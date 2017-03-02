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Ищем резервы для Олимпиады-2022 в Пекине

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России пройдет 4 марта в Уфе на площади Салавата Юлаева. Мероприятие начнется в 14:30, перед участниками, зрителями и гостями выступят спортсмены и творческие коллективы. Завершится праздник массовым флеш-мобом на музыкальную тему «Гимн Спартакиады» и «звездным» дождем.

В финальных соревнованиях примут участие более 2200 спортсменов, которые разыграют 186 комплектов наград в 15-ти видах спорта.

Следить за ходом Спартакиады можно на сайте Федерального центра подготовки спортивного резерва: fcpsr.ru, а также на официальной странице ФГБУ ФЦПСР в социальной сети.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

ВИД СПОРТА

ДАТЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

БИАТЛОН

2-8 марта

Саранск

БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН)

20-25 марта

п. Красная Поляна (Краснодарский край)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

1-4 марта

Белорецк (Республика Башкортостан)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

4-9 марта

Коломна (Московская область)

ШОРТ-ТРЕК

14-19 марта

Омск

КЁРЛИНГ

14-19 марта

Сочи (Краснодарский край)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

1-7 марта

д. Кононовская (Архангельская область)

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

1-7 марта

Чайковский (Пермский край)

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

1-5 марта

Чайковский (Пермский край)

САННЫЙ СПОРТ

5-10 марта

п. Красная Поляна (Краснодарский край)

СНОУБОРД

9-15 марта

Уфа

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

1-5 марта

Пермь

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

24-29 марта

Саранск

ФРИСТАЙЛ

3-9 марта

Уфа

ХОККЕЙ (юноши)

3-12 марта

Уфа

ХОККЕЙ (девушки)

23-30 марта

Уфа

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

4-11 марта

Ульяновск
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