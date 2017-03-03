Из Лиги чемпионов – в Конго. Бельгиец, которого вдохновил Витсель

Энтони Ванден Борре перешел в африканский «Мазембе», но все равно хочет играть за сборную. Говорит: если Витсель может, почему не могу я?

Ванден Борре пошел на этот шаг из этнических побуждений: мать футболиста родом из Конго. Защитник, как выяснилось, всегда мечтал поиграть на ее родине.

– Я перешел в «Мазембе», потому что это выбор моего сердца. Это знаменательное событие для моей семьи. Выступления в Бельгии были для меня успешными, но сложными в психологическом плане, – приводит слова бельгийца сайт африканского клуба.

Выступления в Бельгии и правда были успешными для игрока: с «Андерлехтом» он шесть раз становился чемпионом страны и три раза выигрывал Суперкубок. В Лиге чемпионов защитник тоже успел поиграть: были матчи против ПСЖ и «Бенфики», может собой гордиться. Со сборной Ванден Борре съездил в Бразилию на ЧМ. Там он провел лишь один матч в группе против Южной Кореи, а потом получил травму. Впрочем, вряд ли это единственная причина, почему Энтони не сыграл бы в плей-офф того чемпионата.

– «Мазембе» – очень амбициозный клуб. Буду выкладываться на полную, чтобы помочь команде. Я надеюсь на возвращение в сборную Бельгии. Конголезский чемпионат не хуже китайского, а «Мазембе» статуснее многих китайских команд. Если Аксель Витсель может играть за сборную, выступая в Китае, то почему я не могу?

Действительно, почему? Все-таки в «Мазембе» тоже можно получить неплохой опыт, даже участвовать в Лиге чемпионов. Но не против ПСЖ или «Реала», а «Аякса». Но опять-таки не амстердамского, а того, что из Кейптауна.

Побороться с Ванден Борре за звание «Первый парень в «Мазембе» может разве что бывший голкипер команды, а сейчас тренер вратарей Роберт Кидиаба. В интернете много роликов с его оригинальными празднованиями голов на клубном чемпионате мира и Кубке Африки.





Кстати, новичок «Мазембе» и по Европе успел покататься. Он поиграл за «Фиорентину», «Дженоа», «Портсмут», а последним его клубом был «Монпелье». Во Франции бельгиец решил всех перехитрить и объявил о завершении карьеры, чтобы разорвать контракт с командой. Добившись своего, через несколько дней довольный врун уже фотографировался с футболкой нового клуба.

Витсель, на которого хочет быть похожим Энтони, после перехода в «Тяньцзинь» тоже много говорил о желании продолжать выступления за сборную. Теперь у футболистов намечается заочное противостояние: кто проведет за национальную команду больше матчей, играя во второсортном чемпионате?