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Ликуй, Астана! «Барыс» берет верх над «Трактором» и может закончить серию дома

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ликуй, Астана! «Барыс» берет верх над «Трактором» и может закончить серию дома

Казахстанцы выходят вперед в серии с челябинцами, взяв реванш за поражение в овертайме прошлого матча. До победы им остался один шаг.

В самой упорной серии Востока обычная спортивная логика вновь дала сбой. Ведь казалось бы – в четвертом матче челябинцы одержали очень важную победу в Астане. Дожали соперника в овертайме. Самое время развивать успех на родной арене, не давая «Барысу» опомниться…

Тем более, что накануне главный тренер «Трактора» назвал поддержку болельщиков чуть ли не главной составляющей успеха своей команды в четвертом поединке:

- В первую очередь, хотел бы поблагодарить наших болельщиков. На третью игру не все смогли добраться, тяжелая дорога была. Зато на четвертый матч приехала наша группа поддержки, они весь сезон - наш шестой игрок…

Если группа поддержки на выезде так важна, то что говорить о домашнем матче?

- Есть мнение, что сегодня Лешенька (Алексей Кручинин) сыпнет как надо, - разогревал болельщиков перед матчем официальный твиттер «Трактора». - Согласны? Или у вас другие фавориты? Доус не считается!

Увы для уральцев, Доус на площадке - это еще как считается! Но самое странное, что в Челябинске команды словно поменялись ролями. И именно «Барыс» начал пятый поединок по-хозяйски, превзойдя «Трактор» в первом периоде по количеству бросков и силовых приемов.

- Мы сидели и курили. Нельзя так начинать в плей-офф, - честно признал твиттер «Трактора», когда гости открыли счет.

Со своей стороны отмечу, что гол был забит как раз в противостоянии первых пятерок, когда и Кручинин, и Доус были на льду. И надо сказать, что казахстанцы в том эпизоде действовали великолепно.

Начал атаку Бойд, выигравший борьбу за шайбу за воротами и вытянувший на себя сразу двух «трактористов». У гостей сразу возникло численное преимущество на пятачке. И, главное, два челябинца даже доехать до Бойда в итоге не успели.

Тут же последовал пас на Доуса. Перевод шайбы в касание на другой фланг на Пушкарева и точный бросок с ходу – 0:1.

Интересно, что перед матчем все три игрока из ударной тройки «Барыса» сделали заявления в прессе. И как раз Пушкарев здорово себя ругал.

- Для меня в первой тройке главное - ребятам не мешаться, - покаянно твердил Константин в интервью «Р-Спорту». - Есть проблемы, не всегда понимаю, как партнеры сыграют. Мне надо быть лучше для первого звена.

- Кое-то выключался из игры, в большинстве ничего не работало, - качал головой Бойд. - Возможно, нужно лучше готовиться к матчу. В Челябинске мы должны сыграть намного лучше.

- Готовы дать бой «Трактору» на выезде и вернуться с Урала с преимуществом, - обещал Доус.

Вот нравятся мне канадские игроки, уже давно прописавшиеся в Казахстане тем, что они умеют отвечать за свои слова. Конкретным делом на льду. Результативными очками. Это ведь намного труднее, чем просто пообещать постараться. А тут легионеры понимают, что от их игры в успехе «Барысе» зависит если не все, то очень многое. И что в регулярке, что в плей-офф – они всегда на виду.

После забитого гола «Барысу» пришлось очень нелегко. Гости четыре раза кряду оставались в меньшинстве. Благодаря этому хозяева доминировали на площадке во втором периоде. И с четвертой попытки «Трактор» преимущество в лишнего игрока реализовал – 1:1.

В итоге развязку поединка вновь перенесли на овертайм, где решающим фактором вновь оказалось мастерство казахстанских канадцев. На этот раз голом отметился Сен-Пьер. И теперь у «Барыса» есть шанс завершить первый раунд домашней победой. Счет в серии 3-2 и соперники вновь переезжают в Астану.

Матч

Трактор - Барыс - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Пушкарёв (Доус, Бойд), 12:19 (0:1). Бородкин (Кольцов, Якуценя), 29:46 (1:1). Сен-Пьер 70:41 (1:2).

Место и дата

02 марта 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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