Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет анонс ближайшего тура чемпионата Испании, который стартует 3 марта матчем «Бетис» – «Реал Сосьедад».

Жизнь за Энрике

Итак, первый матч, который стоит посмотреть, состоится 4 марта.

«Барселона» примет на домашней арене «Сельту», которая выбила в этом сезоне «Реал» из Кубка Испании. Да, команда Эдуардо Бериццо прилично выступает в этом сезоне.

Сейчас коллектив аргентинского специалиста располагается на 10-й строчке, но это ни о чем не говорит. Как показывает практика, галисийский клуб способен обыграть любого соперника, в том числе и «Барселону». Между прочим, «небесные» уже огорчали действующего чемпиона страны в первом круге, забив в ворота Марк-Андре тер Штегена чтерые мяча.

Кстати, если вы еще не в курсе – главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона. Испанский специалист заявил, что в следующем году возьмет отпуск. Видимо, работа с таким клубом, как «Барселона», действительно обошлась 46-летнему наставнику слишком дорого.

Посмотрим, как заявления Энрике скажутся на игре его подопечных, но многие из них уже дали понять, что постараются выиграть в этом сезоне все, что возможно ради своего тренера.

К «Эйбару» без Бэйла

«Я ни в коем случае не считаю, что «Реал» проиграл борьбу за чемпионство. Я и раньше говорил, что нам придется нелегко. Сейчас мы не лидируем в турнирной таблице, однако вся борьба впереди. Мы должны настраиваться позитивно», – сказал после вчерашнего матча с «Лас-Пальмасом» Зинедин Зидан.

Вообще, в последнее время столичный клуб допускает очень много ошибок в защите. Вспомнить хотя бы проигранный матч с «Валенсией»... Вот и накануне «сливочные», благодаря великолепной игре Криштиану Роналду, избежали позора на домашней арене...

3:3 – именно с таким счетом завершился матч, хотя, «Реал» совершил невероятный камбэк: играя вдесятером команда при счете 1:3 сумела выйти из сложного положения и спасти игру.

Кстати, в этой встрече нервы сдали ни у кого-нибудь, а у Гарета Бэйла. Валлиец с 2008 года не получал красную карточку, а в матче с «Лас-Пальмасом» он успел за одну минуту выхватить две желтые: сначала Гарет нарушил правила, свалив полузащитника гостей, а позже решил потолкаться с другими игроками «Лас-Пальмаса». Таким образом, Бэйл пропустит следующий матч, а он состоится 4 марта на домашней арене «Эйбара».

Кстати, эта команда располагается на седьмом месте в таблице. Баски проигрывали в последний раз 18 февраля на выезде «Севилье», а в последней игре уверенно расправились с «Малагой». В общем, ожидать от этой команды можно все, что угодно. Тем более, «Реал», как мы говорили ранее, регулярно допускает грубые ошибки в обороне.

Поймать летучую мышь

Главный матч этого тура состоится в Мадриде 5 марта. «Атлетико» под руководством Диего Симеоне постарается обыграть «Валенсию» на «Висенте Кальдерон».

Да, в этом сезоне у обеих команд дела в чемпионате складываются плохо, особенно это касается «летучих мышей».

Если «матрасники» уверенно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, то «Валенсия» борется за выживание. Однако, в последнее время команда показывает самый настоящий характер. Например, совсем недавно клуб одолел на своем поле мадридский «Реал» и уверенно разобрался с «Атлетиком» из Бильбао.

Что касается «матрасников», то они проиграли в последнем матче чемпионата «Барселоне» (1:2), однако, до игры с каталонским клубом «Атлетико» не уступал аж с 12 декабря прошлого года.

В этой встрече сложно рассуждать о фаворитах, однако, очевидно, что «Атлетико» имеет больше шансов одержать победу: команда проведет матч на домашней арене, и находится в великолепной форме. К тому же, вернулся в строй Ян Облак, оправившийся от травмы плеча.

Все матчи тура:

Матч Леганес - Гранада Место и дата 04 марта 15:00, Бутарке, Онлайн-трансляция

Матч Вильярреал - Эспаньол Место и дата 04 марта 20:30, Мадригал, Онлайн-трансляция

Матч Барселона - Сельта Место и дата 04 марта 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

Матч Спортинг - Депортиво Место и дата 05 марта 14:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

Матч Атлетико - Валенсия Место и дата 05 марта 18:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

Матч Атлетик - Малага Место и дата 05 марта 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция