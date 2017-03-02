Тройка мчится мимо. О стартующем чемпионате Европы

В пятницу в Белграде стартует зимний чемпионат Европы по легкой атлетике. В нем примет участие только одна россиянка – прыгунья в длину Дарья Клишина. Еще трое предпочли не выступать, а остальные не получили разрешения от ИААФ. Мы решили проанализировать, каких бы результатов добились наши легкоатлеты в столице Сербии, если бы сборная выступала в полном составе – и пришли к выводу, что, скорее всего, попали бы в тройку лучших медального зачета.

БЕГ

В коротком спринте ситуация была бы совсем не такой безнадежной, каковой она выглядела все последние годы. Крымский легкоатлет Руслан Перестюк на зимнем чемпионате России показал на 60-метровке результат 6,66 секунды, который мог бы позволить ему выступить в финальном забеге. Точно так же не затерялась бы и сильнейшая российская бегунья на короткие дистанции Кристина Сивкова. Кстати, именно она вошла в тройку «счастливчиков», которых ИААФ одарила разрешением выступать на международных соревнованиях. Но Сивкова в Белград не поедет - по болезни.

На дистанции 400 метров у женщин Екатерина Реньжина, обладающая лучшим результатом сезона в России, на чемпионате Европы, скорее всего, остановилась бы на стадии борьбы за выход в финал. У мужчин ничего такого ожидать бы от россиян не приходилось - здесь, в целом, все так же средненько, как и раньше.

Что же касается барьерного спринта, то чемпион мира 2015 года на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков зимний сезон по-любому пропускает. А сильнейший среди остальных россиян Константин Шабанов не столь конкурентоспособен. Вряд ли бы смогла оказать хоть какую-нибудь конкуренцию европейским лидерам и сильнейшая барьеристка России в нынешнем сезоне Анастасия Николаева.

ПРЫЖКИ

Здесь все намного интереснее. Именно в прыжках сборная России взяла бы большинство своих медалей. Впрочем, так было и на прошлых чемпионатах - но на этом, тем не менее, есть пара дисциплин, где бы мы могли преподнести сюрприз. Например, прыжки в длину у мужчин. Полет Артема Примака на 8 метров 21 сантиметр, состоявшийся на зимнем чемпионате России, очень впечатляет. Это не просто лучший результат сезона в Европе - это еще и сезонный рекорд мира.

Но вот права выступать на международных турнирах Примак не мог получить даже теоретически. Дело в том, что он не состоял ни в одном пуле допинг-тестирования - ни в международном, ни в российском. Поэтому Примаку остается только готовиться к летнему сезону и надеяться на то, что произойдет чудо - то есть членство ВФЛА в ИААФ будет восстановлено. Но шансов, что это произойдет раньше осени, как известно, немного.

Еще одно очень верное золото чемпионата Европы в помещении - в тройном прыжке у мужчин. Люкман Адамс, зимний чемпион мира 2014 года, здорово распрыгался - и с лучшим результатом сезона 17,20 был бы стопроцентным фаворитом в Белграде.

Не один Данил Лысенко мог бы претендовать на золото европейского зимнего чемпионата в прыжках в высоту. Хорош этой зимой был и олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван Ухов. Правда, до космических 2,40 и ему, конечно, далеко, но этой зимой никто так высоко ни в Европе, ни в мире и не прыгал.

Ну а в женских прыжках Россия могла бы рассчитывать на две медали минимум. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина с потрясающим результатом 2,03 - явный лидер сезона. Европейское первенство в Белграде могло бы стать ее бенефисом - но не станет, потому что разрешения выступать в нейтральном статусе Маше не дали. ИААФ объяснила, что еще не закончена перепроверка допинг-проб с чемпионата мира-2015. И это, конечно, печально.

А вот чемпионка Европы-2014 Анжелика Сидорова могла бы выступить в Белграде, так как ей международная федерация разрешение стартовать в нейтральном статусе дала. Однако Сидорова к этому моменту уже построила другие планы - а именно завершить зимний сезон. Срочно менять график и впопыхах готовиться к чемпионату Европы - значило бы приехать в Белград не на пике формы. Поэтому лучшая российская прыгунья с шестом на зимнем чемпионате Европы не появится.

Зато там выступит Дарья Клишина - причем не под российским, как на Олимпиаде в Рио, а под нейтральным флагом Европейской легкоатлетической ассоциации. Но на золото единственной представительнице нашей страны на чемпионате Европы претендовать будет сложно. Сразу несколько спортсменок в этом зимнем сезоне прыгали дальше, а одна, сербка Ивана Шпанович, сильно дальше.

МЕТАНИЯ, МНОГОБОРЬЕ, ЭСТАФЕТА

На зимних чемпионатах, как известно, единственное представленное метание - это толкание. Ядро все-таки летает недалеко, помещения хватает. Но у российских спортсменов это ядро уже довольно давно летает совсем уж недалеко. Эта дисциплина, что называется, не наша - и в Белграде она нашей не стала бы в любом случае.

В многоборье же, скорее всего, за медали поборолся бы лучший наш представитель этой дисциплины Илья Шкуренев. Его отсутствию в топ-листе удивляться не стоит - дело в том, что Шкуренев на чемпионате России по многоборью в помещении сделал три заступа в прыжке в длину, после чего выбыл из борьбы. Могли бы россияне претендовать на награды (хотя вряд ли на золотые) в эстафете 4х400 метров у мужчин и женщин.

ИТОГ

Наиболее вероятный результат, который показала бы сборная России на зимнем чемпионате Европы - три-четыре золотые медали. При максимальном везении могло бы быть на пару золотых больше. Оно сопутствовало, например, два года назад в Праге - тогда сборная России выиграла шесть золотых наград и заняла первое место в медальном зачете. Сейчас же с командой Великобритании нам побороться бы, скорее всего, не удалось. Но вот занять место в тройке - вполне.

ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ И РОССИИ. ЗИМНИЙ СЕЗОН

Дисциплина/Лидер в Европе/Лидер в России

МУЖЧИНЫ

60 м/Чиджинду Юджа (Великобритания) - 6,56/Руслан Перестюк - 6,66

400 м/Павел Маслак (Чехия) - 45,80/Тимофей Чалый - 46,72

800 м/Адам Кщот (Польша) - 1.46,17/Константин Холмогоров - 1.47,56

1500 м/Эндрю Батчарт (Великобритания) - 3.37,58/Владимир Никитин - 3.39,51

3000 м/Эндрю Батчарт (Великобритания) - 7.41,05/Владимир Никитин - 7.44,65

60 м с/б/Энди Поззи (Великобритания) - 7,43/Константин Шабанов - 7,65

Высота/Сильвестр Беднарек (Польша) - 2,33/Данил Лысенко - 2,33

Шест/Петр Лисек (Польша) - 6,00/Тимур Моргунов - 5,80

Длина/Жан-Пьер Бернар (Франция) - 8,08/Артем Примак - 8,21

Тройной/Жан-Марк Понвьян (Франция) - 17,13/Люкман Адамс - 17,20

Ядро/Давид Шторль (Германия) - 21,37/Максим Афонин - 21,09

Семиборье/Хорхе Уренья (Испания) - 6249/Павел Руднев - 5962

ЖЕНЩИНЫ

60 м/Дина Эшер-Смит (Великобритания) - 7,13/Кристина Сивкова - 7,20

400 м/Ли Шпрюнгер (Швейцария) - 51,46/Екатерина Реньжина - 52,52

800 м/Йоанна Йозвик (Польша) - 1.59,29/Александра Гуляева - 2.01,40

1500 м/Сифан Хассан (Нидерланды) - 4.03,05/Александра Гуляева - 4.07,47

3000 м/Лора Мюир (Великобритания) - 8.26,41/Елена Коробкина - 8.59,34

60 м с/б/Памела Дуткевиц (Германия) - 7,79/Анастасия Николаева - 8,04

Высота/Айрине Пальшите (Литва) - 2,00/Мария Кучина - 2,03

Шест/Екатерини Стефаниди (Греция) - 4,82/Анжелика Сидорова - 4,70

Длина/Ивана Шпанович (Сербия) - 6,96/Дарья Клишина - 6,64

Тройной/Елена-Андреа Пантурою (Румыния) - 14,33/Ирина Гуменюк - 14,02

Ядро/Анита Мартон (Венгрия) - 18,97/Евгения Соловьева - 17,85

Пятиборье/Алина Шух (Украина) - 4550/Мария Павлова - 4367