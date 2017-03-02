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Слухи о смерти российского биатлона преувеличены! Надеемся на завтрашний день

Степан Охотников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Слухи о смерти российского биатлона преувеличены! Надеемся на завтрашний день

Сегодня в будущей олимпийской столице Пхенчхане стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Первым в программе стоял женский спринт, который наши девушки безнадежно провалили. Вопрос, который с каждым такой невзрачной гонкой становится все более актуальным: существует в принципе резерв у нашей команды? Изменится ли ситуация в обозримом будущем?

ЭКЗАМЕН НА «ОТЛИЧНО»

На эти вопросы частично ответил юниорский чемпионат мира, который на этой неделе завершился в словацком Осрбли. Завершился весьма успешно для сборной России: у нас 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали, причем завоеваны эти награды всеми сборными – юниорами, юниорками, юношами и девушками.

Россияне свой экзамен сдали в целом на «отлично». Притом что конкуренция в юниорском и даже юношеском биатлоне выросла в разы. Юниорский кубковый турнир – хорошо продуманный проект IBU, которому подыскали мудрого и деятельного рейс-директора (австриец Арне Эйдам – запомните эту фамилию) и сделали хороший календарь. Все как у взрослых: старты в Поклюке, Хохфильцене, Нове Место, но меньше этапов, чуть более облегченная программа. Словом, все для того чтобы будущие биатлонисты кидались во взрослый биатлон не в омут с головой а со знанием дела. Смею утверждать, что плоды этой политики мы увидим уже в ближайшие 5-7 лет.

Предвижу скептические улыбки – мол, мы по юниорам и юношам всегда впереди, а как приходит пора взросления, так на первые роли выходят те, кого мы в юниорах успешно обгоняли, а сами мы ловим свои шансы в дни их неудач. Бывало и такое. Но чего ожидать сейчас?  

НЕ ИСПОРТИТЬ БЫ РЕЗЕРВ

Очевидно, что сейчас женский биатлон переживает кризис и нехватку талантов. В чем причины? Во-первых, в сборной и на подходе к ней спортсменки 1992-1996 годов рождения – времени, когда демографическая ситуация в стране казалась катастрофической, да и в плане охраны детского здоровья все было не ах. Российская спортивная гимнастика через этот период уже почти прошла, а вот циклические виды спорта как раз переживают свой пик. Кроме того, затащить девочек в спортивную школу теперь не в пример сложнее, чем было в СССР – любой детский тренер вам это охотно подтвердит. У девочек и девушек масса иных перспектив – потом, прежде чем тренироваться до умопомрачения, они еще десять раз подумают. Мальчикам проще – в их среде спорт всегда в тренде.

Однако и на фоне всех этих незадач, наши регионы выдают талантливые кадры. То что сделала Валерия Васнецова в гонке преследования – рекорд на долгие времена. Подняться с 24-го места (отставание 1.52) на первое – история биатлона не знает примеров!

Прекрасное впечатление производит и Кристина Егорова – уроженка и воспитанница Можги (из этого же удмуртского городка вышла Ульяна Кайшева) – для нее это первый чемпионат мира и даже на фоне сверстниц Кристина смотрится девочкой, которой играть бы еще в куклы. Однако и в скорости и в стрельбе Егорова способна уже составить конкуренцию юниоркам (серебро индивидуалки и золото эстафеты – тому порукой).

Наконец здорово проявили себя москвичка Анастасия Гореева и представительница Тюмени – Екатерина Мошкова. В общем, тренерам первой сборной в ближайшее время будет из кого выбирать и с кем работать – не испортить бы только неплохой резерв (такое, увы, в последние годы с нами случается)

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Теперь о конкуренции. В личных гонках старт-листы включали от 70 до 110 фамилий. Во всех эстафетах было заявлено 17-25 команд. Это практически взрослые показатели – притом что, вы понимаете, никакой коммерческой выгоды от выступления свои представителей на турнире национальные федерации не получают и командировали юных биатлонистов исключительно за счет собственных средств. Кто-то сэкономил, кто-то рассудил по-своему…

Нет сборных Южной Кореи, Японии и Китая. Немцы командировали в Осрбли одного единственного юношу (завоевал бронзу) – они на своей волне. Зато сильнейшие составы прислали французы, норвежцы и итальянцы. Юная итальянка Ирен Ландсшнейдер, скажем, просто потрясала воображение своими скоростями в личных гонках, привозя преследовательницам больше минуты. Тем приятнее, что москвичка Анастасия Гореева в эстафетной гонке не только выстояла против нее на этапе, но и вышла в лидеры, обеспечив, в немалой степени успех всей троице (юноши и девушки бегают эстафету в формате трех этапов).

«У НАС СИЛЬНАЯ КОМАНДА»

Конечно, возможности для подготовки у всех разные. Сенсационный чемпион мира среди юношей в индивидуальной гонке канадец Лео Гранбуа рассказал на пресс-конференции, что тренируется в родном Квебеке и что у них на тренировочном центре всего пять мишенных установок и нет роллерной трасы, однако никуда переезжать он не хочет, дома приятнее.

У занявшего в той же гонке второе место (с тремя штрафными минутами – против нуля у канадца) нашего Саида Каримуллы Халили своя история. В биатлон его влюбил Бьорндален. Родившийся и выросший в Сергиевом Посаде (отец – афганец, приехавший в Москву на учебу) он впервые увидел биатлон по телевизору. В 11 лет вместе с мамой и старшей сестрой съездил на этап Кубка мира в Контиолахти и… в тот же год записался в лыжную секцию. С 14 лет занимается биатлоном – успел стать призером юношеских Олимпийских игр и вообще все без исключения прочат ему большое будущее (благо характера и трудолюбия парню не занимать).

Увы, в Осрбли, Кариму не удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала – к серебру индивидуальной гонки он добавил серебро эстафеты.

- Сам виноват, у нас сильная команда, но я оказался не самым сильным ее звеном, - говорил он после эстафеты, где на последней стрельбе он уступил в захватывающей дуэли норвежцам (кстати, все трое скандинава учатся и занимаются биатлоном в одной школе). За гонкой с трибуны наблюдала мама Карима. Она приехала в Словакию (в Остров, уверен, приехала бы вся семья и родственники) и жила вдали от стадиона – общаясь с сыном лишь урывками, на стадионе. Такой характер…

Ну а юниорская сборная выпускает в большое плавание просто потрясающее поколение: москвич Кирилл Стрельцов в этом году собрал почти все юниорские Кубки мира (включая Большой глобус). Вместе с ним во взрослую жизнь отправляетсяНикита Прошнев, взявший золото и на открытом чемпионате Европы и здесь в Осрбли. Остается «дозревать» Игорь Малиновский – три золота из четырех возможных на нынешнем чемпионате мира – дух захватывает! Никита Лобастовдебютировал на международной арене в этом сезоне и сразу две медали!

Одним словом, чемпионат подтвердил очевидную вещь: Россия по-прежнему производит много талантливых и перспективных биатлонистов (почти каждые «выпускные экзамены» это подтверждают) и задача тренеров первой сборной – профессионально огранить и поднять на новый уровень этих талантливых парней и девчонок. Когда мы станем решать и эту задачу, тогда все образуется.

ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

З С Б Всего

1. Россия    5   4   2 11

2. Норвегия 3   4   2 9

3. Италия    3   2   3 8

4. Франция 3   1   1 5

5. Канада    2   0    0 2

6. Германия 0    2   4 6

7. Австрия 0    2   0 2

8. Украина 0    1   0 1

9. Белоруссия 0    0    2 2

10-11. Казахстан 0    0    1 1

10-11. Швеция   0    0    1 1

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