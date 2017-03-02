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Футболист и стритрейсерша. Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболист и стритрейсерша. Колонка Михаила Борзыкина
Источник: Instagram

Обозреватель «Советского спорта» – об очередной истории, в которую вляпался нападающий «Зенита» и сборной России.

Сегодня тот самый день, когда мы ругаем Александра Кокорина. Это вошло в привычку, как ежемесячная закупка в гипермаркете или пополнение счета мобильника. Похоже, нам это даже нравится: надо же, в который раз разочаровавшись в российском футболе, выплеснуть эмоции, размять пальцы о клавиатуру. И объект тут как тут.

Наверное, не осталось человека, верящего в то, что Кокорин может измениться. С чего бы? Он продукт своего времени, живой памятник лимиту на легионеров и безумному государственному менеджменту.

Прослеживается даже некая закономерность: чем безнадежнее выглядит Кокорин, тем чаще он встревает в неприятные истории. После провального Евро-2016 было много шампанского с гимном. Сейчас выезд на встречную, имевший место, со слов пресс-службы «Зенита», 25 февраля, то есть после противостояния с «Андерлехтом». В первом матче, в Бельгии, именно Кокорин совершил страшный обрез, приведший ко второму голу. Кто знает, не будь этого обреза, может, прошел бы «Зенит» дальше.

Так и шагает Александр по жизни, ею наслаждаясь: то на поле обрежет, то на дороге подрежет.

На минуту может показаться, что Кокорин специально эпатирует общество, обожая находиться в центре внимания. Но нет, уверен, у него выходит непроизвольно. Чтобы спланировать и просчитать реакцию, надо, знаете ли, думать уметь. Тут без интеллекта никак. А чтобы понять, обладает ли им Кокорин, не обязательно обсуждать с ним немецкую классическую философию и поднимать высокие темы, – достаточно посмотреть на его игру. Вы не задумывались, почему футболист, у которого есть здоровье, скорость, техника, - не очень хороший футболист? В том числе поэтому.

И мы про игру Кокорина (или про то, что он считает игрой) периодически пишем. Одна беда: текст с разбором его технико-тактических действий соберет в разы меньше кликов, чем рассказ о его светских «подвигах». Ровно так было с посиделками двух игроков сборной России в одном ночном клубе, породившими едва ли не больший резонанс, чем вылет сборной России. И СМИ почему-то не обсасывали бездарную игру нападающего в брюссельском матче «Зенита» так, как дорожный его залет. Говорю, к слову, о себе тоже. И это единственное, что меня расстраивает во всей этой истории.

Жаль, что не футбол является центром притяжения, а то, что вокруг него или вне его. Где-то даже уточняют: «Футболист Кокорин». Чтобы люди понимали, о ком речь. Ах, он футболист! Ну, надо же! Все понятно!

Просто футболиста такого многие не знают. Хотя получает миллионы, играет в стартовом составе одного из самых популярных клубов страны и представляет сборную России. Впрочем, что тут странного – пока не попадешь в таблоиды, о тебе не узнают. А за футбольные подвиги и тем более за их отсутствие в России не включают.

Упоминая Мару Багдасарян, которая, к слову, уже известнее футболиста Кокорина, пресса добавляет слово «стритрейсерша». Чтобы тоже понимали, о ком речь. И ведь у них немало общего, у Мары с Сашей. Оба – герои нашего безумного времени. Саша гоняет на тачке не лучше Мары. Мара не лучше Саши играет в футбол.

А различие между ними нахожу только одно: она гоняет на папины деньги, он – на газово-государственные. И к Маре, ей-Богу, претензий меньше.

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Михаил Борзыкин
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