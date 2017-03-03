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Ну поправьте Шипулину прицел! Лидера сборной опять подвела кошмарная стрельба

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ну поправьте Шипулину прицел! Лидера сборной опять подвела кошмарная стрельба
Источник: Getty Images

Мужской спринт в олимпийском Пхенчхане, где проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону, также не принес сборной России наград. Лучший из нашей сборной – Евгений Гараничев, он финишировал 9-м. Антон Шипулин начнет гонку преследования 23-м, его отставание – полторы минуты.

Эберхард снова первый

Какими же захватывающими становятся гонки на кубке мира, когда промахивается Мартен Фуркад. Не подумайте, тут нет и капли злорадства, просто это сегодняшняя реальность – победить его можно только промазавшего. Он стартовал в поздних номерах, 76-м, и не закрыл две мишени. В то время гонку после финиша возглавлял Доминик Ландертингер, завершивший дистанцию с двумя нулями. Впрочем даже они не стали помехой для Фуркада, который все-таки подмял результат Ланди, опередив того на 3 секунды.

Но в поздних номерах оставались еще спортсмены, способные обойти Фуркада в случае безукоризненной стрельбы. Таких нашлось двое: сенсационный чемпион Хохфильцена американец Лоуэлл Бэйли и австриец Юлиан Эберхард.

Эберхард одержал победу нокаутом. На старте пасьюта его преимущество над всеми будет составлять 40 секунд! Впрочем, его победа – не такая уж сенсация. Если регулярно внимательно изучать протокольные данные и, в частности, скорость спортсменов, то фамилия этого австрийца – всегда в топе. Часто его подводит стрельба. Но спринт – это как раз его гонка.

В этом сезоне в шести из семи спринтерских гонок он был в десятке, один из этих стартов он выиграл, а еще на одном этапе был вторым. И вот – снова победа. Да какая! Феноменальное преимущество над вторым местом, которое занял тот самый удививший мир в Хохфильцене американец Лоуэлл Бэйли.

35 лет человеку! А он вдруг принялся побеждать. Он – первый в истории своей страны чемпион мира по биатлону. В Хохфильцене Бэйли вообще выступил невероятно – ни в одной гонке не падал ниже десятого места. Просто супермэн какой-то. И сегодня не было рядом с ним никакого Волкова – помните, что именно Алексей буквально потащил его за собой на финишной прямой в хохфильценской индивидуалке, и это позволило Бэйли выиграть необходимые секунды.

Но хочешь есть – умей вертеться. Таков закон американского спорта. Вот Лоуэлл и вертится.

Гараничев врывается в десятку

А как вертится наша сборная? В Корее пока выходит не очень. Вчерашнюю женскую гонку хочется забыть, как страшный сон. Когда у Светланы Слепцовой после финиша спросили, какое у нее физическое состояние, наша олимпийская чемпионка честно ответила: «Никакое».

Никаким было выступление всей команды, где лучший результат – у Татьяны Акимовой – застрял в топ-40. Ровно за год до Олимпиады женская сборная России нуждается не просто в лечении, а срочной реанимации. Как будет вертеться в такой ситуации тренерский штаб, какого Хоттабыча привлекать к работе с командой в межсезонье – пока непонятно. Но без волшебства здесь не обойтись.

У мужчин получше дела. Вот Антон Шипулин – в прекрасной физической форме, но опять его подводит стрельба. 1+2 – и никаких шансов. Гонку преследования он начнет в полутора минутах от Эберхарда. Максим Цветков снова стреляет здорово, но ноги бегут так, как бегут. Гараничев с двумя его обходит и единственный из наших врывается в десятку. Но это все равно больше минуты от лидера перед завтрашней гонкой преследования.

Не выдерживает длинную дистанцию Кубка мира Антон Бабиков. Больше двух минут отставания от лидера с одним промахом – это слишком много. Сейчас даже не верится, что это тот самый Бабиков, который на первом этапе победил Фуркада и всех-всех-всех в гонке преследования. Тогда казалось – вот она смена Шипулину подросла. Но жизнь показала, что об этом говорить еще рано.

Может, когда-то…

Кубок мира
7-й этап
Пхенхчан (Южная Корея)
Мужчины
Спринт, 10 км

1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 23.11.1 (0 промахов)
2. Лоуэлл Бэйли (США) – отставание 40,7 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +45,4 (2)
...9. Евгений Гараничев (Россия) – +1.06,3 (2)
...14. Максим Цветков (Россия) – +1.17,2 (0)
...23. Антон Шипулин (Россия) – +1.30, 3 (3)
...41. Антон Бабиков (Россия) – +2.06,0 (1)
...52. Юрий Шопин (Россия) – +2.16,0 (2)
...99. Тимур Махамбетов (Россия) – +4.28,4 (5)

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