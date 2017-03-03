Кто круче: Шлеменко или Брэдли? Сравнительные характеристики перед поединком
3 марта в Москве в «Олимпийском» состоится турнир M-1 Challenge 75, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Пола Брэдли. В преддверии поединка «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.
M-1 CHALLENGE 75
СК «Олимпийский», Москва, Россия
Дата: 3 марта
Кто: Александр
Шлеменко (Россия) — Пол Брэдли (США)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (19-е, бои 54 победы, 9 поражений); Брэдли (54-е, бои 23-7)
В чем интрига?
Лучший российский боец среднего веса вновь выступит в Москве в рамках турнира М-1. Нет, у Александра нет проблем с лигой Bellator, с которой у него действующий контракт. Напротив, Шлеменко является претендентом на титул чемпиона. Он должен провести бой против победителя пары Рафаэль Карвалью — Мелфин Манхуф. Но когда эта схватка состоится, пока неизвестно. Поэтому, чтобы не терять свое время и физическую форму, Шлеменко подерется в России — Bellator дал добро. Изначально планировалось, что Александр может подраться с кем-то из топовой троицы: Вячеславом Василевским, Анатолием Токовым или Рамазаном Эмеевым. Однако, первый подписал контракт с лигой ACB, второй — с Bellator, а третий — продолжает лечить старые травмы.
Руководство М-1 пришлось найти достойного соперника и сделать это получилось быстро. Следующий оппонент Шлеменко — американец Пол Брэдли, который успел засветиться в таких промоушенах, как UFC, Bellator и WSOF.
Рейтинг боя по
версии «Советского спорта»: 8 из 10
Прогноз: победа Шлеменко нокаутом.
Кто еще подерется на турнире: Алексей Кунченко, Максим Грабович, Магомед Султанхамедов, Сергей Романов и другие.
«Пропустил немножко». О бое Шлеменко - Брэдли
Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)
|
Показатель
|
Александр Шлеменко (Россия)
|
Пол Брэдли (США)
|
Габариты
|
8
|
9
|
Сила
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
Техника
|
7
|
8
|
Скорость
|
7
|
7
|
Взрывная мощь
|
8
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
8
|
7
|
Работа в стойке
|
8
|
8
|
Борьба в стойке
|
7
|
8
|
Борьба в партере
|
8
|
7
|
Опыт
|
10
|
8
|
Итого
|
87
|
85
Наши цифры
говорят о том, что фаворита
в этом противостоянии нет. Однако,
Шлеменко имеет очень большой опыт, да
и дерется он при родных болельщиках.
Это должно сказаться на итоговом
результате.
Справка
|
Боец
|
Александр Шлеменко
|
Пол Брэдли
|
Гражданство
|
Россия
|
США
|
Рекорд в ММА
|
54 победы, 9 поражений
|
23 победы, 7 поражений
|
Достижения в спорте
|
Чемпион мира по современном панкратиону.
Чемпион Азии по панкратиону.
Чемпион России по панкратиону.
Экс-чемпион Bellator в среднем весе.
Победитель Гран-при М-1 в среднем весе.
Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою.
|
Экс-боец UFC и Bellator.
|
Стиль
|
Рукопашный бой
|
Вольная борьба
|
Возраст
|
32 года
|
33 года
|
Рост
|
180 см
|
183 см
|
Вес между боями
|
90 кг
|
93 кг
Последние поединки Шлеменко и Брэдли
|
Александр Шлеменко (4-1)
|
Пол Брэдли (3-2)
|
Брэндон Хэлси (поражение техническим сабмишеном в первом раунде)
|
Карл Амуссоу (победа единогласным решением судей)
|
Ясубей Эномото (победа единогласным решением судей)
|
Натан Коу (поражение единогласным решением судей)
|
Вячеслав Василевский (победа раздельным решением судей)
|
Джош Нир (победа единогласным решением судей)
|
Вячеслав Василевский (победа сабмишеном в третьем раунде)
|
Крис Ханикутт (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|
Кендалл Гроув (победа техническим нокаутом во втором раунде)
|
Юшин Оками (поражение раздельным решением судей)
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