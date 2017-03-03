«Как-то раз восемь часов простоял на украино-российской границе»

Украинский гроссмейстер Антон Коробов – о пенсионном возрасте, шахматной короне и проблемах с логистикой между нашими странами.

12-ЛЕТНИЙ ВНУДЕРКИНД

Вчера в Москве прошел международный шахматный блицтурнир, победителем которого стал украинский гроссмейстер Антон Коробов.

Соревнование собрало очень сильный состав. Среди участников были действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин, бронзовый призер чемпионата мира по блицу Даниил Дубов, действующий чемпион России по блицу Владислав Артемьев, все гроссмейстеры представляют Россию. А также чемпион Европы по блицу 2015 года Рауф Мамедов из Азербайджана, сильнейший шахматист Грузии Баадур Джобава, чемпион Европы по блицу 2013 года украинский гроссмейстер Антон Коробов, знаменитый бывший советский, а ныне американский гроссмейстер Гата Камский.

Участники сыграли девять сдвоенных туров. Победитель Антон Коробов уверенно завоевал первое место, набрав 15,5 очков из 18. Вторым стал Рауф Мамедов, отставший от первого призера на два очка. По 13 очков набрали Даниил Дубов, Алехандро Рамирес (США) и Владислав Артемьев (Россия). Что касается Сергея Карякина, то он неожиданно проиграл свой микроматч не самому известному индийскому гроссмейстеру, после чего ему было сложно бороться за призовые места.

Для многих откровением стала игра 12-летнего мастера из Ростовской области Андрея Есипенко. За три тура до конца он даже добрался до первой доски, где уступил будущему победителю. В результате Андрей занял 18-е место из 200 участников.

Стоит отметить, что призовой фонд блицтурнира составил 20 000 евро. Победитель получит 5 тысяч евро.

«В МОЕМ ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ ТРЕНЕР НЕ НУЖЕН»

По окончании турнира Антон Коробов дал интервью «Советскому спорту».

- Антон, вы удачно играете в России…

- Действительно, турниры в России часто удачно для меня складываются. Недавно выиграл турнир в Пойковском. В моем ближайшем графике еще несколько соревнований в России. Например, командный чемпионат страны. Если наша команда сложится, а загадывать не хочется, все в руках Господа, но в прошлом году я выступал за команду «Сибирь», и мы стали чемпионами России и чемпионами Европы. Хотелось бы хоть что-то из этого повторить.

- Трудно прогнозировать победу в блиц-турнире, но в душе наверняка считали себя одним из фаворитов?

- Как раз, наоборот. Было лишь желание показать достойную игру. Опасность состоит в том, что в случае неудачного начала попадаешь в такой мощный гроссмейстерский пелотон, из которого потом очень сложно выбраться наверх. А если уже удается взлететь, попасть в вольер, тогда нужно, как дикобраз, ощетиниться всеми иголками и биться до конца. Шахматы – хоть и игра, близкая к науке, но без улыбки фортуны ничего не бывает.

- Как вам игра 12-летнего Андрея Есипенко?

- Ему пока тяжело всю партию вести на приличном уровне. Но это -- возраст и недостаток опыта. Все поправимо. Ясно, что у парня большое будущее.

- Вы выигрываете сильные коммерческие турниры, но не вступаете в борьбу за шахматную корону. Не верите в себя?

- В моем возрасте (Коробову 31 год. – Прим. ред.) у мужчины жизненный путь такой – поездка на троллейбусе, столовая и иногда походы к врачу. Корона – это отдельный мир. Я бы переадресовал этот вопрос кому-нибудь из небожителей. Я человек маленький, с маленькими задачами.

- А если поработать, подготовиться?

- Все правильно: а – поработать, б – подготовиться. Систематическая работа в шахматах – достаточно волевое мероприятие. На него не так-то просто решиться.

- Личного тренера, как я понимаю, у вас нет?

- В моем пенсионном возрасте, а по шахматным мерках, уже в постпенсионном, тренер не нужен. Иногда бывает совместная работа с шахматистами.

- Ваш возраст - самый расцвет…

- Вы знаете, в нашей жизни часто наступает рассвет, а потом сразу закат. Безо всякого промежуточного состояния.

- Сейчас не просто добраться из Украины в Россию и наоборот. Как добираетесь?

- Единственный надежный вариант остался – через Минск. В прошлом году я выбрал достаточно авантюрный маршрут – пешеходный переход через границу, дальше на такси до Белгорода, там - самолетом. Но восемь часов простоял на пешеходной украино-российск ой границе. За это время ко мне раз десять обратились с просьбой перенести автошину через границу.

- Сейчас целая когорта молодых появилась, как вы их назвали, небожителей. Конкуренция в битве за корону сильно выросла в связи с этим?

- Молодое поколение конкурирует с ветеранами, которые пока еще удерживают свои позиции. Это очень интересно. Ветераны берут за счет опыта, а молодежь более мотивирована. Эта борьба поколений пока не закончена. И пусть они вначале поборют ветеранов, а потом уже посмотрим, кто из них более достоин короны.