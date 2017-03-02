Подвиг Донского. О победе российского теннисиста над богом мяча и ракетки

Евгений Донской Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» - о невероятной победе российского теннисиста над богом мяча и ракетки.

В потоке новостей о допинговых скандалах и баловствах футбольных звезд мы рискуем пропустить едва ли не самое удивительное и обнадеживающее для российского спорта событие из случившихся в 2017-м, причем в первый день весны. А именно - победу российского теннисиста Евгения Донского над швейцарцем Роджером Федерером во втором круге престижного турнира в Дубае.

Почему удивительную, долго объяснять, наверное, не надо - разве что для тех, кто совсем не следит за теннисом (чай, уже не 90-е годы). Федерер - человек, месяц назад в 35-летнем возрасте выигравший 18-й в карьере чемпионский титул турнира «Большого шлема». Он не просто великий - таких в теннисе все-таки довольно много. Он - бог ракетки, икона. По крайней мере для большинства ныне живущих людей. Футбол - это Пеле, хоккей - это Гретцки, баскетбол - это Джордан, а теннис - это Федерер. Пусть он сейчас в классификации не первый, а десятый.

А Донской… Как бы это понятнее сформулировать. Ну в общем, сейчас в спортивном обиходе принято говорить: мужского тенниса в России нет. Ну, значит, и Донского нет. Так, где-то играет. Что-то иногда выигрывает. Циркулирует по мировому рейтингу вокруг границы первой и второй сотен. Вот сейчас - 116-й. Где Федерер, и где Донской.

Удивительной эта победа получилась еще и потому, что по теории вероятности ни до начала матча, ни по ходу, ни в конце ее не должно было быть. Почему до начала, я только что объяснил. Почему по ходу - ну так Донской проигрывал во всех трех сетах, причем безнадежно. Первый так и проиграл, безнадежно, под скучающие взоры зевающей публики. Но во втором - отыгрался со счета 2:5 и двух матч-болов. В третьем - с 4:5 и подачи Федерера, а потом с 2:5 и двух подач Роджера на тай-брейке. А заодно и третьего матч-бола. Иными словами - будете всю жизнь смотреть теннис, не факт, что увидите другой такой по закрученности сюжета матч.

Ну а теперь - о том, почему эта победа обнадеживающая.

Дело в том, что совершенно кривое понятие медийности привело к тому, что в широкое информационное поле можно попасть, только совершив нечто неординарное. Просто хорошим спортсменом теперь, понимаете ли, быть мало. Послал куда подальше судью - молодец, топ «Яндекса» тебе обеспечен. Отпустил сомнительную шутку в адрес соперника, случайно оказавшегося другого цвета кожи - дисквалификацию за расизм получил, но про тебя везде написали. Снял на корте штаны - герой.

Ну или, конечно, надо одержать очень яркую победу.

Но что делать человеку, у которого нет ни особых данных, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», ни природной раскованности, чтобы оголить заднюю часть тела, а воспитание не позволяет оскорбить сидящего на судейской вышке другого человека? Правильный и очень скучный ответ: работать, работать и еще раз работать. Чтобы постоянно пытаться выжимать максимум из своих умений и надеяться на то, что в какой-то момент их хватит для того, чтобы совершить спортивный подвиг.

И это история Евгения Донского. Человека, и это подтвердят все те, кто его знает, удивительно свойского и незвездного. Не обладающего талантом Джоковича, убийственной подачей Карловича или сверхскоростными ногами Надаля - но зато трудолюбивого. Этим качеством обладают очень многие - но часто не выдерживают, ломаются, потому что в спортивный космос, как правило, взлетают все же «поцелованные Богом». Но то, что произошло в среду - яркий пример того, что свой кусок пирога славы можно получить и чистой работой. А сдаться - всегда успеется.