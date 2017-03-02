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Создай свою команду звезд РФПЛ. Выбери лучших футболистов по позициям

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Создай свою команду звезд РФПЛ. Выбери лучших футболистов по позициям
Источник: «Советский спорт»

В российском футболе, наконец, завершился долгий зимний перерыв. Почти три месяца болельщики не видели любимых футболистов в деле. Единственное, что помогало– наблюдение за чемпионатами по хоккею и баскетболу, которые как раз посреди зимы устраивали свои самые яркие шоу – матчи всех звезд.

В футболе, конечно, такие матчи проводить не принято, но это же не означает, что мы не можем о них мечтать!

«Советский спорт» предлагает немного пофантазировать и составить собственную версию звездных команд РФПЛ. Предлагаем вам голосовать за лучших игроков по позициям -  вратарей, защитников, полузащитников и нападающих.  А мы составим команды из игроков, которых выбрали именно наши читатели.

Вратари

Защитники

Полузащитники

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