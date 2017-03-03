Самый удивительный гол сезона в НХЛ. Зайцев забил в свои ворота… головой (видео)

Это нормально для футбола, но тут хоккей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев случайно оказался на пути летящей шайбы.

«Торонто» очень была нужна эта победа в Лос-Анджелесе. Старый канадский клуб с молодым составом переживает перестройку. Лучший хоккейный тренер мира Майк Бэбкок, засучив рукава, взялся за работу. И вот теперь «листья» балансируют на грани попадания в плей-офф.

Команда вела 2:0, но проиграла «королям» по буллитам. И выпала из зоны «уайлд-кард» под натиском «Айлендерс». А вот «Лос-Анджелес», кстати, в эту зону «уайлд-кард» вошел, чего с командой уже не случалось давно. Вот такая крутая концовка регулярного чемпионата НХЛ.

Так получилось, что в центре внимания оказался российский защитник Никита Зайцев.

Сначала он забил третий гол в сезоне, а передачу ему отдавал Брайан Бойл – габаритный центрфорвард, которого в дедлайн выменяли из «Тампы».





Если точнее, то Бойл выиграл вбрасывание (он хорош на точке), а Зайцев нанес дальний бросок. И классно попал, молодец.

Но вот следующий гол – при счете 0:2, от капитана Анже Копитара – получился очень удивительным.

Что там было? Большинство. Дрю Даути отдает под бросок Копитар, тот щелкает из правого круга. И вот словенский центрфорвард улыбается, потому что сам не верит, как это может быть. В задумчивости и Майк Бэбкок. А вот Никита Зайцев тяжело переваливается через бортик. Он в состоянии легкого нокдауна.





Оказалось, что шайба летела мимо. Но форвард «королей» Джефф Картер толкнул Зайцева в спину, тот был вынужден пригнуться. И его голова оказалась на пути полета шайбы.

Бум – она попадает в шлем, рикошет – и прямо в ворота.

Слушайте, это очень обидно.

…А вот представьте, если из-за этого невероятного рикошета от шлема «Лос-Анджелес» попадет в плей-офф, а «Торонто» - нет?

Вот она, хоккейная судьба. Но впереди еще 20 матчей, и можно все исправить.