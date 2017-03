«Мерседес» и «Феррари» в лидерах и много поломок. Итоги первых тестов Формулы-1

В испанской Барселоне завершилась первая серия предсезонных тестов Формулы-1. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию разбор самых интересных событий, произошедших за эти четыре дня.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: Рекорд Хэмилтона и проблемы «Макларена» и «Ред Булла»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон с первых минут появления на трассе дал понять, что он настроен серьезно. Британец намотал 73 круга и установил новый рекорд трассы, показав на «софте» 1:21, 765. Также Льюис успел поработать с новым «плавником» на машине, но через несколько кругов вернулся к предыдущей конфигурации.

Очень серьезную борьбу, вплоть до одной десятой секунды, навязал 32-летнему гонщику Себастьян Феттель и это на более жестком составе шин – «медиуме». Четырехкратный чемпион мира, не смог показать время лучше Хэмилтона, но зато обошел его по пройденной дистанции, немец проехал 128 кругов по «Каталунье».

Замкнул тройку лидеров дня Фелипе Масса («Уильямс»). Бразилец проехал 103 круга и лучшее его время – 1:22,076.

«Макларен» почти весь день потратили на решение проблемы с силовой установкой. «Ред Булл» также столкнулись с проблемами. Какие-то результаты они все же показали, но на них не стоит обращать внимание.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят участие в первом дне не принимал, а его партнер по команде Карлос Сайнс в итоговом протоколе стал восьмым, показав 1:24,494.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: Быстрейший Райкконен и ошибки Стролла и Боттаса

Поразительно, но «Феррари» второй день кряду на «медиуме» показывает внушительный темп. Во вторник за руль SF70H сел Кими Райкконен, финн проехал 108 кругов и установил новый рекорд трассы – 1:20, 960. Вторым стал Хэмилон (1:20, 983 – 66 кругов). Замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (1:22,200 – 89 кругов).

Лидером по количеству кругов стал Кевин Магнуссен из «Хааса», норвежец намотал 118 кругов и в итоговом протоколе расположился на четвертом месте.

Вальттери Боттас («Мерседес») смог показать лишь седьмой результат, но зато продемонстрировал хорошую надежность болида, проехал 102 круга, большая часть из которых в «боевом» режиме. Но под конец гонки финн не справился с управлением, его машину развернуло и не очень сильно ударило об отбойник – ни пилот, ни автомобиль не пострадали.

Первый рабочий день у 18-летнего дебютанта «Королевских гонок» Лэнса Стролла не удался: канадец проехал 12 кругов, совершил ошибку и вылетел в гравий, повредив некоторые запчасти у машины, забавно, но у «Уильямс» не оказалось запасных деталей и команде пришлось завершить рабочий день, едва он начался. Но зато теперь понятно, почему с таким рвением хотели вернуть Массу. Юный пилот очень нуждается в опытном наставнике, а 35-летний бразилец, наверное, один из лучших вариантов на эту должность.

Даня Квят продемонстрировал стабильный результат, проехал 68 кругов, при этом провел не мало времени в боксах, решая мелкие проблемы с электроникой. В общем зачете дня россиянин занял шестое место (1:22,956).

«Макларен» продолжил в том же темпе, ну то есть, едва Стоффель Вандорн залез в машину, как механики приняли решение менять силовую установку. К концу дня бельгиец все же появился на трассе, но в итоговом протоколе смог опередить только сошедшего с трассы Лэнса Стролла.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: Росберг в боксах, Стролл в ауте, а в «Макларен» решили проблемы

Третий день начался с того, что в боксах неожиданно появился действующий чемпион мира – Нико Росберг, как оказалось немец находился в Барселоне на выставке мобильных технологий и решил задержаться в городе, чтобы встретиться с бывшими коллегами.

finally we are allowed to film in the garage 👌🏻 #liberty pic.twitter.com/09I0FPUrq1

Пришедший на смену Росбергу Вальттери Боттас возглавил итоговый протокол, выйдя на «ультрасофте» из одной минуты 20 секунд. К слову, только двум пилотам это удалось сделать. Собственно, финну и Себастьяну Феттелю, который кстати перебил рекорд трассы и свой по количеству кругов. Четырехкратный чемпион проехал 139 кругов. И просто нельзя не отметить тот, факт, что «Феррари» поразительным образом третий день, совершенно без труда, на более жестком комплекте шин навязывает борьбу немецкой конюшне. Если так и продолжится, то нас с вами ждем очень крутое противостояние в предстоящем сезоне.

Замкнул тройку лидеров Даниэль Риккардо и это несмотря на то, что пилот австрийской команды очень много времени провел в боксах.

Младшие «быки» в очередной раз столкнулись с рядом неприятностей. Даниил потерял почти два часа из положенных ему четырех, на устранение проблем. А Сайнс-младший и вовсе вылетел на гравий и на трассе более не появлялся. В итоговом протоколе дня оба пилота расположились на самом дне списка.

Лэнс Стролл, казалось бы, вернул себе уверенность и 97 кругов промчался без каких-либо проблем. Но на 98-м 18-летний гонщик ударился об стену, сломал переднее антикрыло и подвеску.

Также стоит отметить, что «Хонда» и «Макларен» наконец-таки решили свои проблемы, Алонсо в спокойном темпе проехал 72 круга.

Очень хороший день провели оба пилота «Рено», Джолион Палмер и Нико Хюлкенберг в итоге стали четвертым и пятым соответственно.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: Дождевые тесты, но без дождя

Настал день четвертый, он должен стать дождевым, но на небе ни облачка, а за бортом почти +20 градусов, но это не беда, уже с самого утра по треку вместо скоростных болидов катаются грузовики, которые заливают трассу водой.

Sunny but wet... watering the pit-lane and the track 🚛🚛🚛💦💦💦 #F1Testing "rainy" day 😉 pic.twitter.com/buSTh3p1th

Когда наконец-то настал момент выпускать машины на трассу, многие команды побоялись вот так в бой бросаться на амбразуру, так запасных запчастей практически ни у кого нет, а «Пирелли» во всю хвастались своими новыми дождевыми шинами, которые стали на много шире.

What a difference a year makes. Today we're seeing the 2017 wet tyres (on the left). On the right, the 2016 version. pic.twitter.com/787kzfKLwW