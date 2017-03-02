Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Инцидент Кокорина и отношения Шатова с Луческу: реакция «Зенита» накануне ЦСКА

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Инцидент Кокорина и отношения Шатова с Луческу: реакция «Зенита» накануне ЦСКА
Источник: ФК «Зенит»

Мирча Луческу – об агенте Шатова, Шатов – о Луческу, клуб – про происшествие Кокорина. Главные действующие лица «Зенита» накануне ЦСКА.

Кокорин в общей группе, «детали инцидента преувеличены»

Перед началом открытой тренировки «Зенита» накануне встречи с ЦСКА журналисты в основном обсуждают свежие новости, связанные с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным. Оказывается, нападающий в ночь с 25 на 26 февраля катался на своей машине по Москве, а потом выехал на встречную полосу, после чего его и задержали. Все подробности тут. А материалы по этому делу уже переданы в суд.

На тренировке Кокорин занимается в общей группе, в распоряжении Луческу снова все игроки в полной готовности к игре с ЦСКА. На этот раз румын сам назначает футболистов, которые будут общаться с прессой. Сначала он выбирает Юрия Жиркова – интересно, это потому что у него армейское прошлое?

– Не могу сказать, что матч против ЦСКА особенный, но достаточно значимый для меня, – тихо говорит Жирков.

– Мирча Луческу сказал, что не спал после вылета из Лиги Европы. Как вам спалось? – уточняют заботливые журналисты.
– Тоже плохо. Долго не мог уснуть, пропускать голы на последних минутах – не из приятного. Все тяжело переживали, но если не вышли, значит так должно быть.

– Мы прочитали утром, что у Александра Кокорина отобрали его машину «Бентли» за езду по встречке. Общались с ним по этому поводу?

Жирков улыбается и качает головой, а на вопрос отвечает руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман.

После тренировки пресс-служба клуба обозначит свою позицию подробнее: 

– По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость 

Олег Шатов: Буду ждать своего шанса, никаких проблем с Луческу нет

Следующим к журналистам Луческу вызывает Олега Шатова, такое решение тренера сопровождается громким гулом его партнеров. 

– Почему партнеры гудели, когда вас позвали на интервью?
– Потому что проиграл упражнение, – улыбается Шатов. 

– А не из-за интервью вашего агента?
– Нет, – Олег становится очень серьезным. 

– Как переживаете свое положение в команде?
– Спокойно. Ничего страшного не происходит.

– Как ваше здоровье?
– Оправился от мелких болячек, сейчас тренируюсь в полном объеме и без ограничений. Наберу форму и буду ждать своего шанса.

– Много говорят о том, что у вас плохие отношения с Мирчей Луческу. Это так?
– Вы сами все видели. Тренер подошел – позвал к вам. У нас нет никаких проблем, рабочая атмосфера, – полузащитник тут же бежит к партнерам отвоевывать место в составе. 

Напомним, агент Олега Шатова Кахор Муминов сказал, что игроки «Зенита» не понимают Луческу и не любят его.

Мирча Луческу: В интервью агента Шатова много неправды и провокаций 

Сам Луческу тоже не уходит от острой темы.

– Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно даже откуда идет эта информация, которая создает ажиотаж перед этой игрой. Сложно определить, почему появляется такое интервью. Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в «Зените, то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами.

– «Зенит» провел уже две официальные встречи, ЦСКА пока в этом году играл только товарищеские. Это преимущество для вас?
– Сложно сказать, они на сборах все-таки проводили игры, когда мы играли официальные матчи, И играли первым составом. Если мы смотрели всех игроков, то они акцентировали внимание на основе. Уверен, мы подвели игроков в оптимальных кондициях к чемпионату. У нас все-таки есть преимущество в том, что мы провели две официальные игры. Вселяет уверенность последняя игра с «Андерлехтом», только удачи не хватило. Для нас и ЦСКА будет очень важная игра. У них нет проблем составом. Думаю, нас будет ждать зрелищная игра, все игроки покажут максимум. Гончаренко немного поменял схему игры, сейчас они адаптировались к ней.

– Лунев не был заявлен на Лигу Европы. Есть понимание, кто будет сейчас играть в воротах?
– Пока нет предпосылок к тому, чтобы менять Лодыгина. Может и будут замены, но не надо ждать радикальных перемен.

– «Зенит» при формировании команды рассчитывал на игру в двух турнирах. Не будет сейчас это проблемой при большом выборе игроков?
– Самая большая проблема, что пришла пора омолодить команду. Многие игроки достигли хорошего футбольного возраста. Поэтому мы брали много молодых игроков на сборы. Может, не все пока готовы войти в первую команду, но думаю, что скоро такой момент наступит.

Конечно, по другой острой теме – о том, как игрок хорошего футбольного возраста Александр Кокорин попадает в инциденты – мистера Луческу тоже хотелось бы послушать. Но то ли Мирче правда пора продолжать тренировку, то ли он не хочет высказываться. Румын как только слышит фамилию Кокорина, прощается и уходит к команде.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Зенит»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Зенита» посетил тренировку команды накануне матча с ЦСКАПрезидент «Зенита» Александр Дюков присутствовал на тренировке петербургской команды, которую сине-бело-голубые провели утром 2 марта.Пресс-служба «Зенита»: Детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессойПресс-служба «Зенита» прокомментировала корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» информацию о нарушении правил ПДД Александром Кокориным.Машины меняет чаще, чем забивает голы. Кокорина поймали на встречкеМашины меняет чаще, чем забивает голы. Кокорина поймали на встречкеАлександра Кокорина задержали в Москве за гонки по встречной полосе Бульварного кольца.Материалы по делу Кокорина о нарушении правил ПДД переданы в судНападающий «Зенита» Александр Кокорин был задержан в Москве за выезд на встречную полосу, в следствие чего материалы о нарушении ПДД были отправлены в суд.«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевых«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевыхТрадиционный обзор гостевых книг фанатских сайтов ведущих клубов российского футболаТри футболиста «Зенита» продолжат сезон в словацком «Кошице»Три футболиста молодежного состава «Зенита» перейдут в словацкий клуб «Кошице» на правах аренды.«Зенит» отказался комментировать происшествие с Кокориным до подтверждения фактовФутбольный клуб «Зенит» не будет официально реагировать на происшествие с Александром Кокориным, сообщил руководитель пресс-службы клубы Дмитрий Циммерман.Мирча Луческу: В словах агента Шатова много неправды и провокацийГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о словах агента Олега Шатова Кахора Муминова.Юрий Жирков: Матч с ЦСКА достаточно значимый для меняПолузащитник»Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча чемпионата России против ЦСКА.Олег Шатов: С Луческу у меня нет проблем, рабочая атмосфераПолузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча чемпионата России против ЦСКА.Мирча Луческу: У «Зенита» есть преимущество над ЦСКА – мы провели две официальные игрыГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча чемпионата России против ЦСКА.Кокорин принял участие в открытой тренировке «Зенита»Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в открытой тренировке команды, передает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосеНападающего «Зенит» и сборной России Александра Кокорина задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, сообщает Life.ru.«Спартак» вылетел в Краснодар, а Семак установил рекорд. Пока вы спали (видео)«Спартак» вылетел в Краснодар, а Семак установил рекорд. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Александр Бубнов: «Зениту» нужны более качественные центральные защитникиФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зениту» не хватает классных центральных защитников.Золото в мечтах. Михаил Борзыкин – о готовности «Спартака»Золото в мечтах. Михаил Борзыкин – о готовности «Спартака»«Советский спорт» оценивает готовность «Спартака» к возобновлению сезона и его шансы в чемпионской гонке.Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в ЕвропеРоссийский футбольный функционер и агент Константин Сарсания рассказал об интересе других клубов к ведущим футболистам «Ростова».«Спартак» наберет весной 25 очков и займет первое место. Расклад Ловчева на РФПЛ«Спартак» наберет весной 25 очков и займет первое место. Расклад Ловчева на РФПЛПеред стартом весеннего этапа чемпионата России «Советский спорт Футбол» попросил Евгения Ловчева сделать прогноз результатов матчей лидеровГеоргий Черданцев: Не исключал бы ЦСКА из чемпионской гонки, но если армейцы не обыграют «Зенит», вопрос с титулом можно закрыватьКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил шансы московского ЦСКА на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.Валерий Непомнящний: «Спартак» силен духом – тем, чего не хватает «Зениту»Экс-тренер «Томи» и ЦСКА Валерий Непомнящий сравнил «Спартак» и «Зенит», а также поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Женский спринт. Онлайн
Футбол
Пресс-служба «Зенита»: Детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессой
Футбол
Турция претендует на проведение Евро-2024
Легкая атлетика
Президент ИААФ Себастьян Коу: Россия добилась прогресса в восстановлении членства ВФЛА
Футбол
Опция выкупа Тигиева составляет 2,5 млн евро
Биатлон
Тимофей Лапшин: Решение выступать за Корею далось непросто
Биатлон
Волков завоевал серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти
Футбол
Алексей Ребко: Выплата одной зарплаты не устроит игроков «Луча-Энергии»
Футбол
Три футболиста «Зенита» продолжат сезон в словацком «Кошице»
Хоккей
Джон Купер: Василевскому опять пришлось стоять на ушах
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Олег Шатов
Олег Шатоввсе новости