Создай свою команду звезд РФПЛ. Выбери лучших футболистов по позициям

В российском футболе, наконец, завершился долгий зимний перерыв. Почти три месяца болельщики не видели любимых футболистов в деле. Единственное, что помогало– наблюдение за чемпионатами по хоккею и баскетболу, которые как раз посреди зимы устраивали свои самые яркие шоу – матчи всех звезд.

В футболе, конечно, такие матчи проводить не принято, но это же не означает, что мы не можем о них мечтать!

«Советский спорт» предлагает немного пофантазировать и составить собственную версию звездных команд РФПЛ. Предлагаем вам голосовать за лучших игроков по позициям - вратарей, защитников, полузащитников и нападающих. А мы составим команды из игроков, которых выбрали именно наши читатели.

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие