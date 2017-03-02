Владимир Юрзинов-младший: Я решил уйти

ЗАРИПОВ: «НЕ НАДО РАССЛАБЛЯТЬСЯ»

– Не знаю таких хоккеистов, чтобы каждый матч они показывали хорошую результативность , – рассуждает у раздевалки после сирены Данис Зарипов. У всего первого звена «Магнитки» не слишком шла игра в этой серии, но под занавес, как говорится, прорвало. – Есть тактика соперника. Я не хочу сейчас склоняться к мысли о том, что нас закрыли. Но что-то в себе поискать надо. Как начали – так начали. Ребята нас поддержали, забивали голы. Хоккей – командная игра. На одной тройке не вылезешь. Это доказано годами. Будем дальше всей командой идти только вперед!

– Что скажете о серии в целом?

– Наш путь продолжается – готовимся к большему. Хорошо, что есть время немного отдохнуть и переключиться. Начнем подготовку к следующему сопернику, хоть пока и не известно, кто им будет.

– Сегодня был матч, который выбился из общей «канвы» этого четвертьфинала.

– Игра была решена еще в начале игры, когда мы использовали свое большинство и вовремя забили. Было понятно, что можем довести матч до победы. Хорошо, что команда держала себя в руках, никто не стал задирать нос, продолжали играть по заданию, нагнетать, атаковать. Результат на табло.

– 8:2 накануне полуфинала – это хорошо или не очень, ведь можно расслабиться?

– Палка о двух концах: может и расслабить команду. Теперь наша задача не только отдыхать и готовиться к следующему сопернику, но и держать себя в руках, в тонусе.

ЮРЗИНОВ: «УХОЖУ. КУДА – НЕ ДУМАЛ»

Информационная бомба взрывается на пресс-конференци и. Наставник китайского клуба Владимир Юрзинов, поблагодарив соперника за хорошую игру и сделав комплимент команде за сезон, неожиданно признается:

– Я хотел бы сказать, что сегодня я написал заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Да, я хочу уйти.

После небольшой паузы, собираясь с мыслями, тренер продолжает:

– Если нужна причина – пусть будет банальная. «По семейным обстоятельствам» . Решение я принял неделю назад.

Получается, что тренер «Куньлуня», когда его команда героически обыгрывала действующего чемпиона, верша первую победу в плей-офф на китайском льду, уже был не с ней.

– Вы уже решили, где продолжите карьеру? – раз о причинах спрашивать бесполезно, репортеры решают узнать о планах специалиста.

– Нет. Пока я об этом не думал.

Все в «Магнитке» прекрасно понимают, какие цели впереди. Поэтому радоваться рано, настрой – рабочий. Илья Воробьев как всегда краток и емок в своих высказываниях:

– Идем дальше, готовимся к следующей серии, ждем соперника. Откуда разгромный счет? Сработало большинство. Говорите, первое звено устроило бенефис? Да оно в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть.