Инцидент Кокорина и отношения Шатова с Луческу: реакция «Зенита» накануне ЦСКА

Мирча Луческу – об агенте Шатова, Шатов – о Луческу, клуб – про происшествие Кокорина. Главные действующие лица «Зенита» накануне ЦСКА.



Кокорин в общей группе, «детали инцидента преувеличены»

Перед началом открытой тренировки «Зенита» накануне встречи с ЦСКА журналисты в основном обсуждают свежие новости, связанные с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным. Оказывается, нападающий в ночь с 25 на 26 февраля катался на своей машине по Москве, а потом выехал на встречную полосу, после чего его и задержали. Все подробности тут. А материалы по этому делу уже переданы в суд.

На тренировке Кокорин занимается в общей группе, в распоряжении Луческу снова все игроки в полной готовности к игре с ЦСКА. На этот раз румын сам назначает футболистов, которые будут общаться с прессой. Сначала он выбирает Юрия Жиркова – интересно, это потому что у него армейское прошлое?

– Не могу сказать, что матч против ЦСКА особенный, но достаточно значимый для меня, – тихо говорит Жирков.

– Мирча Луческу сказал, что не спал после вылета из Лиги Европы. Как вам спалось? – уточняют заботливые журналисты.

– Тоже плохо. Долго не мог уснуть, пропускать голы на последних минутах – не из приятного. Все тяжело переживали, но если не вышли, значит так должно быть.

– Мы прочитали утром, что у Александра Кокорина отобрали его машину «Бентли» за езду по встречке. Общались с ним по этому поводу?

Жирков улыбается и качает головой, а на вопрос отвечает руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман.

После тренировки пресс-служба клуба обозначит свою позицию подробнее:

– По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость

Олег Шатов: Буду ждать своего шанса, никаких проблем с Луческу нет

Следующим к журналистам Луческу вызывает Олега Шатова, такое решение тренера сопровождается громким гулом его партнеров.

– Почему партнеры гудели, когда вас позвали на интервью?

– Потому что проиграл упражнение, – улыбается Шатов.

– А не из-за интервью вашего агента?

– Нет, – Олег становится очень серьезным.

– Как переживаете свое положение в команде?

– Спокойно. Ничего страшного не происходит.

– Как ваше здоровье?

– Оправился от мелких болячек, сейчас тренируюсь в полном объеме и без ограничений. Наберу форму и буду ждать своего шанса.

– Много говорят о том, что у вас плохие отношения с Мирчей Луческу. Это так?

– Вы сами все видели. Тренер подошел – позвал к вам. У нас нет никаких проблем, рабочая атмосфера, – полузащитник тут же бежит к партнерам отвоевывать место в составе.

Напомним, агент Олега Шатова Кахор Муминов сказал, что игроки «Зенита» не понимают Луческу и не любят его.

Мирча Луческу: В интервью агента Шатова много неправды и провокаций

Сам Луческу тоже не уходит от острой темы.

– Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно даже откуда идет эта информация, которая создает ажиотаж перед этой игрой. Сложно определить, почему появляется такое интервью. Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в «Зените, то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами.

– «Зенит» провел уже две официальные встречи, ЦСКА пока в этом году играл только товарищеские. Это преимущество для вас?

– Сложно сказать, они на сборах все-таки проводили игры, когда мы играли официальные матчи, И играли первым составом. Если мы смотрели всех игроков, то они акцентировали внимание на основе. Уверен, мы подвели игроков в оптимальных кондициях к чемпионату. У нас все-таки есть преимущество в том, что мы провели две официальные игры. Вселяет уверенность последняя игра с «Андерлехтом», только удачи не хватило. Для нас и ЦСКА будет очень важная игра. У них нет проблем составом. Думаю, нас будет ждать зрелищная игра, все игроки покажут максимум. Гончаренко немного поменял схему игры, сейчас они адаптировались к ней.

– Лунев не был заявлен на Лигу Европы. Есть понимание, кто будет сейчас играть в воротах?

– Пока нет предпосылок к тому, чтобы менять Лодыгина. Может и будут замены, но не надо ждать радикальных перемен.

– «Зенит» при формировании команды рассчитывал на игру в двух турнирах. Не будет сейчас это проблемой при большом выборе игроков?

– Самая большая проблема, что пришла пора омолодить команду. Многие игроки достигли хорошего футбольного возраста. Поэтому мы брали много молодых игроков на сборы. Может, не все пока готовы войти в первую команду, но думаю, что скоро такой момент наступит.

Конечно, по другой острой теме – о том, как игрок хорошего футбольного возраста Александр Кокорин попадает в инциденты – мистера Луческу тоже хотелось бы послушать. Но то ли Мирче правда пора продолжать тренировку, то ли он не хочет высказываться. Румын как только слышит фамилию Кокорина, прощается и уходит к команде.