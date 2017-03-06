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Что ждет ЦСКА при Викторе Гончаренко? Анонс нового номера «ССФ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

7 марта начинаются продажи свежего номера еженедельника «Советский спорт – Футбол», а читатели «Советского спорта» могут уже сейчас также бесплатно скачать pdf-версию нового номера.

Главные материалы выпуска:

«Гончаренко расскажет правду о Слуцком»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о новом ЦСКА: «Слуцкому на первых его цеэсковских порах подвозили приличное подкрепление - вспомнить хотя бы Хонду. А Гончаренко сейчас лепит из того, что было. И у него может получиться не более чем подобие «Кубани» или «Уфы».

Федор Кудряшов: «Мечтаю выйти на «Олд Траффорд»

Защитник «Ростова» и сборной России в эксклюзивном интервью «ССФ» рассказал, как много лет хотел сыграть против «Манчестер Юнайтед», чем его удивил Антуан Гризманн и почему Станислав Черчесов жестко шутит.

«Спастись от Аспаса»

«Краснодар», выдав яркий матч со «Спартаком», готовится сыграть с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы. «ССФ» рассказывает о бывшей команде Мостового и Карпина - ее тренере, главной звезде и многом другом.

«Томи» не сочувствую»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев резко высказывается о сибирском клубе: «Руководители вечно что-то клянчат. Оттого их клуб не вызывает сочувствия. Он обречен».

«Эмери шутил: пристрелить его, что ли?»

Хотя экс-наставник «Спартака» Унаи Эмери уже более полугода возглавляет «ПСЖ», а ранее трижды подряд выигрывал с «Севильей» Лигу Европы, его методы далеко не всем понятны. Французские журналисты раскрывают секреты тренера.

«Интриги первой лиги»

8 марта возобновляется первенство ФНЛ. «ССФ» представляет главные интриги весенней части турнира: кто попадет в «стыки», кто вылетит, сколько забьет Кирилл Панченко?

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

– Три звезды российского футбола, которые не были чемпионами;
– Эффектная победа «Ливерпуля» над «Арсеналом»;
– Герои первого весеннего тура российской премьер-лиги.

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