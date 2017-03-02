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Владимир Юрзинов-младший: Я решил уйти

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Юрзинов-младший
Владимир Юрзинов-младшийИсточник: «Советский спорт»

После поражения в Магнитогорске со счетом 2:8 главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов сделал сенсационное заявление на пресс-конференции.

ЗАРИПОВ: «НЕ НАДО РАССЛАБЛЯТЬСЯ»

– Не знаю таких хоккеистов, чтобы каждый матч они показывали хорошую результативность, – рассуждает у раздевалки после сирены Данис Зарипов. У всего первого звена «Магнитки» не слишком шла игра в этой серии, но под занавес, как говорится, прорвало. – Есть тактика соперника. Я не хочу сейчас склоняться к мысли о том, что нас закрыли. Но что-то в себе поискать надо. Как начали – так начали. Ребята нас поддержали, забивали голы. Хоккей – командная игра. На одной тройке не вылезешь. Это доказано годами. Будем дальше всей командой идти только вперед!

– Что скажете о серии в целом?
– Наш путь продолжается – готовимся к большему. Хорошо, что есть время немного отдохнуть и переключиться. Начнем подготовку к следующему сопернику, хоть пока и не известно, кто им будет.

– Сегодня был матч, который выбился из общей «канвы» этого четвертьфинала.
– Игра была решена еще в начале игры, когда мы использовали свое большинство и вовремя забили. Было понятно, что можем довести матч до победы. Хорошо, что команда держала себя в руках, никто не стал задирать нос, продолжали играть по заданию, нагнетать, атаковать. Результат на табло.

– 8:2 накануне полуфинала – это хорошо или не очень, ведь можно расслабиться?
– Палка о двух концах: может и расслабить команду. Теперь наша задача не только отдыхать и готовиться к следующему сопернику, но и держать себя в руках, в тонусе.

ЮРЗИНОВ: «УХОЖУ. КУДА – НЕ ДУМАЛ»

Информационная бомба взрывается на пресс-конференции. Наставник китайского клуба Владимир Юрзинов, поблагодарив соперника за хорошую игру и сделав комплимент команде за сезон, неожиданно признается:

– Я хотел бы сказать, что сегодня я написал заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Да, я хочу уйти.

После небольшой паузы, собираясь с мыслями, тренер продолжает:

– Если нужна причина – пусть будет банальная. «По семейным обстоятельствам». Решение я принял неделю назад.

Получается, что тренер «Куньлуня», когда его команда героически обыгрывала действующего чемпиона, верша первую победу в плей-офф на китайском льду, уже был не с ней.

– Вы уже решили, где продолжите карьеру? – раз о причинах спрашивать бесполезно, репортеры решают узнать о планах специалиста.
– Нет. Пока я об этом не думал.

Все в «Магнитке» прекрасно понимают, какие цели впереди. Поэтому радоваться рано, настрой – рабочий. Илья Воробьев как всегда краток и емок в своих высказываниях:

– Идем дальше, готовимся к следующей серии, ждем соперника. Откуда разгромный счет? Сработало большинство. Говорите, первое звено устроило бенефис? Да оно в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть.

Матч

Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Голы:

Зарипов (Ли), 5:55 (1:0). Коварж (Зарипов, Ли), 10:00 (2:0). Тайми (Виклунд), 13:59 (2:1). Зарипов (Ли, Береглазов), 14:30 (3:1). Мозякин (Коварж, Ли), 25:01 (4:1). Коварж (Мозякин, Береглазов), 34:59 (5:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 40:49 (6:1). Косов (Филиппи), 48:57 (7:1). Коварж (Зарипов, Ли), 49:51 (8:1). Альшевский С. (Мянтюля), 59:48 (8:2).

Место и дата

02 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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