«Фергюсон – жесткий боец, но он боится Хабиба». Передача «Пропустил немножко»
Тони ФергюсонИсточник: Getty Images
5 марта рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 209.
Российские фанаты ждут — не дождутся, когда же российский легковес выйдет в «клетку», чтобы сразиться за титул «временного» чемпиона UFC против американца Тони Фергюсона по прозвищу Эль Кукуй.
На сайте «Советского спорта» вышел выпуск передачи «Пропустил немножко», который посвящен этой схватке.
- Сильные и слабые стороны Тони Фергюсона.
- За счет чего Хабиб Нурмагомедов может удержать победу?
- Кто сильнее: Тони Фергюсон или Конор Макгрегор?
- Нервничает ли Эль Кукуй перед схваткой с Орлом?
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