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Важный вопрос. Что делать, чтобы после приседаний не болели ноги?

Михаил Боков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Важный вопрос. Что делать, чтобы после приседаний не болели ноги?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: что делать, чтобы после приседаний не болели ноги?

Это ощущение знакомо каждому качку. Тренировка ног с тяжелыми приседаниями в следующие дни приносит поистине адскую боль. Она держится от двух до пяти дней, во время которых тяжело ходить, вставать, садиться – и в целом тяжело жить.

Что сделать, чтобы снизить болевые ощущения или совсем избежать их? На вопрос «Советского спорта» ответил Михаил Бобров, персональный тренер направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit:


– Скажу сразу – полностью избежать болевых ощущений в ногах, если вы делаете действительно тяжелую тренировку ног, не получится. Вопрос во времени восстановления. Новички после такого тренинга могут «болеть» до пяти дней. Это долгое время восстановления диктует и тренировочный план: новичку со стажем от одного до двух лет почти наверняка не нужно тренировать ноги чаще раза в неделю.

Бодибилдеры со стажем восстанавливаются быстрее: их организм адаптирован к тренировкам и отвечает меньшей мышечной болью. Поэтому опытные атлеты могут устраивать «день ног» и два раза в неделю.

Боль после приседаний возникает из-за микроразрывов мышц и скопления в них молочной кислоты – побочного продукта, которым организм отвечает на силовой тренинг.

Важный вопрос. Если тренер – девушка, можно ли с ней флиртовать?

Снизить болевые ощущения поможет, в первую очередь, стретчинг – растягивание мышц. Самые простые упражнения для стретчинга после дня ног выглядят так. Если совсем больно – сядьте и посидите некоторое время на коленях. Таз опустите к пяткам. Если не можете сделать это из-за боли постойте на коленях с поднятым тазом и пробуйте садиться постепенно.

Другое хорошее упражнение – забрасываете ногу на опору сзади себя. Колено при такой позиции смотрит в пол. Стоите так некоторое время, чувствуя натяжение в мышцах бедра. Затем меняете ноги и повторяете.

Сделали это? Переходим к следующему упражнению. Встаем прямо, одной ногой делаем небольшой шаг вперед, полностью выпрямляем ее и тянем носок на себя. Плавно опускаем туловище как можно ближе к ноге и фиксируемся в этом положении на несколько секунд. Повторяем то же самое с другой ногой. При наклоне важно избегать рывковых движений.

Еще один совет, чтобы болело меньше – попробуйте опять поприседать, через силу и боль. Дополнительных весов не нужно, сделайте два три легких подхода «воздушных» приседаний. Сначала будет очень больно, но если перетерпеть это первое ощущение, то вскоре боль отступит, ходить и садиться станет легче. Приседаниями вы обеспечите лучший приток крови к мышцам ног, а кровь частично вымоет молочную кислоту из мышцы.

Важный вопрос. Нужна ли становая тяга?

Если лень тянуться и приседать самим – сходите на массаж. Полчаса массажа вернут вас в норму. Хорошо, если под рукой есть массажный валик. Покатайте его по ногам, с усилием, 15 минут, мышцы тоже станут чувствовать себя лучше.

Некоторые профессиональные атлеты практикуют еще ледяные ванны для снятия боли. Это спорный способ. Во-первых, он требует изрядной силы духа – попробуйте-ка просидеть долго в ледяной воде. Во-вторых, он может иметь последствия для мужского здоровья. К ледяным ванным я бы советовал подходить с осторожностью.

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