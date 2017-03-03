Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь- : -Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» – один, «Зенит» – пять. Топ-20 самых дорогих российских футболистов

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» – один, «Зенит» – пять. Топ-20 самых дорогих российских футболистов
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» изучил двадцатку самых дорогих футболистов с российским паспортом на данный момент. За основу бралась рыночная стоимость игроков на основе данных специализированного портала Transfermarkt.

В топ-20 самых дорогих российских футболистов наиболее широко представлен питерский «Зенит» – сразу пятью игроками. Вторым идет «Краснодар» с тремя своими представителями. Третью строчку делят ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов» – по два дорогих футболиста. Лишь по одному дорогому россиянину нашлось в составах: «Терека», «Рубина», «Уфы» и «Спартака». Еще два футболиста, вошедшие в двадцатку, играют за рубежом – в испанском «Вильярреале» и турецком «Фенербахче».

Общая стоимость всех двадцати самых дорогих российских игроков составила 134,5 миллиона евро. В среднем каждый представитель двадцатки оценивается примерно в 6,7 миллиона евро.

20. Юрий Лодыгин («Зенит») – € 4 млн

Голкипер питерского «Зенита» оценивается примерно в 4 миллиона евро. В свое время клуб приобрел его всего за 800 тысяч евро. После успешного сезона и попадания в сборную России ценник на Лодыгина подскочил до 10 миллионов евро. Однако серия неудачных матчей заставила экспертов снизить оценочную стоимость вратаря.

19. Андрей Семенов («Терек») – € 4 млн

В отличие от голкипера «Зенита», центральный защитник грозненского «Терека» сейчас находится на пике своей формы, что отражается на ценнике – 4 миллиона евро. Лишь раз в карьере его оценивали выше, да и то не намного – 4,5 миллиона евро в январе 2016 года. Клуб купил футболиста, когда его оценочная стоимость составляла порядка 400 тысяч евро.

18. Максим Канунников («Рубин») – € 4 млн

Нападающий казанского «Рубина» оценивается в те же 4 миллиона евро. Но в его случае – это абсолютно лучший показатель за всю карьеру. Правда, Максим не может сдвинуться с мертвой точки вот уже на протяжении двух лет – все те же 4 миллиона евро. Зато, стабильность – признак класса. В 2014 году «Рубин» приобрел футболиста у «Амкара» за 1,5 миллиона евро.

17. Гилерме («Локомотив») – € 4 млн

4 миллиона евро для вратаря столичного «Локомотива» – далеко не лучший показатель. Было время, когда рынок оценивал его в два раза выше – 8 миллионов евро в 2012-2013 году. С тех пор ценник постепенно снижался, пока и вовсе не обвалился в декабре 2016 года. Остается надеяться, что это не связано с получением российского гражданства. В 2007 году «Локомотив» приобрел игрока за 1,25 миллиона евро.

16. Алексей Миранчук («Локомотив») – € 4,5 млн

Самый скандальный игрок зимы, Алексей Миранчук, молод и перспективен. В своей карьере он играл лишь за «Локомотив». Постепенно ценник  на него с пары сотен тысяч евро вырос до 4,5 миллионов, а на футболиста была объявлена настоящая охота. Пока он остается в «Локо», но уже летом может перебраться в другой клуб, например, в казанский «Рубин».

15. Станислав Крицюк («Краснодар») – € 5 млн

Голкипера «Краснодара» ждал головокружительный рост в цене. Еще в феврале 2015 года его оценивали примерно в 750 тысяч евро – тогда он только перебрался из дубля в основную команду португальской «Браги».  В июле прошлого года его приобрел «Краснодар» за 4 миллиона евро. Крицюк получил свои первые вызовы в сборную, а ценник продолжает расти – теперь уже 5 миллионов евро.

14. Денис Черышев («Вильярреал») – € 5 млн

Цена на воспитанника мадридского «Реала» растет и падает волнообразно – в зависимости от его травм. Заиграл хорошо в аренде в «Севилье» – ценник вырос до 6,5 миллионов евро. Получил тяжелую травму – подешевел до 3 миллионов евро. Проявил себя в аренде в «Вильярреале» – сова поднялся до 10 миллионов евро. В итоге «Вильярреал» все же выкупил контракт игрока за 7 миллионов евро. Черышев вновь получил травму, не поехал на Евро-2016 и опустился в цене до 5 миллионов евро. Ждем дальнейшего роста.

13. Александр Ерохин («Ростов») – € 5 млн

Высоченный атакующий центральный полузащитник «Ростова» Александр Ерохин – парень немолодой. Однако значительный рост в цене приходится лишь на последние полтора года его карьеры. В феврале 2016 года, когда он перебирался на правах свободного агента из «Урала» в «Ростов», его трансфер оценивался в 3,8 миллиона евро. Теперь он играет в плей-офф Лиги Европы и стоит уже 5 миллионов.

12. Александр Беленов («Уфа») – € 5 млн

Кого-то могло бы удивить присутствие в двадцатке самых дорогих российских игроков футболиста из «Уфы». Но удивляться не стоит, ведь речь идет об Александре Беленове. Не так давно «Уфа» выгодно продала своего основного голкипера и нашла отличную замену в уходящем с молотка основном составе «Анжи». 5 миллионов евро, в которые сейчас оценивается Беленов, – не лучший для него показатель. Но и не худший. В мае прошлого года ценник на него упал до 4 миллионов. Но потом Александр сумел прибавить в стоимости на миллион.

11. Роман Нойштедтер («Фенербахче») – € 5 млн

Немецкий футболист Роман Нойштедтер, только недавно успевший стать россиянином, до этого ни разу не посещавший свою новую родину, сейчас не на пике. Из «Шальке», где он потерял место в основе, футболисту пришлось перейти в турецкий «Фенербахче». Там игрок, когда-то оценивавшийся в 9 миллионов евро, продолжил терять в цене. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В Турцию же он приезжал на правах свободного агента и оценивался в 7 миллионов евро.

10. Дмитрий Полоз («Ростов») – € 6 млн

В «Ростов» нападающий сборной России Дмитрий Полоз переходил из «Локомотива» в январе 2012 года абсолютно бесплатно. Тогда его оценочная стоимость была равна смешным 25 тысячам долларов. С тех пор она только росла. После того, как Полоз в групповом этапе Лиги чемпионов вколотил гол в ворота великой «Баварии», ценник на него подскочил до 6 миллионов евро. И это – не предел.

9. Александр Кокорин («Зенит») – € 6 млн

Неожиданным соседом Полоза по списку двадцати самых дорогих российских футболистов оказался Александр Кокорин – один из самых высокооплачиваемых игроков нашей страны. В лучшие свои годы Кокорин, играя за московское «Динамо», оценивался в 18 миллионов евро. С тех пор много воды утекло, много голов не было забито и много шампанского было выпито. Ценник на Александра рухнул в три раза – до 6 миллионов евро. В «Зенит» он ушел за полгода до окончания контракта с «Динамо» за 2 миллиона евро.

8. Денис Глушаков («Спартак») – € 6 млн

Капитан московского «Спартака» и единственный представитель красно-белого клуба в двадцатке самых дорогих российских игроков, Денис Глушаков, также далек от своей лучшей стоимости. Ценник, который на него повесили специалисты – 6 миллионов евро. В свое время  он доходил и до 10 миллионов. После этого было падение – до 4,5 миллионов евро. Однако в этом сезоне на волне успехов команды, выплыл и Денис. В свое время, кстати, «Спартак» покупал игрока у «Локомотива» за 8 миллионов евро.

7. Игорь Смольников («Зенит») – € 8 млн

В какой-то момент Игорь Смольников был самым дорогим защитником российского футбола – тогда ценник на него подпрыгнул до 12 миллионов евро. Потом был чемпионат Европы, и невнятная игра за «Зенит». Футболист даже не каждый раз появлялся в основном составе, иногда проигрывая конкуренцию возрастному Анюкову. Зимой на эту позицию был куплен звездный Бранислав Иванович. Вот стоимость Смольникова и упала. Пока несильно – до 8 миллионов евро. Куплен был Смольников у «Краснодара» в 2013 году – за 6 миллионов евро.

6. Павел Мамаев («Краснодар») – € 8 млн

Пик стоимости Павла Мамаева тоже приходится на лето 2016 года – перед Евро-2016. Тогда футболист, купленный «Краснодаром» у ЦСКА за 5 миллионов евро, уже стоил 12 миллионов. С тех пор прошло менее года. Но в это время уместился скандал с шампанским и травма. Все это привело к резкому снижению цены. Теперь Павлу придется вновь поднимать свою ценность в глазах экспертов. Пока – всего 8 миллионов евро.

5. Артем Дзюба («Зенит») – € 9 млн

Пятерку открывает еще один игрок «Зенита» – нападающий Артем Дзюба. В данный момент эксперты оценивают фактурного форварда в 9 миллионов евро. До лучшей своей цены ему не хватает всего одного миллиона евро. Все это просто исправить – надо лишь забивать побольше. К питерской команде, кстати, Дзюба присоединился бесплатно – на правах свободного агента. Тогда его ориентировочная стоимость составляла  всего 6 миллионов евро.

4. Олег Шатов («Зенит») – € 10 млн

В свой лучший период карьеры Олег Шатов мог бы претендовать и на первое место в нашем списке. Однако сейчас – лишь четвертая строчка с ценником в 10 миллионов евро. Футболист переживает не самые лучшие моменты. Он пока еще вспоминает травму и операцию, а также пытается найти общий язык с тренером, который на него, кажется, не обращает внимания. Еще в июне он оценивался в 14 миллионов евро. Сегодня – лишь 10 миллионов. «Зениту» полузащитник обошелся в 7 миллионов евро.

3. Федор Смолов («Краснодар») – € 10 млн

В отличие от Шатова, Смолову своему ценнику в 10 миллионов евро расстраиваться не стоит. Это лучший для него результат за всю карьеру. Причем, рост в цене был молниеносным. Казалось, менее двух лет назад, в июне 2015 года, Федор оценивался в 2,5 миллиона евро и не мог забить более года подряд. Сегодня он не только лидер списка бомбардиров действующего сезона, но и победитель этой гонки в пролом году. Ему мечтают платить 10 миллионов евро в год китайцы, и хотят видеть в своем составе скауты дортмундской «Боруссии». Вот только пенальти надо бы почаще забивать – и будет счастье. «Краснодару» игрок, кстати, достался абсолютно бесплатно.

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – € 12 млн

Оплот надежности сборной России и столичных «армейцев» Игорь Акинфеев вот уже на протяжении долгого времени не исчезает из списка самых дорогих игроков страны. Дважды, в 2009 и в период с 2013 по 2014 годы, его оценочная стоимость и вовсе доходила до 20 миллионов евро. С тех пор прошло много лет. Стало ясно, что Игорь никуда из ЦСКА не собирается. Ценник пополз вниз. Сегодня – 12 миллионов евро.

1. Алан Дзагоев (ЦСКА) – € 14 млн

Игроков московского ЦСКА в списке двадцати самых дорогих российских футболистов всего двое. Но они оккупировали две первые строчки. Лидер – полузащитник Алан Дзагоев с ценой в 14 миллионов евро. Вряд ли это радует самого футболиста, который не прочь был бы попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате. Раньше эта сумма была куда больше. В 2012-2014 годах Алана оценивали в 25 миллионов евро. Кстати, Дзагоев – не воспитанник ЦСКА, как думают многие. «Армейцы» купили его у команды «Академия» за 400 тысяч евро.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Итальянский журналист: Кокорин – слабый игрок, уже поздно считать его перспективнымИтальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на портале MondoSportivo.it, считает, что нападающий Александр Кокорин не является перспективным футболистом.Кокорин-стайл, возобновление сезона и скандалы в «Зените». Пока вы спали (видео)Кокорин-стайл, возобновление сезона и скандалы в «Зените». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Александр Кержаков: Ситуация с Кокориным ничего, кроме шуток, у игроков не вызвалаНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об инциденте с Александром Кокориным и о матче против ЦСКА.Кокорину грозит штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцевСтало известно, какое наказание грозит форварду «Зенита» Александру Кокорину. Напомним, что футболист нарушил правила дорожного движения, находясь в Москве.Станислав Черчесов: Инцидент с Кокориным? Нас такие вещи не устраиваютГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным.Футболист и стритрейсерша. Колонка Михаила БорзыкинаФутболист и стритрейсерша. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» – об очередной истории, в которую вляпался нападающий «Зенита» и сборной России.Юрий Желудков: «Зениту» надо расторгнуть контракт с Кокориным. Бездарь какой-тоБывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть вышеПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.Ночное рандеву, шанс от скуки. Микулик – о «залете» КокоринаНочное рандеву, шанс от скуки. Микулик – о «залете» КокоринаОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об очередном «залете» Александра Кокорина.Александр Кокорин: Никаких гонок не былоНападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг новость о том, что он устроил гонки на автомобиле в Москве с выездом на встречную полосу.Инцидент Кокорина и отношения Шатова с Луческу: реакция «Зенита» накануне ЦСКАИнцидент Кокорина и отношения Шатова с Луческу: реакция «Зенита» накануне ЦСКАМирча Луческу – об агенте Шатова, Шатов – о Луческу, клуб – про происшествие Кокорина. Главные действующие лица «Зенита» накануне ЦСКА.«Зенит»: Детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессойПресс-служба «Зенита» прокомментировала корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» информацию о нарушении правил ПДД Александром Кокориным.Машины меняет чаще, чем забивает голы. Кокорина поймали на встречкеМашины меняет чаще, чем забивает голы. Кокорина поймали на встречкеАлександра Кокорина задержали в Москве за гонки по встречной полосе Бульварного кольца.Материалы по делу Кокорина о нарушении правил ПДД переданы в судНападающий «Зенита» Александр Кокорин был задержан в Москве за выезд на встречную полосу, в следствие чего материалы о нарушении ПДД были отправлены в суд.«Зенит» отказался комментировать происшествие с Кокориным до подтверждения фактовФутбольный клуб «Зенит» не будет официально реагировать на происшествие с Александром Кокориным, сообщил руководитель пресс-службы клубы Дмитрий Циммерман.Мирча Луческу: В словах агента Шатова много неправды и провокацийГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о словах агента Олега Шатова Кахора Муминова.Олег Шатов: С Луческу у меня нет проблем, рабочая атмосфераПолузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча чемпионата России против ЦСКА.Кокорин принял участие в открытой тренировке «Зенита»Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в открытой тренировке команды, передает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосеНападающего «Зенит» и сборной России Александра Кокорина задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, сообщает Life.ru.Победа «Спартака», трагедия Смолова и новое амплуа Сычева. Пока вы спали (видео)Победа «Спартака», трагедия Смолова и новое амплуа Сычева. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» отправил в отставку Захаркина
Биатлон
Эберхард победил в спринте на Кубке мира в Пхенчхане, Гараничев – девятый
Футбол
Майкл О’Нил может возглавить «Лестер»
Хоккей
«Водник» уступил «Байкалу-Энергии» в переигровке скандального матча
Футбол
«Томь» погасила долги перед игроками
Футбол
Торрес выписан из больницы
Хоккей
Александр Овечкин – Хабибу Нурмагомедову: Мы будем болеть за тебя, братан (видео)
Футбол
Месси согласен продлить контракт с «Барселоной», если команду возглавит Сампаоли
Футбол
Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»
MMA
Нурмагомедов стал обладателем премии, как лучший международный боец года
все новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Олег Шатов
Олег Шатоввсе новости
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости