«Ты такой трус!» Озил рассказал о работе с Моуринью

Месут Озил и Жозе Моуринью Источник: Global Look Press

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, как непросто у него складывались отношения с Жозе Моуринью в «Реале».

Издание Bild опубликовало одну из историй из автобиографии футболиста. В ней Озил рассказывает, из-за чего его невзлюбил Моуринью, и какие из-за этого возникали проблемы.

Португальскому тренеру не нравилось, что немец слишком увлекается финтами, при этом забывает о единоборствах. Однажды Моуринью просто отправил игрока в душ: «Знаешь что? Ты просто ребенок. Иди в душ, нам ты не нужен».

Моуринью злился, что Озил слишком фокусируется на индивидуальной игре, на своей технике, и забывает о команде, и о том, что ради общего успеха нужно жертвовать личной статистикой. Однажды у футболиста с тренером случилась перепалка.

«Ты думаешь, двух красивых пасов достаточно? Ты слишком осторожен в единоборствах. И считаешь, будто бы настолько хорош, что тебе можно выступать на пятьдесят процентов от возможностей», – такие слова Моуринью приводит Озил в своей книге.

– Потом Моуринью сделал паузу, посмотрел на меня. Я же уставился на него. Так мы и стояли, как два боксера перед боем, – рассказывает Озил. – Он не показывает эмоций. Только ждет, что же я отвечу, и насколько сильно ненавижу его в этот момент. Хотя я-то как раз его люблю.

Однажды полузащитник не сдержался и бросил в тренера игровую футболку. На что последовал ответ: «О, так ты сдаешься? Ты такой трус! Чего ты хочешь? Стоять под теплым душем? Быть в одиночестве? Или ты хочешь показать одноклубникам, фанатам, мне, что ты умеешь?»

Чуть позже Месут спросил у португальца, что же тот от него ждет. И Моуринью ответил очень доходчиво: «Хочу, чтобы ты играл так хорошо, как умеешь. Хочу, чтобы ты боролся как мужчина. Знаешь, как ты смотришь на спорный мяч? Нет? Я тебе покажу!» Тогда Моуринью встал на цыпочки, прижал руки к телу и попрыгал в сторону раздевалки.

Также в автобиографии «Магия игры» Озил рассказывает о сорвавшемся трансфере в «Барселону» по вине Хосепа Гвардиолы, как из-за отца переехал в «Арсенал» и как выбирал между сборными Германии и Турции.