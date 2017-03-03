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Хватило и секунды. Безумное попадание со своей половины! (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Хватило и секунды. Безумное попадание со своей половины! (видео)
Источник: БК «Оклахома»

Форвард «Оклахомы» Тадж Гибсон использует магию вне Хогвартса.

В концовке первой половины при счете 57:57 за 2.8 секунды до сирены игрок «Портленда» Пэт Коннотон попытался броском через всю площадку перевести мяч на чужую половину. Бросок удался, но не до конца: мяч долетел до чужой трехочковой дуги, но партнер выловить его не смог.

Зато получилось у Гибсона, который поймал мяч и мгновенно отправил его обратно – в сторону кольца «Портленда». И попал! А какая была траектория броска! Просто удивительная. Реакция Коннотона после попадания соперника просто бесценна.

В итоге трехочковый Гибсона не помог его команде: «Оклахома» уступила «Портленду» 109:114 и опустилась на седьмое место в Западной конференции. 

Матч

Портленд - Оклахома - 114:109

Место и дата

03 марта 06:30, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция

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