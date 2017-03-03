Руслан Камболов: Спасибо Билялетдинову – он вернул меня в большой футбол

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов, который помог команде выйти в полуфинал Кубка России (это Руслан сделал голевой пас на Жонатаса в матче с «Сибирью») дал интервью «Советскому спорту».



«СБОРЫ БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫМИ»

– Кубковый матч с «Сибирью» – первый официальный в году. Как ощущали себя физически?

– Хорошо, потому что провели много игр на сборах. Главный тренер объяснял, что такое количество матчей нужно, чтобы быстрее войти в ритм. И по движению чувствовал себя отлично.

– Динияр Билялетдинов рассказывал, что у Хавьера Грасии интенсивные тренировки. Для вас это были одни из самых тяжелых сборов в карьере?

– Можно сказать и так. Хотя сборы – это всегда сложно. Радует, что у Грасии все занятия строятся через работу с мячом. Беговая работа, конечно, тоже была. Но все разнообразно, интересно.

– Своей игрой в первом матче после перерыва довольны?

– Не люблю себя оценивать – людям со стороны виднее. Главное, чтобы довольны были тренерский штаб, команда и, конечно, болельщики. Думаю, все видели, что поле было тяжелым, но мы справились.

– Помимо голевого паса у вас в активе и удар через себя. Тренируете такое?

– Нет. Хотя уже забивал похожим ударом – за «Нефтехимик» в ФНЛ. Тут тоже по ситуации действовал: выпал момент, я среагировал и ударил. Жаль, не забил.

– Откуда такая пластичность?

– В детстве карате занимался. Видимо, оттуда. Поэтому и с растяжкой все в порядке.

– Приемы в качестве самообороны пригодились?

– Бывали случаи. Как и у любого человека.

«ГРАСИЯ ПОЧТИ НЕ КРИЧИТ»

– Перед голевой атакой вас перевели из опорной зоны на правый фланг полузащиты. Почему?

– Для меня самого это было немного неожиданно. Но, думаю, Грасия все правильно сделал. Там ведь уже планировалось дополнительное время, тренер держал это в голове. А наш защитник Мориц Бауэр ранее получил желтую карточку. Рискованно было его оставлять на поле.

– В разное время вы поиграли центральным и крайним защитником, полузащитником. Где комфортнее?

– В опорной зоне. Хотя раньше казалось, удобнее в центре защиты.

– Что отличают Грасию от других тренеров?

– Менталитет, подход к игрокам. Он почти не кричит, редко можно услышать от него что-то злое. Уважительно относится к футболистам. Поэтому и в ответ к нему хорошее отношение. И не только от игроков. Тренер просто живет футболом! Может, видели ролики с наших тренировок. Он как игрок бегает по полю, показывает, что и как делать. Его интересно слушать.

– Многим запомнился недавний ролик в интернете, на котором переводчик носился за Грасией и очень эмоционально переводил его слова.

– Да, это наш Артур. После этого я закричал ему «Браво!». И все захлопали. Артур – это, можно сказать, еще один наш игрок. Он очень важную роль играет в команде. Не каждый сможет так переводить и доносить мысль тренера.

– Несмотря на все приобретения в начале сезона вас называли лидером этого «Рубина». Правда, потом случилась травма, из-за которой часть осенних матчей пришлось пропустить. Но все же, можно сказать, что при Грасии вы вышли на новый уровень?

– Да. Узнал кое-что новое, стал сильнее в понимании игры.

– Из других тренеров, кого выделите?

– Рината Билялетдинова. Он многое мне дал. По большому счету, вернул в большой футбол, позвав в «Рубин». Считай, я на тот момент года три как пропал, переходил из одной команды ФНЛ в другую. Мне хотелось его не подвести. В итоге мы тогда провели хороший сезон, попали в Лигу Европы. Такое запоминается на всю жизнь.

– Как он вас нашел?

– Не знаю. После ухода из «Локомотива» я ему иногда звонил, спрашивал, как дела. Видимо, он знал, что перейдет в «Рубин», вот и составлял список, кто ему может помочь. Вспомнил, позвал, за что ему большое спасибо.

– Какой Билялетдинов тренер?

– Эмоциональный. Умеет держать команду в напряжении, в тонусе. Никому не дает расслабиться. Всегда говорит правду в лицо. Думаю, в этом плане игроки его уважают.

«ВСЕГДА ГОВОРИЛ СЕБЕ, ЧТО ДОЛЖЕН ПРОРВАТЬСЯ»

– Главные фавориты Кубка России теперь – «Рубин» и «Локомотив», воспитанником которого вы являетесь.

– Сейчас даже думать не хочу о финале. Не люблю эти разговоры про фаворитов. Это просто слова, а решится все на поле. Вот «Краснодар» считался фаворитом, но «Урал» проявил мужской характер – вытащил безнадежную игру. Нам с ними сложно придется.

– Почему в 2011 году «Локо» разорвал с вами контракт?

– Причин не знаю. Просто руководители сказали, что расстаемся. Наверное, не были заинтересованы во мне. Спорить и ругаться не стал. Пришлось тяжело, конечно. Затем ни в «Нижнем Новгороде», ни в «Волгаре» почти не играл. Даже вспоминать не хочется. Слава Богу, перетерпел тот момент. Получил второй шанс и воспользовался им.

– Что помогло выстоять в той ситуации?

– Всегда говорил себе, что должен прорваться. Хотя первые полгода в «Нижнем Новгороде», когда еще не отошел от случившегося, даже тренировался не в полную силу. Слишком все резко случилось: только был в «Локомотиве», а тут бац – в ФНЛ. Потом стало легче, начал больше тренироваться, работать. Хоть по-прежнему мало играл, но настраивал, подбадривал себя постоянно. Никогда не думал, что что-то не смогу.

– Ольга Смородская как-то назвала вас «жертвой лимита». Почему?

– Не знаю. Мы с Ольгой Юрьевной один на один даже не общались ни разу. И у меня никаких конфликтов с ней не было. Поэтому и не обижаюсь на такие слова.

– То есть в «Локо» нет таких людей, кому не пожали бы руку?

– Наоборот, всем бы пожал. И очень крепко.

«ИГРА СО «СПАРТАКОМ» ПОЛУЧИЛАСЬ, КАК В ЧЕМПИОНАТЕ»

– Победа на сборах в контрольном матче над основным составом «Спартака» (4:2) придала уверенности?

– Да. Там, кстати, тоже поле было вязкое, после дождей. Но игра получилась хорошей. Понятно, на сборах результат непоказателен, но все равно. Как ни крути, а такие игры добавляют уверенности. Видно было, что и «Спартак» играл серьезно. Матч как в чемпионате получился.

– Каким должен получиться весенний отрезок сезона, чтобы вы посчитали его удачным?

– Нужно хорошо выступить с клубом. Думаю, вполне реально зацепиться за еврокубки. Отставание – небольшое. Если выдадим удачную серию, можем догнать.

– А сборная?

– Если стану хорошо играть, будет результат, думаю, и до сборной недалеко. Конечно, стремлюсь в нее попасть, поучаствовать в Кубке Конфедераций, чемпионате мира. И не просто попасть, а играть.