Лучший эксперт. Как Илья Брызгалов жег в эфире канадского телеканала (видео)

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов уже готов стать звездой телевидения в Северной Америке.

Перед дедлайном в НХЛ – днем, когда в лиге запрещаются все обмены – было совершено 18 сделок с участием 33 игроков. Из них 17 выступают в АХЛ, то есть в фарм-клубах.

Кто достоин внимания? Глубокий ветеран Джером Игинла перешел из «Колорадо» в «Лос-Анджелес» за пик на драфте-2018. Другой ветеран Томас Ванек отправился из «Детройта» во «Флориду» за защитника Дилана Макллрата и пик на драфте-2017. Третий ветеран Марк Штрайт переехал из «Филадельфии» в «Тампу» за Валтери Филппулу и два пика на драфте-2017. И сразу же «Тампа» отправила Штрайта в «Питтсбург» за пик в четвертом раунде драфта-2018.

Согласитесь, ничего интересного. Да, за пару дней до этого защитник Кевин Шаттенкирк перешел из «Сент-Луиса» в «Вашингтон», сделав команду Александра Овечкина главным претендентом на Кубок Стэнли. А еще интересно, что «Лос-Анджелес» усилил тандем вратарей, взяв Бена Бишопа из «Тампы» к Джонатану Квику.

Ходило много слухов, что «Колорадо» устроит распродажу с участием таких топовых персонажей, как Мэтт Дюшен, Габриэль Ландеског, Тайсон Бэрри… Ничего подобного.

Из россиян поменял команду только Николай Голдобин, которому не давали играть в «Сан-Хосе». Причем в фарм-клубе он был хорош. По нашей информации, Голдобин уже в ближайшей встрече может выйти в составе «Ванкувера». Этот переход должен пойти ему на пользу. Пора закрепляться в НХЛ и играть так, что позовут в сборную России. Потому что «Кэнакс» в плей-офф не попадают.

Почему в НХЛ получился такой скучный дедлайн? Тут несколько причин.

Во-первых, скоро в лиге пройдет драфт расширения (18-20 июня). Появляется новый клуб – «Вегас», который возьмет из каждой команды по одному игроку. Всего в каждом составе можно защитить одного вратаря, трех защитников, семь форвардов. Или одного вратаря и восемь полевых игроков вне зависимости от их амплуа. И вот зачем тому же «Чикаго» брать того же Ландескога, если не сможешь потом его защитить, а звезда переедет в Лас-Вегас? Это останавливало многих генменеджеров.

Во-вторых, многие команды прижаты под потолок зарплат ($73 млн) и просто не могут увеличивать платежную ведомость. Ведь звезды имеют большие контракты.

В-третьих, нужно думать о нынешнем сезоне. Так, «Питтсбург» мог обменять Марка-Андре Флери, о чем ходили слухи очень давно. Но решил его оставить, потому что первый вратарь Мэтт Мюррей склонен к травмам, и ему нужна подстраховка. А «пингвины» снова пойдут за Кубком Стэнли.

REACTION: @bryzgoalie30 and @JeffMarek react to Jarome Iginla's move to the @LAKings. #NHLTrade



Live Blog: https://t.co/aVJltfW7He pic.twitter.com/077ZktxBZB