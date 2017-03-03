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Гиперактивный Карпин, истеричный Лев и душевный Бердыев. Психолог – о тренерах

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гиперактивный Карпин, истеричный Лев и душевный Бердыев. Психолог – о тренерах
Источник: «Советский спорт»

Замечали, как тренер Леонид Слуцкий раскачивается на кресле во время матча? Видели, как Курбан Бердыев постоянно перебирает четки, Унаи Эмери прыгает на бровке, а Йоахим Лев ковыряется в носу и… Интересно, почему тренеры так себя ведут?

«Советский спорт» попросил психолога-конфликтолога, специалиста в области спортивной психологии Валерия Соколюка дать оценку привычкам известных тренеров, как российских так и зарубежных.

Леонид Слуцкий

Типичным для Леонида Викторовича, ранее тренировавшего ЦСКА, является покачивание на кресле, причем, достаточно амплитудное.

Мнение психолога: «Раскачиваясь, сидя на тренерском мостике, Леонид Викторович словно помогает своим футболистам играть. Он бы вышел на поле, но нельзя. У человека внутри накапливается много энергии, и ее надо куда то выплеснуть. Вообще мы очень часто видим людей которые на важных переговорах или решая серьезные вопросы трясут ногами, покачиваются в кресле. Удивительно, но это помогает сосредоточиться. Я вижу в Слуцком очень жесткого тренера, которому подходит чемпионат Германии. Но он очень долго будет искать работу – слишком требователен к работодателю». 

Курбан Бердыев

У главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева самой яркой привычкой является перебирание четок. Конечно, он может и молитвы считать таким образом, как это принято у мусульман, но многие носят с собой четки для психологической разгрузки.

Мнение психолога: «Перебирать четки – отличная альтернатива раскачиванию на скамейке. Знаю, что Бердыев закрыт от прессы. Но по его немногочисленным интервью я могу судить, что он душевный человек. Совершенно не жесткий тренер. Такие люди имеют свойство уходить в работу с головой, забывая обо всем вокруг. Когда его хотели пригласить в сборную, я думал что ему это не подходит. Этому тренеру надо работать каждый день. Могу еще сказать, что такие люди в неудачах винят только себя. Даже если игрок допустил ошибку, то тренер разъедает себя изнутри, что он где то не доработал». 

Валерий Карпин

Всем известен импульсивный Валерий Карпин на тренерской позиции московского «Спартака». Короткие фразы, постукивание по столу, нетерпеливое переминание с ноги на ногу, бегающий взгляд.

Мнение психолога: «Постукивание руками – это символ того, что он хочет поскорее все это закончить. Не видит смысла в происходящем. Он не может терпеть то, что ему скучно и неинтересно. Валерий Георгиевич постоянно куда то торопиться, ему хочется чтобы жизнь текла динамичнее. Ему было бы в комфортно, если бы в день играли по три матча. Слишком много энергии и всего 90 минут. У него очень многозадачный мозг, который быстро переключается с одного дела на другое. Мне кажется ему надо тренировать сразу несколько команд и тогда он будет в комфортной обстановке (смеется)».

Юрий Семин

История с талисманом Юрия Семина, наставника «Локомотива», – притча во языцех. Есть ли в этом что-то от психологии?

Мнение психолога: «Не думаю, что Юрий Павлович верит в приметы. Это своего рода заигрывание с публикой. Он вообще очень медийный человек. Он наслаждается каждой минутой работы в клубе. В отличие от Карпина он буквально смакует каждую минуту происходящего вокруг, получает удовольствие от любой мелочи, даже от общения с прессой».  

Унаи Эмери

Один из самых импульсивных тренеров, работавших в российской премьер-лиге – испанец Унаи Эмери. Из нарезок его поведения в технической зоне целые клипы создавали.

Мнение психолога: «Смотрю видеоролики и не понимаю, что происходит. В «Спартаке» он был другим, таким как в «ПСЖ». А вот в Испании это совершенно другой человек. В Испании он каждый матч переживал как отдельную жизнь. Понять его очень сложно, меняет настроение по пять раз за день. Мне было бы интересно с ним поработать...»

Йоахим Лев

Чемпион мира в качестве тренера сборной Германии Йоахим Лев периодически своим поведением ставит публику в тупик. Описывать это нет смысла – легче видео посмотреть.

Мнение психолога: «Начнем с того, что это тренер – истерик! Плюс накладывается отпечаток переживания за свою внешность. В азарте он не замечает за собой необычное поведение. Но именно в эти моменты и раскрывается его сущность. Если вернуться к его истеричной натуре, то она хуже всего подходит для работы тренером. Вообще удивительно, что человек с таким характером добивается результата в футболе. Может ему везет и он работает с сильными игроками!? А вообще мне страшно представить какие разносы он устраивает футболистам в перерыве, если у них не идет игра».


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