прорыв, а тот сделал передачу на Кейна.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел неудачный матч, схватив «-3» за полезность. Последний раз с ним это случалось 30 ноября – в игре против «Айлендерс» (3:5).


ПОЛЕТ

Забавный момент из матча «Чикаго» - защитник «Пенс» Рон Хейнси четким силовым приемом отправил на скамейку запасных «Питтсбурга» игрока «ястребов» Денниса Расмуссена.


Расмуссен падал опасно и мог порезать коньком соперников. И порадовало, как Иен Коул сбросил его на пол с бортика. Мол, не мешайся тут.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


А вот фанат предлагает очки судье, который изучает, был ли там гол «Тампы» – или это офсайд.

В итоге арбитр не взял очки. И гол засчитал.

ЗВЕЗДЫ

НХЛ назвала лучших игроков февраля. Ими стали капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз (7+11=18 очков в 10 матчах), форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг (11+6=17 очков в 13 матчах), а также вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, который одержал 8 побед в 9 играх при 92,8% отраженных бросков.

Что тут сказать? Все по делу. Напомним, что первой звездой января в НХЛ стал Евгения Кузнецов. И верим, что весной в плей-офф будут зажигать россияне.

ТАБЛО

Матч

Тампа-Бэй - Каролина - 4:3 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Хедман (Кучеров, Палат), 7:58 (1:0 - бол.). Хэнифин (Линдхольм, Ахо), 11:51 (1:1). Райан (Раск, Хэнифин), 14:54 (1:2 - бол.). Джонсон (Палат, Дотчин), 50:51 (2:2). Кучеров (Гаррисон, Джонсон), 55:18 (3:2). Макклеммент (Линдхольм, Славин), 57:23 (3:3 - мен.). Хедман (Кучеров, Джонсон), 60:46 (4:3).

Место и дата

02 марта 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

ТБ: Кучеров (1+2; +1, 2, 3, 20.57)
Наместников (0+0; 0, 0, 1, 14.59)
в Василевский (31-28; 90,3%, 60.46)

Матч

Чикаго - Питтсбург - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы:

Кейн (Шмальц), 28:49 (1:0). Уилсон (Хэйнси), 37:00 (1:1). Паник (Кит), 39:36 (2:1). Кейн (Панарин, Шмальц), 56:52 (3:1). Кейн 59:19 (4:1 - п.в.).

Место и дата

02 марта 04:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Ч: Панарин (0+1; +2, 0, 0, 17.28)
Анисимов (0+0; 0, 0, 0, 5.35)

П: Малкин (0+0; -3, 0, 3, 20.22)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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