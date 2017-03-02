Где логика, господин Бессеберг? Почему лишение Тюмени ЧМ-2021 выглядит странным

Сегодня Международный союз биатлонистов объявил о том, что Тюмень теперь уже официально лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. Союз биатлонистов России сообщает, что никакого письменного уведомления на этот счет до сих пор нет, а как только оно будет получено, СБР вместе с оргкомитетом тут же отправится в суд.

Заочный диалог

По заявлению IBU, Тюмень официально лишена чемпионата мира 24 февраля – до этой даты Исполком IBU рекомендовал российской стороне добровольно отказаться от турнира, в противном случае решение о переносе ЧМ-2021 вступало в силу автоматически. Так было решено на экстренном заседании исполкома еще до начала чемпионата мира – 7 февраля.

Как раз в дни ожидания добровольного отказа прозвучал ряд заявлений, которые имеют прямое отношение к судьбе Тюмени в вопросе проведения там ЧМ-2021.

Во-первых, высказался генеральный директор Международного олимпийского комитета Кристоф де Кеппер по поводу того, что доклад Макларена не является существенной доказательной базой наличия государственной системы распространения допинга в России и признания кого-либо виновным.

Далее Президент России Владимир Путин сделал заявление-призна ние, что ошибки у нас были и страна находится на пути их исправления:

– Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга, российская, не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать.

Официальный ответ главы ВАДА последовал незамедлительно:

– ВАДА воодушевлено этим знаком прогресса на самом высоком политическом уровне в России. Признание президента России Владимира Путина, что их «антидопинговая система не сработала», является важным шагом в правильном направлении».

Участие в этом заочном диалоге первого лица государства однозначно свидетельствовал о: войне между ВАДА и России пришел конец.

Вечно опаздывающая девушка

Буквально на следующий день IBU подтвердил намерение отобрать у России мировой чемпионат. Где же логика, господин Бессеберг?

Впрочем, логики в действиях Международного союза биатлонистов не прослеживалось и тогда, когда Тюмени этот чемпионат торжественно вручили. Достаточно вспомнить, что это произошло 4 сентября на Конгрессе IBU в Кишиневе. А меньше чем за два месяца до этого Международный олимпийский комитет в памятный для всего российского спорта день 19 июля рекомендовал не проводить в нашей стране крупных спортивных мероприятий, а те, что уже отданы России, следовало бы перенести в другие места.

Тем не менее, невзирая на эти совершенно конкретные рекомендации, основанные на данных доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, конгресс IBU, как ни в чем не бывало, проголосовал за Тюмень.

И вот теперь «решение IBU автоматически вступает в силу». Уж простите, но Международный союз биатлонистов все эти месяцы напоминает вечно опаздывающую на свидания девушку. А объяснения – почему? – лишены всякой логики.

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов обещает, что продолжит борьбу за тюменский чемпионат, опираясь прежде всего на то, что у Исполкома нет права изменить то, что решил Конгресс.

– СБР не получал никаких бумаг с решением о лишении Тюмени чемпионата мира 2021 года, – заявил «Советскому спорту» глава медиа-службы организации Константин Бойцов. – Наша позиция по этому вопросу остается неизменной: мы категорически не согласны с решением исполкома IBU и в случае, если официальное уведомление от IBU все же поступит, мы сразу пойдем в суд вместе с организационным комитетом. Пока же у нас нет для этого формального повода – лишили чемпионата мира нас пока только на словах.



