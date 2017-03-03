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Мозякин велик, у ЦСКА есть минус. Хит-парад первого раунда плей-офф от Майорова

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мозякин велик, у ЦСКА есть минус. Хит-парад первого раунда плей-офф от Майорова
Источник: Photo.khl.ru

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров называет пятерых главных героев первого раунда Кубка Гагарина.

1. СЕРГЕЙ МОЗЯКИН

По ходу первого раунда капитан «Магнитки» преодолел невероятный рубеж – впервые в истории нашего хоккея набрал 1000 очков. И, конечно, на этой отметке не остановился.

- Вот чем хорош Мозякин, - рассуждает Майоров. - Это настоящий бомбардир! Сергей никогда не позволяет себе больших перерывов в наборе результативных очков. Вот «замолчал» он перед своей юбилейной тысячей на три матча – это же редчайшее явление! Но никто из нас не сомневался, что по ходу первого раунда очередной рекорд перед нашим лучшим бомбардиром падет.

Рядом с Мозякиным сейчас никого. Причем, за всю историю нашего хоккея. А он-то и не думает останавливаться на достигнутом. Сейчас на его счету уже 1005 результативных баллов. И мы не сомневаемся, что в следующем раунде это число еще прилично возрастет.

В нынешнем сезоне Сергей забросил уже 50 шайб. И я знаю, что многие сейчас пристально следят – покорится ли Мозякину еще и вечный рекорд Вениамина Александрова – 53 шайбы в сезоне. Не сомневаюсь, что лидер магнитогорцев и это достижение превзойдет. Но вот это сравнение мне как раз кажется не слишком справедливым. Все же у Александрова и матчей в регулярке было куда меньше, а уж про плей-офф мы вообще не слыхивали.

2. ЦСКА

Московские армейцы получили на старте Кубка Гагарина весьма мощного соперника – финский «Йокерит». Но не позволили клубу их Хельсинки одержать хотя бы одну победу, завершив серию «всухую» 4-0.

- Тут и «Йокерит» армейцам подсобил, - считает Майоров. - Финская команда весь сезон «ковырялась», была даже вероятность, что она вообще в плей-офф не попадет. И все же я думал, что уж парочку побед «Йокерит» в битве с москвичами все же зацепит…

Не скажу, что ЦСКА был на голову выше соперника. Наоборот, все победы добыты с большой натяжкой. Ведь три матча закончились в овертайме. Армейцы берут огромным объемом работы на площадке. Причем, это относиться ко всем игрокам команды Квартальнова. Плюс прессинг, постоянные столкновения, постоянная помеха сопернику. Многие наши команды к такому быстрому и контактному хоккею не привыкли. Поэтому у противников ЦСКА часто возникают проблемы в начале атаки. Да и у себя в зоне армейцы действуют максимально агрессивно.

Единственный минус москвичей – им не хватает креатива в атаке, который есть у СКА и «Магнитки». Из-за этого ЦСКА не любит и не умеет перестраиваться по ходу матча или серии, а всегда использует один тактический вариант.

3. ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ-младший

Новичок КХЛ «Куньлунь» в первом же сезоне вышел в плей-офф. И в битвах с «Магниткой» показал себя молодцом. Собранная с нуля команда Владимира Юрзинова в трех матчах играла с чемпионом на равных. Еще в одном – даже победила.

- На первый взгляд это удивительный результат, - отмечает Майоров. - Хотя я уже не раз обращал внимание, что состав у «Куньлуня» очень приличный. Там тон задают хорошие игроки из Северной Америки и Финляндии. Да и россияне неплохие.

Главная заслуга Юрзинова – он в кратчайший срок сделал из этих представителей разных школ единую боевую команду. Которая с ходу решила главную задачу регулярного чемпионата – вышла в плей-офф. А там не стушевалась в битвах с действующим чемпионом. Слышал, что эта тренерская бригада распадается… Честно говоря, жаль. Но в кулуарах уже поговаривают, что Юрзинов может оказаться в «Спартаке».

4. МАКСИМ КАЗАКОВ

Форвард «Адмирала» стал главным сюрпризом первого раунда, возглавив список лучших снайперов плей-офф – 5 шайб в пяти матчах!

Казаков, кстати, омский воспитанник. Хорошая школа, - напоминает Майоров. - Но я скажу, что у каждого спортсмена есть свой звездный час. И вот у Казакова сейчас как раз такой случай. Чуть ли не каждый второй бросок заканчивается голом! Но вот насколько серьезны претензии этого форварда на лидерство в команде?

Если это не случайно, то Казаков должен это доказать и в следующем сезоне. Он ведь в регулярке особо результативностью не блистал – всего 10 заброшенных шайб.

Кроме того, есть хоккеисты, которые именно в плей-офф здорово прибавляют. Потому что начинают чувствовать себя в центре внимания. «Адмирал» ведь тоже боролся до конца за участие в Кубке Гагарина. И выполнил задачу. А этот тоже окрыляет. Еще и тренер постоянно твердит про выкладку на двести процентов…

5. «ДИНАМО» (Москва)

В самой равной по силе паре Запада бело-голубые не дрогнули ни разу и завершили серию досрочно – 4-1, несмотря на то, что первый четыре поединка в ней заканчивались «внезапной смертью» в овертайме.

Хотя специалисты этого слова и не любят, но везение было на стороне «Динамо», - говорит Майоров. - Ведь четыре овертайма в четырех первых матчах. И три победы бело-голубых. Мы ведь перед началом серии отмечали, что в этой паре будет абсолютно равная борьба.

Но москвичи превзошли нижегородцев в нюансах. Они были более прагматичными и хладнокровными что ли… И я понимаю, откуда это пришло. Ведь для бело-голубых битвы в плей-офф, даже на самом высоком уровне, - абсолютно привычное дело. А вот «Торпедо» такого опыта не имеет. Автозаводцы постоянно решают задачу выхода в Кубок Гагарина. И даже когда уверенно туда попадают, дело обычно заканчивается первым раундом. Поэтому для них особенно важно преодолеть именно этот рубеж. Уверенности в себе и спокойствия им не хватает.

Я думаю, что попади «Торпедо» на Минск или даже «Локомотив», оно могло рассчитывать на победу. А «Динамо» для него слишком уж матерый соперник.

! Рейтинг пяти антигероев первого раунда плей-офф читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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