Ольга Смородская: Это и правда, и неправда одновременно
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская дала «Евроспорту» развернутое (40 тысяч знаков) интервью, в котором рассказала много чего интересного. «Советский спорт» предлагает своим читателям сокращенную версию – здесь все самые яркие высказывания бывшей главы клуба.
О работе нового руководства
– Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю «Локомотива».
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О несостоявшемся трансфере Дриса Мертенса
– Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Оба раза сорвался – сначала я передумала, потому что дорого, а мальчик очень молодой – 21 год. Второй раз через три года. У нас уже был подписан контракт, но он в последнюю секунду ушел в «Наполи» к Бенитесу. Мальчика звали Дрис Мертенс. Кстати, Мертенс – пример очень интеллектуального футболиста. В Бельгии ведь создана целая система по выращиванию игроков.
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О Мануэле Фернандеше
– Очень сильно разочаровал Фернандеш. Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер и натура не позволяют реализовать то, что дала природа. Я ведь много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий. Но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и презирает всех вокруг, хотя оснований для этого у него нет никаких. Умом не блещет, как и всем остальным.
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Об Альберто Сапатере
– У него тяжелейшее заболевание почек. Это установлено не нами, а Институтом урологии. Мы сделали специальную экспертизу. Он ведь все время жаловался на боли в спине, а мы искали причину – позвоночник, мышцы. Только потом врачи догадались про почки.
Что касается личности, то Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде.
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О бывшем президенте клуба Николае Наумове
– После него в клубе не осталось ни одного кирпичика, за который можно было бы взяться, и чтобы ничего не упало. Я думала, что рухнет буквально все. Поле пропало в первый же год, хотя в 2009-м его реконструировали с заменой дренажной системы, подогрева. В общем, был сделан полный ремонт.
Еще один момент – Наумов с Виктором Тищенко (скаут «Локомотива» – Прим.ред.) месяцами находились в Бразилии. Что там делали – не знаю, но купили весьма странных футболистов, причем за большие деньги. Я понимала, что их будет очень сложно не только продать, но и сдать в аренду. Поэтому была проделана гигантская работа по трансферам. Мы даже выручили небольшие деньги, но нигде такие футболисты, как Вагнер, Шарлес и прочие, так и не заиграли. Кстати, теперь Тищенко вернулся в клуб.
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Об увольнении
– Вообще, меня не за что было снимать. Все в клубе было налажено. Мы шли на третьем месте в текущем чемпионате. Достойно провели предыдущий сезон. Набрали одинаковые очки со «Спартаком», и, к сожалению, оказались на шестом месте, но взяли вершины, которые до этого «Локомотив» не брал. В Лиге Европы мы вышли с первого места из группы, хотя нашими соперниками были «Спортинг» и «Бешикташ». В общем, было чем гордиться.
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О проделанной работе
– В РЖД всем не до футбола, там люди занятые. Но время покажет, кто оказался прав. Я за свои шесть лет вывела «Локомотив» из середняков в топ-команду, которая все время борется за титулы. Да, не всегда все получалось, но тем интереснее чемпионат. Мы были очень близко – в одном очке, с одинаковым количеством набранных очков, а не с таким отставанием в 20 с лишним очков, как сейчас. Сейчас на «Локомотив» можно не обращать внимания, он никому не угрожает. Может быть, это и было целью, когда меня убирали.
– За шесть лет при вас «Локомотив» ни разу не играл в Лиге чемпионов.
– Это и правда, и неправда одновременно.
Николай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедия
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О бывшем начальнике управления селекции и спортивном директоре клуба Кирилле Котове
– Кирилл – очень профессиональный человек, это не всем дано. Не все умеют видеть футболиста.
– Когда поняли, что Котов – профессионал?
– Не сразу. Сначала возникали споры. Потом обратила внимание: дело говорит. Многие забывают, что Кирилл пришел в клуб не зятем.
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О дочери, которая работала директором коммерческого департамента «Локомотива»
– Про дочь мою много чего придумывают. Например, она никогда не получала 10 тысяч евро. Ее зарплата была как у всех работников ее отдела. Она даже говорила: «Мне бы газетную статью в кошелек положить».
Она получала 55 тысяч рублей грязными. И у нее никогда не было водителя. Она с 18 лет водит машину. В 16 лет сдавала на права. Она на ралли могла бы выступать. Так что слова про водителя – цирк! Кстати, она ушла из клуба из-за этой бесконечной лжи. Не выдержала, хотя очень любила работу.
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О Юрие Семине
– При Семине я никогда не входила в раздевалку. И, естественно, никогда не указывала, что делать на поле. Если я сейчас пью чай, я могу сказать, хорошо он заварен или плохо. Но я не знаю, как его заваривали. Точно так же я могу судить о качестве игры, но не скажу, почему команда так сыграла. В этом должен разбираться тренер.
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О частой смене тренеров
– Вы часто искали тренеров.
– Значительно реже, чем остальные команды. При этом мы всегда брали очень хороших специалистов. Например, Билича. Тот факт, что худший результат команда показала при нем, говорит о том, что иностранцам сложно адаптироваться к нашему чемпионату.