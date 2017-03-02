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Ночное рандеву, шанс от скуки. Микулик – о «залете» Кокорина

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кокорин
Александр КокоринИсточник: Instagram

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об очередном «залете» Александра Кокорина. 

Как-то к этому, право, уже и привыкаешь: начало, окончание либо продолжение футбольного сезона должно сопровождаться новостями от Кокорина. Как правило – светскими. Влезаешь поутру в интернет, начинаешь вчитываться: в конце февраля в Москве Александр Кокорин мчался ночью по Страстному бульвару. Был задержан сотрудниками... И думаешь: неужто спешил в круглосуточную библиотеку имени Лермонтова – узнать на досуге, почему Михаил Юрьевич все-таки подарил свой бессмертный сюжет «Муму» Ивану Сергеевичу, и за какие команды они с Тургеневым тогда болели?

Ан нет – все куда прозаичнее: ехал по встречной полосе. Если по версии представителей футболиста-гонщика – то лишь одним колесом. Хотя даже те, кто передвигается по Москве на велосипедах, в курсе: бульвар Страстной – двусторонний, разделенный внушительным сквером. Уж не по нему ли ехал Кокорин навстречу правилам, здравому смыслу и всему живому на Земле?

Сразу стало как-то скучно. То ли дело – прочел недавно озорное интервью Радослава Ковача, где бывший спартаковец вспоминал, как партнер его, Мартин Йиранек выпал однажды из такси на московский ночной асфальт. Лицом. Дело было после разгрома «Динамо» – 5:1 – и в команде Мартину была выписана двойная порция респекта с уважухой: человек сначала на поле без остатка выложился. а потом и в ресторане. Игрочила!

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Это, согласитесь логичнее – когда футбол идет впереди скандала, особенно – такого смешного, как с чехами. У наших же попадание в скандальные эти хроники происходит уже не перед и не после, а вместо игры. Милый залет с шампанским – сочинят тебе текст покаянный. Ночные разборки с полицией – сделаю питерские права, они главней московских будут. Правда, там был прикол, а здесь уже – прямое нарушение закона, но тебе – можно, ты у нас – избранный.

Как говорится: все условия созданы – только играй! Но вот не играет...

После нашего убиенного футбола во Франции и веселой попойки в баре Twiga на Лазурном берегу многие говорили: имеют право, личная жизнь, хоть поутру, да на свои. И временами начинало казаться: они же просто Митрофанушки, неокрепшие мозгом дети, которым талант и богатство застопорили социальную адаптацию. Смотрят на мир широко открытыми глазами через лобовуху «мазерати» – ну, чисто младенцы.

Но пубертатный период как-то затянулся. Из младенчества со временем вырастает ночное толкание полицейских, ошеломившее голландца Риксена, звонки генералам на персональный мобильный, полный отрыв от быта страны и прочий Кокорин-стайл. Жизнь с колесом на встречке. По бульвару – против шерсти.

Что личное дело каждого, кстати. Непонятно только, кто и во имя чего оплачивает весь этот странный аттракцион.

Машины меняет чаще, чем забивает голы. Кокорина поймали на встречке

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