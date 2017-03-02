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Моряков угостили «баранкой». Теннисной

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Моряков угостили «баранкой». Теннисной
Источник: Photo.khl.ru

Пятый матч серии «Авангард» - «Адмирал» завершился разгромом гостей 6:0. Пока соперники не знают поражений в родных стенах. Что будет в субботу во Владивостоке?

Проверенную временем и практикой формулу успеха в играх навылет – не уступай дома – никто не отменял. Пока соперники побеждают исключительно в родных стенах. И если продолжат в том же духе, то омичи выиграют серию 4-3.

«Адмирал» же в своей четырехлетней истории не одержал на выезде ни одной кубковой победы. Хотя в регулярном чемпионате достоин статуса агрессивного гостя. На финише увез из Омска три очка (3:1).

Морякам стоит посочувствовать: травмы заставили зачехлить клюшки ведущих игроков – нападающего Роберта Саболича и защитника Джонатона Блума. У словенца, с которым клуб из Владивостока продлил контракт, перелом руки и ключицы, он лечится дома в надежде сыграть на чемпионате мира. Американец в четвертом матче серии повредил кисть и досрочно покинул лед.

Навалившаяся на команду усталость заставила ее главного тренера Александра Андриевского отказаться от тренировок.

У «ястребов» все целы и здоровы. Главный тренер сибиряков Федор Канарейкин имеет возможность вводить свежие силы. На этот раз в четвертом звене появился форвард Данил Файзуллин. Шансом он воспользовался сполна – премьеру в плей-офф отметил заброшенной шайбой. Превратив счет в теннисную баранку – 6:0.

В середине третьего периода Канарейкин неожиданно заменил основного вратаря Доминика Фурха, сорвав намечавшийся сухарь, первый для чешского голкипера. Пост номер один занял 25-летний дебютант плей-офф Олег Шилин.

Фурх после блестящего прошлого сезона в нынешнем чемпионате потерял в надежности. А в серии с «Адмиралом» стал жертвой и клиентом форварда Максима Казакова, пять раз поразившего омские ворота. Сегодня его голевая серия прервалась.

Если вратарская рокировка от Канарейкина вызвала вопросы, то перевод в первое звено Максима Пестушко оправдал себя на все сто. Именно Пестушко выложил шайбу на пятачок Владимиру Соботке, став соавтором первого гола. Второй и третий – на счету защитников Юнаса Анелёва и Виталия Меньшикова.

Второй период гости начали с вратарем-дублером Никитой Серебряковым, заменившим Игоря Бобкова. Надо признать, что последний, как и Фурх, далек от идеала.

Серебрякова распечатал Дэвид Бут, прошлый сезон заканчивающий в «Адмирале» и усиливший «Авангард» в конце ноября. Однако силовой американский форвард успел обзавестись ярлыком «некубковый».

До финальной сирены счет не изменился – 6:0. Гости не воспользовались козырным «стандартом» - «5 на 3». К тому же потеряли в третьем периоде нападающего Михаила Плотникова, повредившего ногу.

Серия перелетает во Владивосток. Там все билеты, пущенные в продажу на субботний матч, разлетелись как горячие пирожки на морозе. Ждем субботы…

Матч

Авангард - Адмирал - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Соботка (Пестушко, Лемтюгов), 6:00 (1:0). Анелёв 13:27 (2:0). Меньшиков (Соботка), 16:54 (3:0). Бут (Юньков, Медведев), 24:53 (4:0). Михеев (Зубов, Пьянов), 36:54 (5:0). Файзуллин (Густафсон), 42:00 (6:0).

Место и дата

02 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция



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