Мозякину - клюшку. «Магнитке» – полуфинал Востока

Магнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» в пятой встрече первого раунда плей-офф, а после – чествовал своего капитана.

…После финальной сирены никто не спешит расходиться, остаются даже игроки китайского клуба. Еще бы – на льду творится история. Под аплодисменты ликующего стадиона вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин вручает Сергею Мозякину золотую клюшку. На ней – все юбилейные результативные баллы Мозякина – от первого до 1000-го. Чтобы достичь феноменальной цифры, Сергею потребовалось 16 сезонов и 4 команды.

– Праздновать рекорды будем вместе с кубком, – перед началом плей-офф сказал Велчикин.

Но 1000 очков в отечественных чемпионатах маэстро Мозякина, доселе не покорявшиеся никому в истории российского хоккея, просто невозможно не отметить. Сейчас на счету капитана уже 1005 баллов, три из которых он набрал несколько минут назад. Феноменально!..

…В Пекине «Магнитка» допустила осечку, но «сталеваров» это не должно смущать. В пятом матче они настроены завершить четвертьфинал конференции и отправить «драконов» в свободный полет на все четыре стороны.

Вдохновить «Металлург» призван антураж. Перед началом матча по видеокубу в высоком разрешении крутят огненный ролик: под забойные рифы рокера Бон Джови смонтирована нарезка голов, силовых приемов, сейвов и эмоциональных моментов игр с участием действующих чемпионов. Называется трек, на который сделан клип, символично: «We got it going on – Мы зажигаем!». Это видео – продолжение традиции, по которой уже несколько лет подряд для команды перед каждым раундом плей-офф делают так называемые «мотивирующие» ролики. Обязательное условие – чтобы каждый игрок, находящийся в ростере, мелькнул хотя бы раз. Вот и в этом клипе появляется вратарь Артем Загидулин, что символично, в форме «Ред стар» – в начале сезона он был командирован в Шанхай.

Мощный заряд эмоций на лед отправляют жены игроков. В ВИП-ложе яблоку негде упасть: супруги пришли вместе с детьми, все нарядились в фирменные джерси с лисой и вывесили фартовый баннер: «Металлург наш лучше всех – ждет победа и успех!». С этим плакатом «Магнитка» взяла Кубок год назад. Почему бы не попробовать повторить?

Тем более, что хоккеисты согласны. С первых минут ясно: у «драконов» нет шансов. А удаляясь, «Кульлунь» подписывает себе смертный приговор. Не проходит и шести минут, как Зарипов с хладнокровием снайпера расстреливает ближнюю «девятку». Через пять минут Коварж замыкает классическую уральскую трехходовку – реализовано второе большинство! Причем оба «заработал» Влад Калетник – скрытый герой встречи.

«Куньлунь» пытается встрепенуться, и тоже забивает в расстановке «5 на 4». Тоже классика: после наброса от синей траекторию корректирует Томми Тайми, дезориентируя Кошечкина. 2:1.

Но интриге не суждено жить – тут же Зарипов оформляет дубль, в стиле заправского бильярдиста переправляя снаряд в створ. После перерыва снова удаляется Белльмор, чтобы разыграть лишнего «Магнитке» нужно три секунды. Коварж выигрывает вбрасывание, Ли переводит на Мозякина (и это четвертый голевой пас защитника в игре!), капитан бабахает в девятку. А после начинается издевательство над «драконами»: хозяева устраивают осаду за осадой, одна длиннее другой. Как из учебника получается комбинация, которую венчает гол Коаржа. В два касания Мозякин и Береглазов доставляют шайбу чеху, которому остается только не промахнуться по пустому створу. 5:1 – это «Магнитка» дома!

Уральские богатыри отрубают «дракону» голову в третьем периоде. Сначала Зарипов прошивает Кархунена (а он сегодня испивает горькую чашу до дна, играя без замены) в ближнем бою и оформляет хет-трик, затем Коварж повторяет трюк со шляпой. И вратарь «Магнитки» Кошечкин призывает трибуны – кепки на лед! Голевой феерией «Металлург» ставит восклицательный знак в первом раунде Кубка Гагарина.