Алексей Морозов: Когда Захарчук на льду, голову опускать нельзя. Накажет жестко!

Алексей Морозов Источник: КХЛ

Управляющий директор МХЛ, а в недалеком прошлом двукратный обладатель Кубка Гагарина, форвард Алексей Морозов – о нынешнем плей-офф КХЛ.

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Морозов ответил на несколько животрепещущих вопросов о нынешнем Кубке Гагарина и дал весьма полезный совет игрокам.

- Алексей, не могу не начать наш разговор со знаменитого «зеленого дерби». «Салават» и «Ак Барс» сошлись уже в первом раунде. Следите за ним, как экс-капитан казанцев?

- Упорная и интересная пара. Там же все игры закончились в одну шайбу. Интрига! То за сотые доли секунды до сирены забьют. То на последней минуте сравняют и опять пропустят. Такие матчи зрителям расслабиться не дают. Люди на трибунах плачут! Потому что это – настоящий хоккей.

- Захарчук там не слишком свирепствует? Вы же защитника «Ак Барса» лично неплохо знаете. И силовую манеру его игры – тоже.

- Степан всегда так играет. Использует свою массу, играет жестко. Нападающим, которые выходят на лед против него, я бы посоветовал всегда быть начеку. Да все в лиге его манеру игры уже знают. Просто, когда Захарчук на льду, нельзя опускать голову и бежать куда-то. Надо быть готовым, что Степан сыграет в тело. А делает он это очень жестко.

- Что посоветуете форвардам?

- Уворачиваться, уходить от стыка. Сталкиваться с Захарчуком лоб в лоб бесполезно. Не рекомендую.

- Какое противостояние в первом раунде вам еще приглянулось?

- Все пары интересны. Следил за «Витязем» со СКА. Думал, что у подольской команды получится хоть одну игру зацепить. Поначалу то были шансы. Но в последнем матче они рассыпались. Еще мне битва ЦСКА с «Йокеритом» понравилась. Вроде 4-0 в серии, но очень упорная борьба, с овертаймами. Но армейцы постарались. И теперь у них есть время как следует подготовиться к следующему раунду.

- На ваш взгляд опытного бойца плей-офф – не слишком ли велика пауза в восемь дней? Ведь так недолго и с игрового ритма сбиться.

- Ничего страшного. Главное – правильно построить тренировочный процесс. Можно и одну игру товарищескую сгонять между собой – чтоб быть в тонусе. За неделю не растеряешь то, что весь сезон накапливал.

- Как относитесь к идее сократить серии первого раунда до трех побед? Ведь некоторые соперники в нем прилично отличаются по мощи?

- Но не все же! Мы же говорили выше о противостоянии «Ак Барса» с «Салаватом». В таких сериях семь матчей – в самый раз! Это более спортивный и честный подход. А посмотрите, как рубились «Динамо» и «Торпедо». Там тоже могли до седьмого поединка спокойно дотянуть. И никто бы не удивился.

- Но с другой стороны сейчас многие говорят о подавляющем превосходстве армейцев. И с этим тоже трудно спорить.

- Я бы не говорил о подавляющем преимуществе. ЦСКА, к примеру, превзошел «Йокерит» только за счет высокой организации игры. А вовсе не потому, что у армейцев состав сильнее.

- Еще один организационный вопрос – не тяжело ли командам уже в первом раунде играть бесконечные овертаймы. Ведь вся борьба еще впереди…

- Для меня это всегда было более честным подходом. Ведь не зря говорят, что буллиты – это лотерея. А тут – игра. И на фоне усталости больше проявляется мастерство.

- Ну прямо уж буллиты – лотерея… Уж вы-то понимаете, что их тоже просто тренировать надо.

- Это понятно. Но ведь и вратари на месте не стоят. Сейчас многие голкиперы так хорошо играют, что буллитные серии надолго затягиваются.

- В МХЛ на такой формат «вечных овертаймов»не думаете переходить?

- Пока нет. У нас ведь плей-офф короче. Ребята играют каждый день, нет пауз между матчами на восстановление. Поэтому надо и заканчивать их пораньше.

Напомним, что на Западе все серии первого раунда уже завершились. А во втором СКА встретится с московским «Динамо», а ЦСКА – с «Локомотивом». На Востоке битвы во всех четырех парах пока продолжаются.