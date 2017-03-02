Российский форвард Кучеров снова удивил НХЛ. Этого не видели с 2007 года!

Вот это мощно! Никита Кучеров из «Тампы» набрал 12 (6+6) очков в четырех матчах. Эти и другие события – в обзоре «Пять гвоздей НХЛ».

МАТЧ





Никита Кучеров в полнейшем порядке. В последних четырех матчах набрал 12 (6+6) очков при 19 бросках. Такого в клубе никто не делал со времен Венсана Лекавалье (ноябрь 2007 года). Но это и понятно. Как сказал сам Кучеров, «плей-офф для нас уже начался». Или «Тампа» попадает в плей-офф, или сам Никита едет на чемпионат мира, где становится чуть ли не главной звездой.

Теперь под горячую руку Никите попала «Каролина» (хотя «ураганы» перебросали «молнию»: 31 – 16). Дважды Кучеров ассистировал защитнику Виктору Хедману. А один раз забил сам. В прошлом матче форвард «Тампы» сделал уникальный хет-трик, нанеся три голевых броска с одной точки – в правом кругу вбрасывания.

На этот раз Джонсон отдал пас Кучерову, когда тот оказался прямо перед воротами. Никита просто положил шайбу в левый угол. А в овертайме отдал такой пас Хедману, и там было трудно не забить.

После этой победы «Тампа» оказалась всего в трех очках от зоны плей-офф.

ТРАВМА





Центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов провел только 5.35 минуты на льду и во втором периоде ушел в раздевалку из-за травмы нижней части тела.

На этой позиции его заменил новичок Ник Шмальц – и сыграл так здорово, что сам набрал 2 (0+2) очка, а его партнер по линии Патрик Кейн вообще сделал хет-трик! В итоге «Чикаго» одержал пятую победу подряд.

Вообще Шмальц очень результативен в последние дни. Если так пойдет и дальше, убирать его от Кейна и Панарина не будет никакого смысла.

Артемий Панарин отметился голевой передачей, когда отобрал шайбу у игрока «Питтсбурга», отправил Шмальца в прорыв, а тот сделал передачу на Кейна.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел неудачный матч, схватив «-3» за полезность. Последний раз с ним это случалось 30 ноября – в игре против «Айлендерс» (3:5).





ПОЛЕТ

Забавный момент из матча «Чикаго» - защитник «Пенс» Рон Хейнси четким силовым приемом отправил на скамейку запасных «Питтсбурга» игрока «ястребов» Денниса Расмуссена.





Расмуссен падал опасно и мог порезать коньком соперников. И порадовало, как Иен Коул сбросил его на пол с бортика. Мол, не мешайся тут.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ





А вот фанат предлагает очки судье, который изучает, был ли там гол «Тампы» – или это офсайд.

В итоге арбитр не взял очки. И гол засчитал.

ЗВЕЗДЫ

НХЛ назвала лучших игроков февраля. Ими стали капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз (7+11=18 очков в 10 матчах), форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг (11+6=17 очков в 13 матчах), а также вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, который одержал 8 побед в 9 играх при 92,8% отраженных бросков.

Что тут сказать? Все по делу. Напомним, что первой звездой января в НХЛ стал Евгения Кузнецов. И верим, что весной в плей-офф будут зажигать россияне.

ТАБЛО

ТБ: Кучеров (1+2; +1, 2, 3, 20.57)

Наместников (0+0; 0, 0, 1, 14.59)

в Василевский (31-28; 90,3%, 60.46)

Ч: Панарин (0+1; +2, 0, 0, 17.28)

Анисимов (0+0; 0, 0, 0, 5.35)

П: Малкин (0+0; -3, 0, 3, 20.22)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.