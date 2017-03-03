«Спартак» – один, «Зенит» – пять. Топ-20 самых дорогих российских футболистов

«Советский спорт» изучил двадцатку самых дорогих футболистов с российским паспортом на данный момент. За основу бралась рыночная стоимость игроков на основе данных специализированного портала Transfermarkt.

В топ-20 самых дорогих российских футболистов наиболее широко представлен питерский «Зенит» – сразу пятью игроками. Вторым идет «Краснодар» с тремя своими представителями. Третью строчку делят ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов» – по два дорогих футболиста. Лишь по одному дорогому россиянину нашлось в составах: «Терека», «Рубина», «Уфы» и «Спартака». Еще два футболиста, вошедшие в двадцатку, играют за рубежом – в испанском «Вильярреале» и турецком «Фенербахче».

Общая стоимость всех двадцати самых дорогих российских игроков составила 134,5 миллиона евро. В среднем каждый представитель двадцатки оценивается примерно в 6,7 миллиона евро.

20. Юрий Лодыгин («Зенит») – € 4 млн

Голкипер питерского «Зенита» оценивается примерно в 4 миллиона евро. В свое время клуб приобрел его всего за 800 тысяч евро. После успешного сезона и попадания в сборную России ценник на Лодыгина подскочил до 10 миллионов евро. Однако серия неудачных матчей заставила экспертов снизить оценочную стоимость вратаря.

19. Андрей Семенов («Терек») – € 4 млн

В отличие от голкипера «Зенита», центральный защитник грозненского «Терека» сейчас находится на пике своей формы, что отражается на ценнике – 4 миллиона евро. Лишь раз в карьере его оценивали выше, да и то не намного – 4,5 миллиона евро в январе 2016 года. Клуб купил футболиста, когда его оценочная стоимость составляла порядка 400 тысяч евро.

18. Максим Канунников («Рубин») – € 4 млн

Нападающий казанского «Рубина» оценивается в те же 4 миллиона евро. Но в его случае – это абсолютно лучший показатель за всю карьеру. Правда, Максим не может сдвинуться с мертвой точки вот уже на протяжении двух лет – все те же 4 миллиона евро. Зато, стабильность – признак класса. В 2014 году «Рубин» приобрел футболиста у «Амкара» за 1,5 миллиона евро.

17. Гилерме («Локомотив») – € 4 млн

4 миллиона евро для вратаря столичного «Локомотива» – далеко не лучший показатель. Было время, когда рынок оценивал его в два раза выше – 8 миллионов евро в 2012-2013 году. С тех пор ценник постепенно снижался, пока и вовсе не обвалился в декабре 2016 года. Остается надеяться, что это не связано с получением российского гражданства. В 2007 году «Локомотив» приобрел игрока за 1,25 миллиона евро.

16. Алексей Миранчук («Локомотив») – € 4,5 млн

Самый скандальный игрок зимы, Алексей Миранчук, молод и перспективен. В своей карьере он играл лишь за «Локомотив». Постепенно ценник на него с пары сотен тысяч евро вырос до 4,5 миллионов, а на футболиста была объявлена настоящая охота. Пока он остается в «Локо», но уже летом может перебраться в другой клуб, например, в казанский «Рубин».

15. Станислав Крицюк («Краснодар») – € 5 млн

Голкипера «Краснодара» ждал головокружительный рост в цене. Еще в феврале 2015 года его оценивали примерно в 750 тысяч евро – тогда он только перебрался из дубля в основную команду португальской «Браги». В июле прошлого года его приобрел «Краснодар» за 4 миллиона евро. Крицюк получил свои первые вызовы в сборную, а ценник продолжает расти – теперь уже 5 миллионов евро.

14. Денис Черышев («Вильярреал») – € 5 млн

Цена на воспитанника мадридского «Реала» растет и падает волнообразно – в зависимости от его травм. Заиграл хорошо в аренде в «Севилье» – ценник вырос до 6,5 миллионов евро. Получил тяжелую травму – подешевел до 3 миллионов евро. Проявил себя в аренде в «Вильярреале» – сова поднялся до 10 миллионов евро. В итоге «Вильярреал» все же выкупил контракт игрока за 7 миллионов евро. Черышев вновь получил травму, не поехал на Евро-2016 и опустился в цене до 5 миллионов евро. Ждем дальнейшего роста.

13. Александр Ерохин («Ростов») – € 5 млн

Высоченный атакующий центральный полузащитник «Ростова» Александр Ерохин – парень немолодой. Однако значительный рост в цене приходится лишь на последние полтора года его карьеры. В феврале 2016 года, когда он перебирался на правах свободного агента из «Урала» в «Ростов», его трансфер оценивался в 3,8 миллиона евро. Теперь он играет в плей-офф Лиги Европы и стоит уже 5 миллионов.

12. Александр Беленов («Уфа») – € 5 млн

Кого-то могло бы удивить присутствие в двадцатке самых дорогих российских игроков футболиста из «Уфы». Но удивляться не стоит, ведь речь идет об Александре Беленове. Не так давно «Уфа» выгодно продала своего основного голкипера и нашла отличную замену в уходящем с молотка основном составе «Анжи». 5 миллионов евро, в которые сейчас оценивается Беленов, – не лучший для него показатель. Но и не худший. В мае прошлого года ценник на него упал до 4 миллионов. Но потом Александр сумел прибавить в стоимости на миллион.

11. Роман Нойштедтер («Фенербахче») – € 5 млн

Немецкий футболист Роман Нойштедтер, только недавно успевший стать россиянином, до этого ни разу не посещавший свою новую родину, сейчас не на пике. Из «Шальке», где он потерял место в основе, футболисту пришлось перейти в турецкий «Фенербахче». Там игрок, когда-то оценивавшийся в 9 миллионов евро, продолжил терять в цене. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В Турцию же он приезжал на правах свободного агента и оценивался в 7 миллионов евро.

10. Дмитрий Полоз («Ростов») – € 6 млн

В «Ростов» нападающий сборной России Дмитрий Полоз переходил из «Локомотива» в январе 2012 года абсолютно бесплатно. Тогда его оценочная стоимость была равна смешным 25 тысячам долларов. С тех пор она только росла. После того, как Полоз в групповом этапе Лиги чемпионов вколотил гол в ворота великой «Баварии», ценник на него подскочил до 6 миллионов евро. И это – не предел.

9. Александр Кокорин («Зенит») – € 6 млн

Неожиданным соседом Полоза по списку двадцати самых дорогих российских футболистов оказался Александр Кокорин – один из самых высокооплачиваемых игроков нашей страны. В лучшие свои годы Кокорин, играя за московское «Динамо», оценивался в 18 миллионов евро. С тех пор много воды утекло, много голов не было забито и много шампанского было выпито. Ценник на Александра рухнул в три раза – до 6 миллионов евро. В «Зенит» он ушел за полгода до окончания контракта с «Динамо» за 2 миллиона евро.

8. Денис Глушаков («Спартак») – € 6 млн

Капитан московского «Спартака» и единственный представитель красно-белого клуба в двадцатке самых дорогих российских игроков, Денис Глушаков, также далек от своей лучшей стоимости. Ценник, который на него повесили специалисты – 6 миллионов евро. В свое время он доходил и до 10 миллионов. После этого было падение – до 4,5 миллионов евро. Однако в этом сезоне на волне успехов команды, выплыл и Денис. В свое время, кстати, «Спартак» покупал игрока у «Локомотива» за 8 миллионов евро.

7. Игорь Смольников («Зенит») – € 8 млн

В какой-то момент Игорь Смольников был самым дорогим защитником российского футбола – тогда ценник на него подпрыгнул до 12 миллионов евро. Потом был чемпионат Европы, и невнятная игра за «Зенит». Футболист даже не каждый раз появлялся в основном составе, иногда проигрывая конкуренцию возрастному Анюкову. Зимой на эту позицию был куплен звездный Бранислав Иванович. Вот стоимость Смольникова и упала. Пока несильно – до 8 миллионов евро. Куплен был Смольников у «Краснодара» в 2013 году – за 6 миллионов евро.

6. Павел Мамаев («Краснодар») – € 8 млн

Пик стоимости Павла Мамаева тоже приходится на лето 2016 года – перед Евро-2016. Тогда футболист, купленный «Краснодаром» у ЦСКА за 5 миллионов евро, уже стоил 12 миллионов. С тех пор прошло менее года. Но в это время уместился скандал с шампанским и травма. Все это привело к резкому снижению цены. Теперь Павлу придется вновь поднимать свою ценность в глазах экспертов. Пока – всего 8 миллионов евро.

5. Артем Дзюба («Зенит») – € 9 млн

Пятерку открывает еще один игрок «Зенита» – нападающий Артем Дзюба. В данный момент эксперты оценивают фактурного форварда в 9 миллионов евро. До лучшей своей цены ему не хватает всего одного миллиона евро. Все это просто исправить – надо лишь забивать побольше. К питерской команде, кстати, Дзюба присоединился бесплатно – на правах свободного агента. Тогда его ориентировочная стоимость составляла всего 6 миллионов евро.

4. Олег Шатов («Зенит») – € 10 млн

В свой лучший период карьеры Олег Шатов мог бы претендовать и на первое место в нашем списке. Однако сейчас – лишь четвертая строчка с ценником в 10 миллионов евро. Футболист переживает не самые лучшие моменты. Он пока еще вспоминает травму и операцию, а также пытается найти общий язык с тренером, который на него, кажется, не обращает внимания. Еще в июне он оценивался в 14 миллионов евро. Сегодня – лишь 10 миллионов. «Зениту» полузащитник обошелся в 7 миллионов евро.

3. Федор Смолов («Краснодар») – € 10 млн

В отличие от Шатова, Смолову своему ценнику в 10 миллионов евро расстраиваться не стоит. Это лучший для него результат за всю карьеру. Причем, рост в цене был молниеносным. Казалось, менее двух лет назад, в июне 2015 года, Федор оценивался в 2,5 миллиона евро и не мог забить более года подряд. Сегодня он не только лидер списка бомбардиров действующего сезона, но и победитель этой гонки в пролом году. Ему мечтают платить 10 миллионов евро в год китайцы, и хотят видеть в своем составе скауты дортмундской «Боруссии». Вот только пенальти надо бы почаще забивать – и будет счастье. «Краснодару» игрок, кстати, достался абсолютно бесплатно.

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – € 12 млн

Оплот надежности сборной России и столичных «армейцев» Игорь Акинфеев вот уже на протяжении долгого времени не исчезает из списка самых дорогих игроков страны. Дважды, в 2009 и в период с 2013 по 2014 годы, его оценочная стоимость и вовсе доходила до 20 миллионов евро. С тех пор прошло много лет. Стало ясно, что Игорь никуда из ЦСКА не собирается. Ценник пополз вниз. Сегодня – 12 миллионов евро.

1. Алан Дзагоев (ЦСКА) – € 14 млн

Игроков московского ЦСКА в списке двадцати самых дорогих российских футболистов всего двое. Но они оккупировали две первые строчки. Лидер – полузащитник Алан Дзагоев с ценой в 14 миллионов евро. Вряд ли это радует самого футболиста, который не прочь был бы попробовать свои силы в сильном европейском чемпионате. Раньше эта сумма была куда больше. В 2012-2014 годах Алана оценивали в 25 миллионов евро. Кстати, Дзагоев – не воспитанник ЦСКА, как думают многие. «Армейцы» купили его у команды «Академия» за 400 тысяч евро.

