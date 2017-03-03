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Яростная драка Орлова в матче с «дьяволами». Почему русский упал на лед? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Яростная драка Орлова в матче с «дьяволами». Почему русский упал на лед? (видео)

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился дракой, а Александр Овечкин снова не набрал очки.

«Вашингтон» одержал уже 14-ю победу подряд на своей площадке. И это новый клубный рекорд. Хотя «Нью-Джерси» особых проблем не доставил и нанес только 15 бросков по воротам хозяев.


С тех пор, как пришел защитник Кевин Шаттенкирк, оборона «Кэпиталз» стала просто невероятной.

И вот интересно, как распределяется там теперь игровое время. Тем более в этом матче «Вашингтон» много выходил в большинстве.

Так вот, Шаттенкирк получил 21.24 минуты в равных составах и 7.23 – в спецбригаде большинства. Это колоссальная цифра!

Особенно на фоне прежнего лидера Джона Карлсона (21.24 / 2.22), Мэтта Нисканена (21.07 / 1.43) и Дмитрия Орлова (14.16 / 0.05).

Да, время Орлова с приходом Шаттенкирка упало. Но в этом матче это еще связано и с дракой, которая вспыхнула в конце второго периода. Дмитрий отдавал пас от борта. В этот момент на него налетел форвард «дьяволов» Джозеф Бландизи.


Обмен ударами выглядел эффектно. И я бы не сказал, что Бландизи заломал Орлова. Просто Дмитрий уходил от удара, нырнул под руку, да так и упал на лед. Потерял равновесие, да и этот бой пора было кончать.

Оба получили по пять минут и ушли в раздевалку.

Решающий и единственный гол забил Якуб Врана в третьем периоде. 


Это случилось тоже в большинстве, причем Шаттенкирка на льду не было (зато были Карлсон и Нисканен). Врана оказался перед воротами и поднял шайбу в угол.

Этого хватило для победы.

Александр Овечкин (20.33 на льду) провел в большинстве столько же, как и Шаттенкирк – 7.08. Очков не набрал, нанес 3 броска при 4 силовых приемах.

Вообще Овечкин второй раз в сезоне выдал сухую серию из четырех матчей. Конечно, статистика у него пристойная – 54 (27+27) очка в 63 играх. Но это не уровень Александра Великого.

Но мы уже настроили себя на то, что Овечкина прорвет в плей-офф. А на этот регулярный чемпионат не будем обращать внимание. «Вашингтон» выиграет регулярку. Какие тогда претензии к Ови? Значит, все хорошо.

Матч

Вашингтон - Нью-Джерси - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Врана (Карлсон, Кузнецов), 47:21 (1:0).

Место и дата

03 марта 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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