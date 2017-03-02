Владимир Юрзинов-младший: Я решил уйти
После поражения в Магнитогорске со счетом 2:8 главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов сделал сенсационное заявление на пресс-конференции.
ЗАРИПОВ: «НЕ НАДО РАССЛАБЛЯТЬСЯ»
– Не знаю таких хоккеистов, чтобы каждый матч они показывали хорошую результативность
– Что скажете о серии в целом?
– Наш путь продолжается – готовимся к большему. Хорошо, что есть время немного отдохнуть и переключиться. Начнем подготовку к следующему сопернику, хоть пока и не известно, кто им будет.
– Сегодня был матч, который выбился из общей «канвы» этого четвертьфинала.
– Игра была решена еще в начале игры, когда мы использовали свое большинство и вовремя забили. Было понятно, что можем довести матч до победы. Хорошо, что команда держала себя в руках, никто не стал задирать нос, продолжали играть по заданию, нагнетать, атаковать. Результат на табло.
– 8:2 накануне полуфинала – это хорошо или не очень, ведь можно расслабиться?
– Палка о двух концах: может и расслабить команду. Теперь наша задача не только отдыхать и готовиться к следующему сопернику, но и держать себя в руках, в тонусе.
ЮРЗИНОВ: «УХОЖУ. КУДА – НЕ ДУМАЛ»
Информационная бомба взрывается на пресс-конференци
– Я хотел бы сказать, что сегодня я написал заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Да, я хочу уйти.
После небольшой паузы, собираясь с мыслями, тренер продолжает:
– Если нужна причина – пусть будет банальная. «По семейным обстоятельствам»
Получается, что тренер «Куньлуня», когда его команда героически обыгрывала действующего чемпиона, верша первую победу в плей-офф на китайском льду, уже был не с ней.
– Вы уже решили, где продолжите карьеру? – раз о причинах спрашивать бесполезно, репортеры решают узнать о планах специалиста.
– Нет. Пока я об этом не думал.
Все в «Магнитке» прекрасно понимают, какие цели впереди. Поэтому радоваться рано, настрой – рабочий. Илья Воробьев как всегда краток и емок в своих высказываниях:
– Идем дальше, готовимся к следующей серии, ждем соперника. Откуда разгромный счет? Сработало большинство. Говорите, первое звено устроило бенефис? Да оно в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Зарипов (Ли), 5:55 (1:0). Коварж (Зарипов, Ли), 10:00 (2:0). Тайми (Виклунд), 13:59 (2:1). Зарипов (Ли, Береглазов), 14:30 (3:1). Мозякин (Коварж, Ли), 25:01 (4:1). Коварж (Мозякин, Береглазов), 34:59 (5:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 40:49 (6:1). Косов (Филиппи), 48:57 (7:1). Коварж (Зарипов, Ли), 49:51 (8:1). Альшевский С. (Мянтюля), 59:48 (8:2).
Место и дата
02 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция