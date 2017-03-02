Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард1 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дагестанцы пытались напугать Фергюсона перед боем с Нурмагомедовым

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов и Тони ФергюсонИсточник: Getty Images

5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 209, в главном бою которого Тайрон Вудли сразится против Стивена Томпсона.

В со-главном поединке россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон оспорят между собой вакантный титул «временного» чемпиона организации в легком весе. Полноправным же чемпионом в этом дивизионе является ирдандец Конор Макгрегор. Но он не будет драться как минимум до мая 2017 года — руководство дало ему небольшой отпуск.

В четверг состоялись открытые тренировки главных участников бойцовского шоу UFC 209. Вудли, Томпсон, Фергюсон, и, конечно, Нурмагомедов продемонстрировали свою готовность к битве.

После мероприятия случилась небольшая потасовка. Свита российского спортсмена окружила Фергюсона. Она явна не попыталась пожелать ему удачи, а наоборот, пыталась припугнуть.

Вместе с Хабибом на тренировке присутствовали его близкие друзья: Ислам Махачев (боец UFC), Абубакар Нурмагомедов (боец WSOF), Эседулла Эмирагаев (президент клуба «Чемпион») и группа поддержки, которая состояла не только из россиян, но и из представителей других государств, в том числе США.

По словам Тони Фергюсона, все эти ребята пытались его напугать. Он утверждает, что его окружили.

«Хабиб — мой брат по спорту. У меня нет к нему ничего личного. Но сейчас между нами идет настоящая война. Мы — соперники. Очень устал от того, что Нурмагомедов постоянно задирает меня. Теперь он собрал группу поддержки, которая хотела меня напугать. Но у них ничего не вышло. Я собираюсь прекратить все это в «клетке». Я научу Хабиба скромности. Я уважаю всех своих соперников, в том числе и его. Хорошо отношусь к его команде и Абдулманапу Нурмагомедову. Но, если еще раз произойдет такая ситуация, у них у всех будут большие проблемы. Нет ребята, так не пойдет. Я очень опасный человек не только во время боя, но и вне «клетки», - сказал Фергюсон.

«Сделаю все для победы, - продолжил Тони. - у Хабиба нет ни одного шанса помешать мне».

ТРЕНИРОВКА ТОНИ ФЕРГЮСОНА 

ТРЕНИРОВКА ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Бабайка. Кто собирается бить Хабиба Нурмагомедова

Кейн Веласкес: Нет сомнений, что Хабиб победит (Блог UFC 209: Embedded)

«Пообщался недавно с Хабибом по телефону. Все отлично. Я его выбесил». Блог UFC 209: Embedded

Хабиб Нурмагомедов: Я заставил Тони нервничать. Но теперь разговоры закончились

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дана Уайт: Биспинг будет защищать пояс UFC в бою против Сент-ПьераПрезидент промоутерской компании UFC Дана Уайт анонсировал возвращение в организацию бойца ММА Джорджа Сент-Пьера.Бабайка. Кто собирается бить Хабиба НурмагомедоваБабайка. Кто собирается бить Хабиба Нурмагомедова«Советский спорт» рассказывает о бойце, который собирается победить Хабиба.Что? Где? Когда? Вся информация о поединке Шлеменко – БрэдлиЧто? Где? Когда? Вся информация о поединке Шлеменко – Брэдли«Советский спорт» составил гид по поединку между россиянином Александром Шлеменко и американцем Полом Брэдли.Нурмагомедов провел открытую тренировку в Лас-Вегасе (видео)Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против Тони Фергюсона провел открытую тренировку в Лас-Вегасе.Нурмагомедов, Шлеменко и Мальдонадо подерутся в марте. Месяц будет жаркимНурмагомедов, Шлеменко и Мальдонадо подерутся в марте. Месяц будет жарким«Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках марта.22 апреля Джефф Монсон проведет очередной поединок в РоссииКак сообщает ТАСС, американский боец смешанного стиля Джефф Монсон проведет поединок против россиянина Максима Новоселова.Салимгерей Расулов: Верю в то, что Хабиб Нурмагомедов привезет пояс UFC в РоссиюБывший чемпион ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов верит в то, что Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона и станет «временным» чемпионом UFC в легком весе.Александр Емельяненко: Надеюсь выступить как можно раньше и делаю для этого всеРоссийский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих планах на будущее. Напомним, совсем недавно брат Федора Емельяненко подписал контракт в российском промоушене WFCA (Всемирный бойцовский клуб «Ахмат»), представляющем бойцовскую лигу «Ахмат».Шлеменко – фаворит в поединке против Брэдли, по мнению букмекеровРоссийский боец ММА средней весовой категории Александр Шлеменко является фаворитом в поединке против американца Пола Брэдли, по мнению букмекеров.Шлеменко может подраться за титул Bellator летомКак стало известно «Советскому спорту», лучший российский боец средней весовой категории Александр Шлеменко может выступить в организации Bellator в июне-июле.Реванш Карвальо – Манхуф состоится в Турине 8 апреляЧемпион Bellator в среднем весе бразилец Рафаэль Карвальо свой следующий поединок проведет против голландца Мелвина Манхуфа.Махачев, Яндиев и Токов – лучшие российские бойцы по итогам февраляМахачев, Яндиев и Токов – лучшие российские бойцы по итогам февраляВот и закончилась зима – февраль позади. «Советский спорт» традиционно составил рейтинг лучших бойцов России по итогам прошлого месяца.Спарринг-партнер Макгрегора: Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле боя с КоноромСпарринг-партнер бойца UFC Конора Макгрегора Артем Лобов высказался о возможном бое ирландца с американским боксером Флойдом Мэйвезером.Спортивная комиссия Нью-Йорка оставила в силе результат боя Холли Холм и Жермейн де РандамиНа заседании Спортивной комиссии Нью-Йорка (NYSAC) экс-претендент на пояс чемпионки UFC в полулегкой весовой категории Холли Холм не смогла изменить результат поединка с Жермейн Де Рандами.Вадим Финкельштейн: Давно говорил, что Абукар Яндиев фантастически талантливый боецПрезидент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал прошедший в Санкт-Петербурге турнир M-1 Challenge 74, поделился мнением об ажиотаже вокруг боя Яндиев-Бутенко и рассказал о ближайших планах организации.M-1 Challenge 75. Амилкар Алвеш заменит Энока Солвеса ТорресаЗа три дня до своего поединка против Валерия Мясникова на турнире M-1 Challenge 75 Энок Солвес Торрес получил травму спины, на столь коротком уведомлении его заменит ветеран UFC, чемпион Shooto Brazil Амилкар Алвеш (Бразилия), 15-10.Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, бой с Макгрегором состоится в РоссииРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что бой с чемпионом UFC Конором Макгрегором состоится в России.«Корейский зомби» посетит M-1 Challenge 75Известный всему миру MMA «Корейский зомби» Чен Сон Джон пополнит ряды звездных гостей на международном турнире M-1 Challenge 75, куда он прилетит в качестве секунданта своего соотечественника Йонг Бок Кила.Промо-ролик боя Шлеменко – Брэдли (видео)3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 состоится поединок россиянина Александра Шлеменко и американца Пола Брэдли.Девушка дня. Боец ММА Анастасия ЯньковаДевушка дня. Боец ММА Анастасия ЯньковаСегодня, 1 марта, 26 лет исполнилось самой популярной девушке-бойце ММА Анастасии Яньковой.
Главные новости
Биатлон
Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30
Футбол
«Зенит»: Детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессой
Теннис
Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland Garros
Формула-1
Райкконен выиграл утреннюю сессию четвертого дня тестов в Барселоне
Футбол
Александр Кокорин: Никаких гонок не было
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»
Лыжный спорт
Устюгов не полетит в Квебек на финал Кубка мира
Футбол
УЕФА опубликует решение по апелляции Еременко в пятницу или на следующей неделе
Теннис
Представитель Федерации тенниса Франции: Не могу сказать, получит ли Шарапова wild card
Футбол
Александр Шмурнов: Думаю, ужас «Краснодара» в Кубке не поможет «Спартаку»
все новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства