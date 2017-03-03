Кокорин-стайл, возобновление сезона и скандалы в «Зените». Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Матч-открытие

Весенняя часть премьер-лиги откроется матчем «Томь» – «Ростов». Информации о подготовке томичей – никакой. Вроде живы, не снялись, сезон доиграют. В каком составе, по какой схеме и так далее – уже не имеет значения.

Команда Курбана Бердыева к матчу точно готовится, о чем свидетельствует внушительная фотогалерея. На днях клуб усилил еще один человек, да какой! Легенда «Ростова» Михаил Осинов занял пост советника гендиректора.

Включайте Блантера! Колонка Евгения Дзичковского



Фото: официальный сайт «Ростова»



Кстати, матч, в котором хозяйской является «Томь», будет сыгран в Ростове-на-Дону. Привыкайте. Хотя, должны быть, уже привыкли.

ЦСКА – «Зенит»

А завтра состоится один из центральных матчей всей весны – ЦСКА примет «Зенит». Невероятно, но билеты еще есть в продаже – сообщается о свободных местах на верхнем ярусе. Что-то «ВЭБ Арена» категорически не желает собирать аншлаг. На матч «Краснодар» – «Спартак» все билеты давно проданы.





«Зенит» выступил с обращением к болельщикам. Заканчивается послание так: «Нам нужна ваша поддержка! Вперед, сине-бело-голубые!»

Оригинально.





Мирча Луческу не только оценил готовность своей команды и соперника, но и ответил на неудобные вопросы. На днях агент Шатова поведал, что игроки «Зенита» не понимают и не любят главного тренера. Мистер взял слово.

– Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно даже откуда идет эта информация, которая создает ажиотаж перед этой игрой. Сложно определить, почему появляется такое интервью. Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в «Зените, то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами.

Инцидент Кокорина и отношения Шатова с Луческу: реакция «Зенита» накануне ЦСКА





И снова он!

В «Зените» не прошли мимо и еще одной некрасивой истории. Произошла она, правда, еще в феврале, но достоянием общественности стала вчера. Вновь отличился Кокорин! На этот раз неугомонный мажор, катаясь на своем честно заработанном автомобиле в центре Москвы, выехал на встречную полосу. О Кокорине говорили весь день, даже по ТВ показали! «Зенит», впрочем, ничего страшного в очередном скандале с нападающим не увидел. (А когда было иначе?)

Ночное рандеву, шанс от скуки. Микулик – о «залете» Кокорина

– По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость, – сообщили в пресс-службе клуба.

Кокорин занимался на вчерашней тренировке. Все у него в порядке. Ничто его не тяготит, о плохом не думает. И, похоже, не только о плохом.

Футболист и стритрейсерша. Колонка Михаила Борзыкина



Фото: официальный сайт «Зенита»



«Спартак» в Краснодаре

В четверг красно-белые прибыли в Краснодар. Сегодня днем пройдет первая тренировка, в которой примут участие все, включая залечившего очередную микротравму Ананидзе. График следующих дней: суббота – утренняя предматчевая тренировка, воскресенье – игра.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Если в «Спартаке» травмированных нет, то «Краснодар» может понести невосполнимую потерю. Просочились слухи, что Каборе получил травму и не сможет выйти на поле. Надо сказать, что в кубковой игре с «Уралом» Шарля не оказалось даже в заявке; вместо него в опорной зоне играл Шишкин. Если слухи подтвердятся, «Краснодар» останется без одной из ключевых фигур: Каборе находится в великолепной форме, которую набрал на Кубке Африки, и является главным в команде начинателем атак.

Увидим.