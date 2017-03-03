«Он очень любил волейбол». Стартует турнир памяти Владимира Кадочникова
Владимир Кадочников известен прежде всего, как политик. В
его биографиях в открытых источниках о волейболе нет никакой информации –
обычное перечисление всех карьерных ступенек, которые пришлось пройти. Владимир
Дмитриевич из модельщик на Уральском заводе тяжелого машиностроения им. С.
Орджоникидзе в 1960 году за тридцать лет дослужился до поста первого секретаря
Свердловского обкома КПСС в 1991 году. Впоследствии он был избран депутатом
Госдумы от коммунистов.
О любви Владимира Дмитриевича к волейболу знают его друзья и
семья. Дочь Надежда сама занималась этим видом спорта на профессиональном
уровне. Потом по стопам матери пошла и его внучка Аня.
– Папа очень любил волейбол, – вспоминает средняя дочь Надежда. – Сам играл. Всегда поддерживал «Уралочку», не пропускал ни один официальный матч. Когда женская сборная СССР под руководством Николая Карполя, стала олимпийскими чемпионками, волейбол в Свердловске был спортом номер один. Свердловск в те годы жил волейболом. Волейбол поддерживали на всех уровнях власти: областном – Борис Ельцин, городском – отец. Свою любовь к волейболу папа пронес через всю жизнь. В силу своего положения, помогал не только команде мастеров, но и детским командам.
Поэтому всероссийские соревнования, которые пройдут в
Екатеринбурге 3-6 марта, и было принято посвятить памяти Владимира Кадочникова.
Торжественная церемония открытия турнира состоится 3 марта в
физкультурно-оздоровительном комплексе «Энергетик». На нее приглашены первые
лица правительства Свердловской области, представители администрации города и федерации
волейбола региона, а также игроки и тренеры клуба «Уралочка», олимпийские
чемпионы.
В соревнованиях примут участие команды девушек и юношей
1999-2003 годов рождения. Для участия в турнире заявки подали восемь команд. Всего
участники буду представлять четыре города: Екатеринбург, Москва, Казань,
Чусовой.
По окончании церемонии открытия турнира волейбольная команда «Уралочка», сильнейшая не только в нашей стране, но и в Европе, проведет мастер-класс и автограф сессию. А 6 марта участники турнира будут приглашены в святая-святых мирового волейбола – на тренировку «Уралочки». Занятие проведет легендарный тренер Николай Карполь.