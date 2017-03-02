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Все, Уфа, отмучилась! Итог кошмарного сезона – серию взял «Ак Барс» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Салават Юлаева"
Хоккеисты "Салават Юлаева"Источник: ХК «Салават Юлаев»

Казань вырвала серию у «СЮ», когда в овертайме забил Иржи Секач. Зинэтула Билялетдинов взял реванш у Игоря Захаркина за прошлый плей-офф.

БИЛЛ КЛЕЙМИТ ГОНЧАРОВА

«Салават Юлаев» так измучен травмами, что в бой против «Ак Барса» нужно бросать даже тех, на ком вроде поставили крест.

Вот сообщалось, что габаритный форвард «СЮ» Дмитрий Макаров сломал ребро в первом же матче серии. И понятно, выбыл до конца сезона. Каким же было удивление болельщиков, когда Макаров появился в заявке уфимской команды в пятом матче. И не просто отбывал номер, затыкая дыру в составе, а был заметен на площадке.

В игре появился и защитник Максим Гончаров, которого дисквалифицировали на один матч за удар соперника клюшкой по голове. Гончаров – игрок жесткий, и в том эпизоде он перестарался. Но главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на пресс-конференции назвал прием Максима откровенной «подлостью». А вот своего защитника Степана Захарчука оправдал: когда он бил Антона Лазарева, то не подпрыгивал и делал все чисто.

Интересно, что матч в Казани не вызвал большого ажиотажа у болельщиков из Уфы. Гостевой сектор «Салавата Юлаева» вмещает 250 человек, но билеты выкупили только 80 фанатов. Поэтому в «Ак Барсе» пустили билеты в продажу для казанцев – и собрали аншлаг.

И ВСЕ-ТАКИ ФЕДОР

Нет смысла снова говорить о судействе. Но со стороны кажется, что оно в этой серии какое-то кособокое – и не в пользу «Салавата Юлаева».

Вот и теперь уфимцев постоянно удаляли за мелкие штрафы, а игроков «Ак Барса» в какие-то моменты прощали. Не буду говорить о предвзятости. Скажем так, что Казани везло. И удача с ней постоянно в серии, а вот против «Салавата Юлаева» было абсолютно все.

Уже в первом периоде «Ак Барс» получил преимущество «5 на 3». Сначала Линус Умарк был удален за подножку, потом – Александр Нестеров за подножку. Какое совпадение.


У казанцев отличились те же, что и всегда. Владимир Ткачев разыграл шайбу с Джастином Азеведо, дальний бросок – и у ворот подставляет клюшку Федор Малыхин.

Во втором периоде «Салават Юлаев», стал больше бросать, пробивая монолитную оборону «Ак Барса». Ведь почему в прошлой игре Уфа нанесла только 13 бросков? Они хотели, но не смогли. Очень грамотно защищалась Казань.

СМЕХ ЗАХАРКИНА

Третий период. Вот он, шанс «Салавата Юлаева». Казанский форвард Михаил Глухов хватает удаление за атаку соперника, не владеющего шайбой.


Большинство. Дальний бросок Захара Арзамасцева, и шайба влетает в сетку от габаритного защитника «Ак Барса» Степана Захарчука, который попался на пути и действовал на пятачке как слон в фарфоровой лавке. Неаккуратно.

Мелькнула мысль: а вот добился бы своего «Салават Юлаев», дали бы Захарчуку матч-штраф, и не было бы сейчас этого гола.

Такой парадокс.

Уже два раза в этой серии уфимская команда пропускала на последних секундах третьего периода. Сначала – за 0,02 секунды до сирены. Потом – за 7 секунд до конца.

Команда у тебя может быть переломана как угодно. Но в таких моментах так бездарно отдавать матчи – это не достойно уважения.

«Это потеря концентрации у отдельных игроков. Так бывает…» - синхронно говорили главный тренер «СЮ» Игорь Захаркин и генменеджер Леонид Вайсфельд.

Но ведь это первый раунд плей-офф, зеленое дерби. Если вытянешь эту серию, то спасешь весь сезон. А тут – «потеря концентрации…»

«>Впрочем, на последних секундах теперь чуть не забил Максим Гончаров. Защитник «СЮ» трюком, достойным Сидни Кросби, переиграл соперника и вылетел на ворота Эмиля Гарипова. Но забить так и не смог.

Все матчи этой серии завершались с разницей в одну шайбу. Так будет и сейчас. Овертайм.

Там у «Салавата Юлаева» мелькнула надежда, когда форвард казанцев Михаил Варнаков был удален за подножку. Но уже через 27 секунд судьи будто одумались и выгнали защитника Сами Леписте за задержку клюшкой.

Игорь Захаркин засмеялся на лавке здоровым смехом. Давать удаление за это в кубковом овертайме?


Именно «4 на 4» хозяева и забили. Провал Уфы в обороне, неутомимый Азеведо (лучший игрок серии) отдает передачу на Иржи Секача, и тот переигрывает Никласа Сведберга.

«Ак Барс» – в четвертьфинале. Уфа – отмучилась.

Что будет дальше?

Глава Башкирии Рустэм Хамитов уже сделал заявление в беседе с ТАСС: «Если «Салават Юлаев» выиграет медали, тогда не будет идти речи о замене персоналий. А если не выполнят задачи, которые мы ставили перед клубом – будем думать и будем спрашивать».

… «СЮ» провалил сезон. Вдрызг, вдребезги.

Понятно, что в команде начнется коренная перестройка. Ждите новости очень скоро.

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 15:13 (1:0 - бол.). Арзамасцев 51:31 (1:1 - бол.). Секач (Азеведо), 68:55 (2:1).

Место и дата

02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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