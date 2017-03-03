Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Кудряшов: Думаем не о «Манчестере», а о «Томи»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Кудряшов: Думаем не о «Манчестере», а о «Томи»
Источник: ФК «Ростов»

В преддверии возобновления сезона защитник «Ростова» Федор Кудряшов ответил на вопросы «Советского спорта».

«СУПРУГА СКАЗАЛА: «А-А-А!»

- Признайтесь, в детстве болели за «МЮ»?
- В детстве - нет. Переживал за него потом, когда командой руководил Алекс Фергюсон. Нравилась игра – волевая, страстная! Ярым фанатом не был, но «Юнайтед» мне импонировал. А началось все с финала Лиги чемпионов, в котором «МЮ» победил «Баварию» 2:1. Мне было 12 лет, жили в Братске. Папа очень увлекается футболом – собирает газеты, делает вырезки, а тогда, в 1999 году, записывал матчи на видеокассеты. Ту игру я смотрел несколько раз.

- Чемпионат Англии - любимый?
- Да. Высокая интенсивность, много борьбы, судьи позволяют футболистам вести единоборства – игра смотрится интереснее, целостнее.

- Книжку Фергюсона читали?
- Нет. И Ибрагимовича – тоже. Не по душе книги игроков и тренеров. Олег Иванов начинал читать книжку Ибрагимовича, но не закончил. Сказал, в ней слишком много слова «я», ему не понравилось. Игорь Лебеденко взахлеб прочитал Фергюсона, очень рекомендовал. Пару моментов мне пересказывал, сейчас уже не помню, какие.

- Тимофей Калачев рассказал, что у игроков «Ростова» есть чат в WhatsApp. Кто после жеребьевки первым написал: «Ну все, приплыли!»
- Такого не было. Я, кстати, первым написал про «МЮ», потому что вместе с супругой смотрел жеребьевку в прямом эфире.

- Перед этим делали прогнозы?
- Еще в декабре, когда мы заняли в группе третье место, сказал: «Хотелось бы «Манчестер». После ничьей 1:1 в ответной встрече со «Спартой», сидели в раздевалке. Рядом со мной Виталий Витальевич Кафанов (один из тренеров «Ростова». –Прим. ред.). Пришли с ним к такому выводу – хорошо, если сейчас достанется «МЮ».

А когда во время жеребьевки достали шар с «Ростовом», говорю жене ей: «Смотри, сейчас будет «Манчестер». Бац – и точно. Супруга: «А-а-а!». Но я рад. Редко удается сыграть с таким соперником. Выйти на поле против одного из лучших клубов мира – это круто!

- А вот Жозе Моуринью жребий не понравился. Говорит, лететь далеко
- Что поделаешь?! Да, лететь шесть часов, но нам в России к таким расстояниям не привыкать. Это у них там – сел на автобус, доехал.

«СНОВА ХОТИМ В ЕВРОКУБКИ»

- За всем этим ажиотажем мы подзабыли, что «Ростов» играет и в РФПЛ. Как вам первый мартовский соперник – «Томь»?
- Вот вы спрашиваете о «Манчестере», а мы в команде о нем и не говорим. Только после жеребьевки обменялись мнениями и все. Сейчас главное – как раз «Томь».

- Зимой часто писали о том, что в чемпионате России у «Ростова» высоких задач нет, самое важное – Лига Европы.
- Не согласен. Хотим подняться как можно выше, чтобы в следующем сезоне опять выступать в еврокубках. Поэтому задачи максимальные – выигрывать каждый матч.

- Что кроме этого?
- В ближайшей перспективе – победить «Томь». Сейчас все наши мысли об этом матче. Потом будем готовиться к «Манчестеру», хочется успешно сыграть с англичанами. Моя мечта – выйти на «Олд Траффорд». Было бы круто ощутить атмосферу легендарного стадиона. Если говорить о глобальных мечтах – хочу сыграть сначала в Кубке конфедераций, потом на домашнем чемпионате мира. Ради этого готов биться.

Полностью интервью с Федором Кудряшовым – в ближайшем номере приложения «Советский спорт – Футбол».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кокорин-стайл, возобновление сезона и скандалы в «Зените». Пока вы спали (видео)Кокорин-стайл, возобновление сезона и скандалы в «Зените». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.«Томь» – «Ростов». Текстовая трансляция начнется в 19:00Матч 18-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Томью»Сегодня вечером «Ростов» провел предыгровую тренировку перед игрой 18-го тура РФПЛ с «Томью».Пресс-атташе «Ростова»: Нам предложили 170 тысяч рублей за выход Ибрагимовича с ребенкомПресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал, что неизвестный предлагал 170 тысяч рублей за выход своего ребенка на поле с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.«Томь» и «Ростов» сыграли вничью в молодежном первенствеМатч 18-го тура молодежного первенства России между «Томью» и «Ростовом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевых«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевыхТрадиционный обзор гостевых книг фанатских сайтов ведущих клубов российского футболаМихаил Осинов: Билеты на матч «Ростова» с «МЮ» – пока вопрос закрытыйЭкс-игрок «Ростова», рекордсмен по количеству матчей за клуб прокомментировал свое назначение на должность советника президента по спортивным вопросам.Золото в мечтах. Михаил Борзыкин – о готовности «Спартака»Золото в мечтах. Михаил Борзыкин – о готовности «Спартака»«Советский спорт» оценивает готовность «Спартака» к возобновлению сезона и его шансы в чемпионской гонке.Константин Сарсания: Летом долги «Ростова» достигали 800 миллионов рублей, но сейчас все погашено за счет еврокубковРоссийский футбольный функционер и агент Константин Сарсания рассказал о финансовых трудностях, которые испытывал «Ростов».Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в ЕвропеРоссийский футбольный функционер и агент Константин Сарсания рассказал об интересе других клубов к ведущим футболистам «Ростова».«Манчестер Юнайтед» возместит болельщикам расходы на визы для поездки на матч с «Ростовом»Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» готов помочь своим болельщикам добраться до Ростова на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с донской командой.Осинов станет заместителем генерального директора «Ростова»Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов возвращается в донской клуб.Футбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горлеФутбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горлеКолонка Артема Локалова о том, почему сезон еще не возобновился, а матчи уже переносят.Кристан Нобоа: У «Ростова» долги перед игроками за 3,5 месяцаПолузащитник «Ростова»Кристиан Нобоа сообщил, что у клуба накопились задолженности по заработной плате перед футболистами.Денег нет, но они держатся. Траты клубов РФПЛ год назад и сейчасДенег нет, но они держатся. Траты клубов РФПЛ год назад и сейчас«Советский спорт» сравнил траты клубов РФПЛ сейчас и в прошлом году, а порассуждал о современных рыночных тенденциях.УЕФА открыл дело в отношении «Ростова» за файеры на матче со «Спартой»Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение болельщиков «Ростова» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (1:1).Павел Могилевец: Хотел вернуться в «Ростов» еще летом, но тогда клубы не смогли договоритьсяПолузащитник «Ростова» Павел Могилевец прокомментировал свое возвращение в донской клуб.ЦСКА – «Зенит». Главным арбитром назначен ЕгоровОфициальный сайт РФС сообщил имена судей и инспекторов, назначенных на матчи 18-го тура премьер-лиги.Анатолий Бышовец: Не стоит списывать «Ростов» со счетов раньше времени в Лиге ЕвропыБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал шансы «Ростова» против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.В «Ростове» задолженность по зарплатам составляет один месяцГубернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как обстоят финансовые дела в «Ростове».
Главные новости
Другие
4 марта в Уфе состоится открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России
Хоккей
Отставка Юрзинова пока не принята
Футбол
«Спартак» ищет замену Промесу в Италии
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Самая быстрая версия 10 лет стройки стадиона в Петербурге!
Хоккей
Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»
Футбол
Полузащитник «Бастии» дисквалифицирован на три матча за то, что выбил табло из рук судьи
Футбол
Матчи ЧМ-2018 покажут на центральных каналах
Футбол
Павел Колобков: Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут
Хоккей
«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Федор Кудряшов
Федор Кудряшоввсе новости