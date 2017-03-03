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Что? Где? Когда? Вся информация о титульной битве Нурмагомедов – Фергюсон

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб НурмагомедовИсточник: Getty Images

«Советский спорт» составил гид по поединку между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе? Это все есть в нашем материале.

Что за турнир?

UFC 209

Бойцовское шоу состоится 5 марта рано утром по московскому времени и пройдет оно в Лас-Вегасе. В файткарде турнира значатся 12 поединков, в том числе бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

«Фергюсон - жесткий боец, но он боится Нурмагомедова». Передача «Пропустил немножко»

Ранние предварительные поединки

Пол Крэйг (9-0) vs Тайсон Педро (5-0)
Аманда Купер (2-2) vs Синтия Кальвильо (3-0)
Альберт Моралес (6-1-1) vs Андре Сухамтат (11-3)

Предварительные поединки

Марчин Тыбура (14-2) vs Луис Энрике (10-2)
Мирсад Бектич (11-0) vs Дэррен Элкинс (21-5)
Юрий Алкантара (33-7) vs Люк Сондерс (11-0)
Марк Годбир (11-3) vs Дэниел Шпитц (5-0)

Главные бои

Рашад Эванс (19-5-1) vs Дэниел Келли (12-1)
Ландо Ванната (9-1) vs Давид Теймур (5-1)
Алистар Оверим (41-15) vs Марк Хант (12-10-1)

Хабиб Нурмагомедов (24-0) vs Тони Фергюсон (22-3)
Бой за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе

Тайрон Вудли (16-3-1) vs Стивен Томпсон (13-1-1)
Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Кто соперник Нурмагомедова?

Тони Фергюсон
Тони ФергюсонИсточник: Getty Images

33-летний американский боец Тони Фергюсон за свою карьеру провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. В UFC он провел 13 боев, лишь в одном уступил — Майклу Джонсону в 2012 году единогласным решением судей.

На данный момент Тони имеет внушительную серию из девяти побед кряду в самом популярном промоушене мира.

Его прозвище — Эль Кукуй. В странах Латинской Америки и Португалии это означает что-то вроде бабайки в славянских странах. Эль Кукуем пугают непослушных. Это прозвище Фергюсон получил из-за того, что нагоняет страх почти на всех своих соперников.

Фергюсон дебютировал в ММА в 2008 году на турнире CXF и победил Стива Авалоса сабмишеном во втором раунде. В 2009-м Фергюсон потерпел первое поражение в карьере от армянина Карена Дарабедяна.

В 2011 году Фергюсон принял участие в знаменитом реалити-шоу The Ultimate Fighter. TUF — это отбор перспективных бойцов для лиги UFC. В сезоне приняли участие 14 спортсменов, разбитые на две команды. Тренерами были тяжеловесы Брок Леснар и Джуниор дос Сантос. Так получилось, что Фергюсон попал в команду Леснара. Тони уверенно добрался до финала шоу, где победил Рэмси Ниджему нокаутом в первом раунде.

К бою против Хабиба Нурмагомедова Эль Кукуй подходит в отличной физической и психологической форме. По дороге за титулом «временного» чемпиона он одержал яркие победы над такими именитыми бойцами, как Абель Трухильо, Глейсон Тибау, Эдсон Барбоза и Рафаэль дос Аньос.

Кто фаворит?

Источник: Getty Images

Мнения экспертов разделились поровну: кто-то считает, что Нурмагомедов победить сабмишеном, а кто-то считает, что Фергюсон нокаутирует россиянина. Букмекеры же, считают, что шансы Нурмагомедова значительно выше. Коэффициент на его победу равен 1,3, в то время, как на победу американца — 3,2.

Где следить за поединками?

Как обычно, следить за турниром онлайн можно будет на сайте «Советского спорта». Мы запустим текстовую трансляцию, из которой вы узнаете абсолютно все о главных боях воскресенья.

Если говорить о ТВ-трансляции, то в России фанаты ММА все-таки увидят долгожданный бой Хабиба Нурмагомедова. Телеканал «Матч ТВ» договорился с компанией «Телеспорт». Будут показыаны пять главных боев турнира UFC 209. Трансляция начнется в 06:00 по московскому времени. Если же вы являетесь настоящим фанатом ММА и смотрите абсолютно все поединки, то вы можете оформить подписку на UFC Fight Pass или найти соответствующую ссылку на стрим в социальных сетях.

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Сергей Ващенко
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