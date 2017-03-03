«Фергюсон – жесткий боец, но он боится Хабиба». Передача «Пропустил немножко»

5 марта рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 209.

Российские фанаты ждут — не дождутся, когда же российский легковес выйдет в «клетку», чтобы сразиться за титул «временного» чемпиона UFC против американца Тони Фергюсона по прозвищу Эль Кукуй.

На сайте «Советского спорта» вышел выпуск передачи «Пропустил немножко», который посвящен этой схватке.

- Сильные и слабые стороны Тони Фергюсона.

- За счет чего Хабиб Нурмагомедов может удержать победу?

- Кто сильнее: Тони Фергюсон или Конор Макгрегор?

- Нервничает ли Эль Кукуй перед схваткой с Орлом?