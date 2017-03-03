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Ольга Смородская: Это и правда, и неправда одновременно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ольга Смородская
Ольга СмородскаяИсточник: «Советский спорт»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская дала «Евроспорту» развернутое (40 тысяч знаков) интервью, в котором рассказала много чего интересного. «Советский спорт» предлагает своим читателям сокращенную версию – здесь все самые яркие высказывания бывшей главы клуба.

О работе нового руководства

– Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю «Локомотива».

*** 

О несостоявшемся трансфере Дриса Мертенса 

– Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Оба раза сорвался – сначала я передумала, потому что дорого, а мальчик очень молодой – 21 год. Второй раз через три года. У нас уже был подписан контракт, но он в последнюю секунду ушел в «Наполи» к Бенитесу. Мальчика звали Дрис Мертенс. Кстати, Мертенс – пример очень интеллектуального футболиста. В Бельгии ведь создана целая система по выращиванию игроков.

*** 

О Мануэле Фернандеше

– Очень сильно разочаровал Фернандеш. Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер и натура не позволяют реализовать то, что дала природа. Я ведь много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий. Но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и презирает всех вокруг, хотя оснований для этого у него нет никаких. Умом не блещет, как и всем остальным.

*** 

Об Альберто Сапатере

– У него тяжелейшее заболевание почек. Это установлено не нами, а Институтом урологии. Мы сделали специальную экспертизу. Он ведь все время жаловался на боли в спине, а мы искали причину – позвоночник, мышцы. Только потом врачи догадались про почки.

Что касается личности, то Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде.

Альберт Сапатер и Алан Дзагоев
Альберт Сапатер и Алан ДзагоевИсточник: «Советский спорт»

*** 

О бывшем президенте клуба Николае Наумове 

– После него в клубе не осталось ни одного кирпичика, за который можно было бы взяться, и чтобы ничего не упало. Я думала, что рухнет буквально все. Поле пропало в первый же год, хотя в 2009-м его реконструировали с заменой дренажной системы, подогрева. В общем, был сделан полный ремонт.

Еще один момент – Наумов с Виктором Тищенко (скаут «Локомотива» – Прим.ред.) месяцами находились в Бразилии. Что там делали – не знаю, но купили весьма странных футболистов, причем за большие деньги. Я понимала, что их будет очень сложно не только продать, но и сдать в аренду. Поэтому была проделана гигантская работа по трансферам. Мы даже выручили небольшие деньги, но нигде такие футболисты, как Вагнер, Шарлес и прочие, так и не заиграли. Кстати, теперь Тищенко вернулся в клуб.

*** 

Об увольнении 

– Вообще, меня не за что было снимать. Все в клубе было налажено. Мы шли на третьем месте в текущем чемпионате. Достойно провели предыдущий сезон. Набрали одинаковые очки со «Спартаком», и, к сожалению, оказались на шестом месте, но взяли вершины, которые до этого «Локомотив» не брал. В Лиге Европы мы вышли с первого места из группы, хотя нашими соперниками были «Спортинг» и «Бешикташ». В общем, было чем гордиться. 

*** 

О проделанной работе

– В РЖД всем не до футбола, там люди занятые. Но время покажет, кто оказался прав. Я за свои шесть лет вывела «Локомотив» из середняков в топ-команду, которая все время борется за титулы. Да, не всегда все получалось, но тем интереснее чемпионат. Мы были очень близко – в одном очке, с одинаковым количеством набранных очков, а не с таким отставанием в 20 с лишним очков, как сейчас. Сейчас на «Локомотив» можно не обращать внимания, он никому не угрожает. Может быть, это и было целью, когда меня убирали. 

– За шесть лет при вас «Локомотив» ни разу не играл в Лиге чемпионов.
– Это и правда, и неправда одновременно. 

Николай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедия

Николай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедия

*** 

О бывшем начальнике управления селекции и спортивном директоре клуба Кирилле Котове

– Кирилл – очень профессиональный человек, это не всем дано. Не все умеют видеть футболиста.

– Когда поняли, что Котов – профессионал?
– Не сразу. Сначала возникали споры. Потом обратила внимание: дело говорит. Многие забывают, что Кирилл пришел в клуб не зятем.

*** 

О дочери, которая работала директором коммерческого департамента «Локомотива» 

– Про дочь мою много чего придумывают. Например, она никогда не получала 10 тысяч евро. Ее зарплата была как у всех работников ее отдела. Она даже говорила: «Мне бы газетную статью в кошелек положить».

Она получала 55 тысяч рублей грязными. И у нее никогда не было водителя. Она с 18 лет водит машину. В 16 лет сдавала на права. Она на ралли могла бы выступать. Так что слова про водителя – цирк! Кстати, она ушла из клуба из-за этой бесконечной лжи. Не выдержала, хотя очень любила работу.

*** 

О Юрие Семине

– При Семине я никогда не входила в раздевалку. И, естественно, никогда не указывала, что делать на поле. Если я сейчас пью чай, я могу сказать, хорошо он заварен или плохо. Но я не знаю, как его заваривали. Точно так же я могу судить о качестве игры, но не скажу, почему команда так сыграла. В этом должен разбираться тренер. 

***

О частой смене тренеров

– Вы часто искали тренеров.
– Значительно реже, чем остальные команды. При этом мы всегда брали очень хороших специалистов. Например, Билича. Тот факт, что худший результат команда показала при нем, говорит о том, что иностранцам сложно адаптироваться к нашему чемпионату. 

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