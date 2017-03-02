Ищем резервы для Олимпиады-2022 в Пекине
Открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России пройдет 4 марта в Уфе на площади Салавата Юлаева. Мероприятие начнется в 14:30, перед участниками, зрителями и гостями выступят спортсмены и творческие коллективы. Завершится праздник массовым флеш-мобом на музыкальную тему «Гимн Спартакиады» и «звездным» дождем.
В финальных соревнованиях примут участие более 2200 спортсменов, которые разыграют 186 комплектов наград в 15-ти видах спорта.
Следить за ходом Спартакиады можно на сайте Федерального центра подготовки спортивного резерва: fcpsr.ru, а также на официальной странице ФГБУ ФЦПСР в социальной сети.
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
|
ВИД СПОРТА
|
ДАТЫ
|
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
|
БИАТЛОН
|
2-8 марта
|
Саранск
|
БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН)
|
20-25 марта
|
п. Красная Поляна (Краснодарский край)
|
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
|
1-4 марта
|
Белорецк (Республика Башкортостан)
|
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
|
4-9 марта
|
Коломна (Московская область)
|
ШОРТ-ТРЕК
|
14-19 марта
|
Омск
|
КЁРЛИНГ
|
14-19 марта
|
Сочи (Краснодарский край)
|
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
|
1-7 марта
|
д. Кононовская (Архангельская область)
|
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
|
1-7 марта
|
Чайковский (Пермский край)
|
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
|
1-5 марта
|
Чайковский (Пермский край)
|
САННЫЙ СПОРТ
|
5-10 марта
|
п. Красная Поляна (Краснодарский край)
|
СНОУБОРД
|
9-15 марта
|
Уфа
|
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
|
1-5 марта
|
Пермь
|
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
|
24-29 марта
|
Саранск
|
ФРИСТАЙЛ
|
3-9 марта
|
Уфа
|
ХОККЕЙ (юноши)
|
3-12 марта
|
Уфа
|
ХОККЕЙ (девушки)
|
23-30 марта
|
Уфа
|
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
|
4-11 марта
|
Ульяновск