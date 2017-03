Фернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мир

В матче 25-го тура испанской примеры между «Депортиво» и мадридским «Атлетико» получил травму нападающий гостей Фернандо Торрес. Все это выглядело ужасно. «Советский спорт» рассказывает вам, как это было.

Идет 85-я минута матча, Торрес отрабатывает в обороне возле своей штрафной, и ниоткуда ему в спину влетает защитник хозяев Алекс Бергантиньос. Да влетает с такой силой, что форвард теряет сознание уже в полете, даже еще не опустившись на газон. При падении с большой высоты Торрес очень сильно ударяется головой. Всем сразу стало понятно, что с ним что-то серьезное. К нему мгновенно подбежали одноклубники и соперники. Кто-то из футболистов начал открывать ему рот, чтобы избежать западание языка, а мировой футбол знает много подобных случаев, несколько из которых оказались летальными. Паника на поле. Игроки и главный судья срочно зовут на поле врачей. Главный тренера мадридцев Диего Симеоне коршуном несется на бокового арбитра, доказывая тому, что Торреса намеренно толкали в спину, но в его глазах читается не желание увидеть карточку игроку «Депора», а обеспокоенность состоянием здоровья его подопечного. Напряжение в тот момент было невероятным. Защитник «матрасников» Хосе Мария Хименес отвернулся от происходящего и со слезами на глазах хватался за голову. Переживал и Бергантиньос, который отделался желтой карточкой. Марокканский полузащитник хозяев Файчал Файр начал бубнить себе под нос молитву. Болельщики на трибунах не понимали, что происходит, и в какой-то момент начали свистеть, но один из игроков команды из Ла-Коруньи жестами начал показывать, чтобы они успокоились. Помощник Симеоне Херман Бургос мчится к Торресу, чтобы узнать о состоянии здоровья. Фанатский сектор мадридского клуба начинает скандировать «Фернандо Торрес!», подхватывают и местные болельщики. Чуть больше трех минут потребовалось медицинскому персоналу, чтобы уложить «Эль Ниньо» на носилки и унести в подтрибунное помещение. В этот момент не стихали аплодисменты публики. Что происходило на поле можно посмотреть здесь.

Only seeing the Torres incident now, man that was brutal. pic.twitter.com/JKjWPI8eJ7 — Jacob (@Jcbers) 3 марта 2017 г.

Матч был доигран и завершен со счетом 1:1. Но мыслями все участники этой встречи были рядом с Торресом.

Как только видео попало в интернет, в соцсетях началось невообразимое. Тысячи, даже десятки тысяч сообщений со словами поддержки 32-летнему нападающему. «Торрес, живи!», – писали в твиттере. Бывшие клубы испанца «Челси» и «Ливерпуль» пожелали ему скорейшего выздоровления, как и нападающий «Барселоны» Неймар.

Thoughts tonight are also with @Torres. Get well soon Nando, from everyone at Stamford Bridge. pic.twitter.com/wTgiHb1y3C — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 марта 2017 г.

Чуть позже официальный аккаунт «Атлетико» поблагодарил за поддержку фанатов всего мира. Мгновенно появилась информация, что Торрес в сознании, его состояние стабилизировалось, но ночь он проведет в больнице под присмотром врачей.

– Я услышал звук падения Торреса, стоя возле скамейки запасных. Может быть, так хрустнула его шея. Надеюсь, с Фернандо все обойдется, – сказал Симеоне после матча.

– Результат игры с «Депортиво» не имеет значения. Я хочу только знать, что сейчас происходит с Фернандо. Надеюсь, все будет хорошо, и он скоро вернется в расположение команды, – сказал форвард «матрасников» Антуан Гризманн, который отметился в этом матче голом-красавцем.

После матча главный тренер «Депортиво» Пепе Мель и тот самый Бергантиньос, столкнувшийся с Торресом, навестили нападающего «Атлетико» в больнице.

– На поле я молился, чтобы Фернандо пришел в сознание как можно скорее. К счастью, все обошлось. Главное, с ним все в порядке, – заявил хавбек «Депора».

Но самое радостное сообщение пришло чуть позже.

– Большое спасибо всем, кто переживает за меня, за ваши слова поддержки. Это был только один пугающий эпизод. Надеюсь вернуться на поле очень скоро, – написал Торрес в своем твиттере.

Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) 2 марта 2017 г.

Все обошлось, чему мы все очень рады. Фернандо – настоящий боец. Он это доказывал, доказывает и еще не раз докажет всему футбольному миру!