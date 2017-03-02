Ликуй, Астана! «Барыс» берет верх над «Трактором» и может закончить серию дома
Казахстанцы выходят вперед в серии с челябинцами, взяв реванш за
поражение в овертайме прошлого матча. До победы им остался один шаг.
В самой упорной серии Востока обычная спортивная логика вновь
дала сбой. Ведь казалось бы – в четвертом матче челябинцы одержали очень важную
победу в Астане. Дожали соперника в овертайме. Самое время развивать успех на
родной арене, не давая «Барысу» опомниться…
Тем более, что накануне главный тренер «Трактора» назвал
поддержку болельщиков чуть ли не главной составляющей успеха своей команды в
четвертом поединке:
- В первую очередь, хотел бы поблагодарить наших болельщиков. На
третью игру не все смогли добраться, тяжелая дорога была. Зато на четвертый
матч приехала наша группа поддержки, они весь сезон - наш шестой игрок…
Если группа поддержки на выезде так важна, то что говорить о
домашнем матче?
- Есть мнение, что сегодня Лешенька (Алексей Кручинин)
сыпнет как надо, - разогревал болельщиков перед матчем официальный твиттер
«Трактора». - Согласны? Или у вас другие фавориты? Доус не считается!
Увы для уральцев, Доус на площадке - это еще как считается! Но
самое странное, что в Челябинске команды словно поменялись ролями. И именно
«Барыс» начал пятый поединок по-хозяйски, превзойдя «Трактор» в первом периоде
по количеству бросков и силовых приемов.
- Мы сидели и курили. Нельзя так начинать в плей-офф, - честно
признал твиттер «Трактора», когда гости открыли счет.
Со своей стороны отмечу, что гол был забит как раз в
противостоянии первых пятерок, когда и Кручинин, и Доус были на льду. И надо
сказать, что казахстанцы в том эпизоде действовали великолепно.
Начал атаку Бойд,
выигравший борьбу за шайбу за воротами и вытянувший на себя сразу двух
«трактористов». У гостей сразу возникло численное преимущество на пятачке. И,
главное, два челябинца даже доехать до Бойда в итоге не успели.
Тут же последовал пас на Доуса.
Перевод шайбы в касание на другой фланг на Пушкарева и точный бросок с ходу – 0:1.
Интересно, что перед матчем все три игрока из ударной тройки
«Барыса» сделали заявления в прессе. И как раз Пушкарев здорово себя ругал.
- Для меня в первой тройке главное - ребятам не мешаться, -
покаянно твердил Константин в интервью «Р-Спорту». - Есть проблемы, не всегда
понимаю, как партнеры сыграют. Мне надо быть лучше для первого звена.
- Кое-то выключался из игры, в большинстве ничего не работало, -
качал головой Бойд. - Возможно, нужно лучше готовиться к матчу. В Челябинске мы должны сыграть намного лучше.
- Готовы дать бой «Трактору» на выезде и вернуться с Урала с
преимуществом, - обещал Доус.
Вот нравятся мне канадские игроки, уже давно прописавшиеся в
Казахстане тем, что они умеют отвечать за свои слова. Конкретным делом на льду.
Результативными очками. Это ведь намного труднее, чем просто пообещать
постараться. А тут легионеры понимают, что от их игры в успехе «Барысе» зависит
если не все, то очень многое. И что в регулярке, что в плей-офф – они всегда на
виду.
После забитого гола «Барысу» пришлось очень нелегко. Гости
четыре раза кряду оставались в меньшинстве. Благодаря этому хозяева доминировали
на площадке во втором периоде. И с четвертой попытки «Трактор» преимущество в
лишнего игрока реализовал – 1:1.
В итоге развязку поединка вновь перенесли на овертайм, где решающим фактором вновь оказалось мастерство казахстанских канадцев. На этот раз голом отметился Сен-Пьер. И теперь у «Барыса» есть шанс завершить первый раунд домашней победой. Счет в серии 3-2 и соперники вновь переезжают в Астану.