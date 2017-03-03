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Владимир Юрзинов: За моей тетушкой, Марьей Порфирьевной, сам Тарасов ухаживал

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Юрзинов: За моей тетушкой, Марьей Порфирьевной, сам Тарасов ухаживал

Несколько баек о хоккейной юности знаменитого российского тренера Владимира Юрзинова-старшего, рассказанные им самим.

На днях спортобщество «Динамо» презентовало книгу и 12-серийный фильм о знаменитом российском игроке и тренере Владимире Юрзинове.

На торжественной встрече в Музее хоккея в Парке Легенд 77-летний специалист рассказал несколько замечательных историй из своего хоккейного прошлого…

- Я сегодня очень счастлив, - начал свою речь Владимир Юрзинов. – И не потому что меня тут великим называют. А потому что состоялась эта встреча, куда пришли и мои друзья, и журналисты, и болельщики «Динамо». Такие встречи – в традициях нашего хоккея. Мне очень повезло со временем, в котором я родился, играл в хоккей, тренировал, жил. Я ведь свое динамовское детство до сих пор помню!

Я жил на Песцовой улице, около стадиона «Пищевик». Рядом, на улице Бебеля жил Анатолий Владимирович Тарасов. У меня тетушка, Марья Порфирьевна, сестра моего отца, как-то спрашивает: «Володь, а как там Толька поживает?».

Я даже не понял сначала. «Какой Толька?» - спрашиваю. «Да Тарасов!». – «Это Анатолий Владимирович, что ли?» - «Ну да, Толька».

Оказывается, они учились в одной школе. И Тарасов в юности за моей тетушкой ухаживал. Вы понимаете, как в том время все было близко?

Там и Венька Александров, знаменитый наш нападающий, по соседству голубей гонял. Саша Альметов жил рядом – в доме Краснознаменного ансамбля песни и пляски.

Хлыстов Коля, олимпийский чемпион из «Крыльев Советов» выходил такой представительный со своей женой Тоней, очень красивой девушкой… Зайдут в магазин, там еще друзья его, возьмут бутылочку. И идут такие, несут ее… Все в одинаковых пыльниках. Они как раз тогда выиграли Олимпиаду-1956 в Кортина д Ампеццо. И им такую форму олимпийскую там выдали. Они идут по улице, а я, мальчишка, из окна своей 8-метровой комнаты за ними сверху смотрю, чуть из окна не вываливаюсь. И мама мне говорит: «О, вон Коля Хлыстов пошел».

Понимаете, я, когда еще ребенком их на стадионе встречал, уже тогда точно знал, что я буду и чемпионом мира, и тренером. Потому что вырос из той среды.

Помню, как я получил удостоверение «Юного динамовца» и мы такие гордые с будущим трехкратным чемпионом Виталием Давыдовым… А нам по 12 лет, и мы тогда еще в русский хоккей, с мячом играли. И потом, уже выступая в команде мастеров, я видел вокруг знакомые с детства лица. Дружили все!

К примеру, футболисты прекрасно знали хоккеистов. Валерка Короленко в хоккей играл против нас. Коля Толстых там тоже был. А тренеры! На сборе в Новогорске и по базе прохаживался Константин Иванович Бесков. А Лев Иванович Яшин стоит в воротах. У него тренировка заканчивается. А тут мы, хоккеисты выходим. И вот Саша Мальцев, да и все мы, любил Льву Ивановичу по воротам постучать. И вот мы бьем знаменитому вратарю. А он за каждым нашим мячом прыгает! Хотя на поле могли быть и лужи, и грязь. И он прямо в лужу за мячом, брызги во все стороны летят. И мы довольные. Потому что мы все одна большая спортивная семья.

Тут же рядом и Таня Овечкина, баскетболистка наша прославленная, олимпийская чемпионка и мама Саши Овечкина, который тоже вырос в «Динамо». Вот, что хочется сохранить! Традиции наши. Сохранить и развить.

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