Дагестанцы пытались напугать Фергюсона перед боем с Нурмагомедовым

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон Источник: Getty Images

5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 209, в главном бою которого Тайрон Вудли сразится против Стивена Томпсона.

В со-главном поединке россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон оспорят между собой вакантный титул «временного» чемпиона организации в легком весе. Полноправным же чемпионом в этом дивизионе является ирдандец Конор Макгрегор. Но он не будет драться как минимум до мая 2017 года — руководство дало ему небольшой отпуск.

В четверг состоялись открытые тренировки главных участников бойцовского шоу UFC 209. Вудли, Томпсон, Фергюсон, и, конечно, Нурмагомедов продемонстрировали свою готовность к битве.

После мероприятия случилась небольшая потасовка. Свита российского спортсмена окружила Фергюсона. Она явна не попыталась пожелать ему удачи, а наоборот, пыталась припугнуть.

Вместе с Хабибом на тренировке присутствовали его близкие друзья: Ислам Махачев (боец UFC), Абубакар Нурмагомедов (боец WSOF), Эседулла Эмирагаев (президент клуба «Чемпион») и группа поддержки, которая состояла не только из россиян, но и из представителей других государств, в том числе США.

По словам Тони Фергюсона, все эти ребята пытались его напугать. Он утверждает, что его окружили.

«Хабиб — мой брат по спорту. У меня нет к нему ничего личного. Но сейчас между нами идет настоящая война. Мы — соперники. Очень устал от того, что Нурмагомедов постоянно задирает меня. Теперь он собрал группу поддержки, которая хотела меня напугать. Но у них ничего не вышло. Я собираюсь прекратить все это в «клетке». Я научу Хабиба скромности. Я уважаю всех своих соперников, в том числе и его. Хорошо отношусь к его команде и Абдулманапу Нурмагомедову. Но, если еще раз произойдет такая ситуация, у них у всех будут большие проблемы. Нет ребята, так не пойдет. Я очень опасный человек не только во время боя, но и вне «клетки», - сказал Фергюсон.

«Сделаю все для победы, - продолжил Тони. - у Хабиба нет ни одного шанса помешать мне».

ТРЕНИРОВКА ТОНИ ФЕРГЮСОНА

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ТРЕНИРОВКА ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА

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