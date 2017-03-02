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Включайте Блантера! Колонка Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч 1-го круга "Ростов" - "Томь"
Матч 1-го круга "Ростов" - "Томь"Источник: «Советский спорт»

В пятницу матчем «Томь» – «Ростов» возобновляется футбольный чемпионат России. Обозреватель «Советского спорта» ищет – и находит в себе силы отнестись к этому с интересом.

БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА

Оно начинается. Что оно – каждый вправе решать сам. Для одних – возня миллионеров на раскисших полях при минимуме зрителей. Для других – уровневый турнир с высокой мотивацией участников. Наполовину полон, наполовину пуст… Разнобой оценок - как раз из этой серии. Но предчувствия, как ни странно, хорошие.

Ведь соскучились же.

Представьте киношные анонсы и трейлеры: в главных ролях - Том Харди, Кира Найтли, Лео Ди Каприо. Или ладно, спустимся на землю: Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Ефремов. Пойдем?

Российский чемпионат тоже припас к весне «завлекушки». Главная понятна: она как «Оскар» для того же Ди Каприо, ставший за уйму лет навязчивой идеей, а потом, наконец, взятый. И она в красно-белом.

К тому же хочется узнать зависимость результатов от яичницы в командном меню и медийной закрытости тренировок. Будет крайне забавно, если именно яичный холестерин 14 лет не позволял «Спартаку» выиграть ничего, кроме разминочного турнира с желтковым названием Copa del Sol. И если именно Массимо Каррера эту гастрономическую диверсию тонко предотвратил.

А еще хочется увидеть празднования, к которым поклонники команды, знаю, организационно готовятся. Торжества «Реала» на площади Сибелес и «Зенита» на Дворцовой – зрелища достойные, но еще не подзабытые. Спартаковские праздники – глубокое ретро. Часть нынешних болельщиков тогда еще не родилась, другая в 2001 году была кусана кризисами и умиротворена обыденностью побед. А вот сейчас, на свежачка, как все пойдет? Если пойдет…

ДВЕ БОМБЫ С ХОДУ

Взнуздает ли «Зенит» Мирча Луческу, тоже хочется знать. Пока румын, кажется, даже не пришпоривает, а просто едет куда-то на тачанке. Не факт, что доедет по нужному адресу. Один его подопечный, к примеру, недавно не доехал, угодив колесом не в тот бульвар. Да и ухабисто по пути. Андерлехтово.

Кстати, здорово, что две российских команды пока в еврокубках. Для внутреннего чемпионата здорово. Вылетят – вот тогда вернемся в анклав. А сейчас мы вроде как интегрированы в континентальный футбол, привязаны к нему по уровню. Не всем – но хоть чем-то. И кем-то.

Сергей Семак в «Уфе» - тоже объект интереса. Обречены на свет прожекторов Курбан Бердыев и его «Ростов», причем ключевое слово – его. Импульсивен, горяч и взъерошен «Краснодар», прибавивший в эмоциях, но не всегда ими управляющий. ЦСКА на белорусский манер – еще один корнеплод с загадочной сердцевиной. Когда выйдет на поле Лоськов, и если выйдет, то играть ли? Да и без Лоськова не интересен разве семинский «Локо»? И разве понятен на данный момент?

Кто видел тренировки Хави Грасии, сопровождаемые взмахами рук с частотой до десяти в секунду, не забудет никогда. И задастся вопросом: толк-то из «Рубина» выйдет? А «Крылья» Вадима Скрипченко, скрипично распилившие «Спартак» в конце 2016-го, - они как там вообще?

Перечислять можно если не всех, то многих. Если не команды, то матчи. Две бомбы уже в ближайшие выходные: «ЦСКА – «Зенит», «Краснодар» - «Спартак». Э-ге-гей! Есть такие, кому неинтересно? Кто не посмотрит, пусть и оттопырив для виду губу, не узнает алчно счет?!

И вот тут надо сказать: к сожалению, есть.

МИЛЛИОНЫ В НИКУДА

Порой в футбольной среде принято произносить с недоумением: в России интересный чемпионат, зачем вы его ругаете?! Если первая сентенция – истинная правда, вторая – легкое лукавство. Ругать интересное против ветра – бессмыслица. Поэтому ругаем все больше за отсутствие интереса к интересному.

Посмотрите на трибуны: где он, этот интерес? Кто его лелеет? Как пробуждает в людях? Семак впервые выводит «Уфу» в полуфинал Кубка – 8 с половиной тысяч. Скандально не ушедший Миранчук близит «Локомотив» к еврокубкам – 7600. Быстрорукий Грасия выводит на поле команду, в которую вложены миллиарды, - 2300. Две тысячи триста человек! Какая-то кувалда, а не явка.

И знаете, почему?

Потому что губернатор Томска Сергей Жвачкин сначала говорит: «Как я буду в глаза учителям смотреть?», а потом выделяет «Томи» очередные 200 миллионов. То есть, выделять, конечно, надо, если задолжал. Но потом все-таки смотреть в глаза учителям. И помнить: они снова уйдут в никуда, эти миллионы. Они убивают в клубах охоту охотиться на зрителя, делая посещаемость пустым жупелом. Они поддерживают на плаву футболистов, но медленно отравляют футбол.

13 туров осталось в сезоне. 13 финалов – так называет их Каррера, а вслед за ним и все остальные в «Спартаке». Чертовски интересно, чем все закончится. И чертовски печально: футбольно к чему-то стремимся – системно тупим. Настройка набухает – базис крошится. Все большим количеством камер показываем – все меньше глаз на это смотрит.

Но мы-то с вами не из таких. Помним про плохое – верим в хорошее. Включите уже кто-нибудь марш Блантера!

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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