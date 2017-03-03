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Хет-трик Зарипова, травма Бойда и разгром «Адмирала». Видеообзор Кубка Гагарина

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хет-трик Зарипова, травма Бойда и разгром «Адмирала». Видеообзор Кубка Гагарина
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Самые яркие моменты пятых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

5. «Авангард» уничтожил «Адмирал»

Ничто в предыдущих четырех встречах серии не предвещало настолько крупного счета в пятом матче «Авангарда» и «Адмирала» (6:0).


4. Травмы Плотникова («Адмирал») и Бойда («Барыс»)

Очередной игровой день — очередные травмы. Нападающий «Адмирала» неудачно приземлился после столкновения с защитником «Авангарда» и был вынужден покинуть лед.


Повреждение получил и один из лидеров атак казахского «Барыса» канадский форвард Дастин Бойд, не доигравший пятый матч с «Трактором» после столкновения с нападающим челябинцев Александром Тридчиковым.


3. Хет-трик Даниса Зарипова («Металлург» Мг)

Свой первый гол в пятом матче серии с «Куньлунем» нападающий «Магнитки» Данис Зарипов забросил в большинстве. Броском с круга вбрасывания форвард забил шайбу точно в ближнюю «девятку», что положило начало разгрому китайского клуба.


Зарипов оформил дубль на 15-й минуте встречи. Защитник «Металлурга» Крис Ли (к слову, раздавший партнерам по ходу игры аж пять результативных передач) зарядил от синей линии. Зарипов подставил клюшку и с ювелирной точностью отправил шайбу в дальний угол ворот финского голкипера «Куньлуня» Томи Кархунена.


В начале третьего периода форвард «Металлурга», замкнув на дальней штанге передачу Сергея Мозякина, записал на свой счет хет-трик.


2. Пушка Меньшикова («Авангард»)

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов вывел шайбу под бросок партнера по команде Виталия Меньшикова. Форвард «ястребов» не пожалел сил, от души приложившись к шайбе от синей линии, не оставив тем самым ни единого шанса голкиперу «Адмирала» Игорю Бобкову.


1. Шикарный розыгрыш большинства  («Металлург» Мг)

Потрясающая по красоте комбинация получилась у магнитогорцев в первом периоде пятого матча противостояния с «Куньлунем». Коваржу осталось лишь не промахнуться мимо ворот.


К слову, в третьем периоде чех оформил хет-трик, подправив шайбу после броска Криса Ли.
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