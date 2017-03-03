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Кто круче: Шлеменко или Брэдли? Сравнительные характеристики перед поединком

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто круче: Шлеменко или Брэдли? Сравнительные характеристики перед поединком

3 марта в Москве в «Олимпийском» состоится турнир M-1 Challenge 75, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Пола Брэдли. В преддверии поединка «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.

M-1 CHALLENGE 75
СК «Олимпийский», Москва, Россия

Дата: 3 марта

Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Пол Брэдли (США)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (19-е, бои 54 победы, 9 поражений); Брэдли (54-е, бои 23-7)

В чем интрига?

Лучший российский боец среднего веса вновь выступит в Москве в рамках турнира М-1. Нет, у Александра нет проблем с лигой Bellator, с которой у него действующий контракт. Напротив, Шлеменко является претендентом на титул чемпиона. Он должен провести бой против победителя пары Рафаэль Карвалью — Мелфин Манхуф. Но когда эта схватка состоится, пока неизвестно. Поэтому, чтобы не терять свое время и физическую форму, Шлеменко подерется в России — Bellator дал добро. Изначально планировалось, что Александр может подраться с кем-то из топовой троицы: Вячеславом Василевским, Анатолием Токовым или Рамазаном Эмеевым. Однако, первый подписал контракт с лигой ACB, второй — с Bellator, а третий — продолжает лечить старые травмы.

Руководство М-1 пришлось найти достойного соперника и сделать это получилось быстро. Следующий оппонент Шлеменко — американец Пол Брэдли, который успел засветиться в таких промоушенах, как UFC, Bellator и WSOF.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10
Прогноз: победа Шлеменко нокаутом.
Кто еще подерется на турнире: Алексей Кунченко, Максим Грабович, Магомед Султанхамедов, Сергей Романов и другие.

«Пропустил немножко». О бое Шлеменко - Брэдли

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель

Александр Шлеменко (Россия)

Пол Брэдли (США)

Габариты

8

9

Сила

8

8

Выносливость

8

8

Техника

7

8

Скорость

7

7

Взрывная мощь

8

7

Нокаутирующая сила

8

7

Работа в стойке

8

8

Борьба в стойке

7

8

Борьба в партере

8

7

Опыт

10

8

Итого

87

85

Наши цифры говорят о том, что фаворита в этом противостоянии нет. Однако, Шлеменко имеет очень большой опыт, да и дерется он при родных болельщиках. Это должно сказаться на итоговом результате.

Справка

Боец

Александр Шлеменко

Пол Брэдли

Гражданство

Россия

США

Рекорд в ММА

54 победы, 9 поражений

23 победы, 7 поражений







Достижения в спорте

Чемпион мира по современном панкратиону.

Чемпион Азии по панкратиону.

Чемпион России по панкратиону.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе.

Победитель Гран-при М-1 в среднем весе.

Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою.



Экс-боец UFC и Bellator.

Стиль

Рукопашный бой

Вольная борьба

Возраст

32 года

33 года

Рост

180 см

183 см

Вес между боями

90 кг

93 кг

Последние поединки Шлеменко и Брэдли

Александр Шлеменко (4-1)

Пол Брэдли (3-2)

Брэндон Хэлси (поражение техническим сабмишеном в первом раунде)

Карл Амуссоу (победа единогласным решением судей)

Ясубей Эномото (победа единогласным решением судей)

Натан Коу (поражение единогласным решением судей)

Вячеслав Василевский (победа раздельным решением судей)

Джош Нир (победа единогласным решением судей)

Вячеслав Василевский (победа сабмишеном в третьем раунде)

Крис Ханикутт (победа техническим нокаутом в первом раунде)

Кендалл Гроув (победа техническим нокаутом во втором раунде)

Юшин Оками (поражение раздельным решением судей)

«Фергюсон - жесткий боец, но он боится Нурмагомедова». Передача «Пропустил немножко»


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