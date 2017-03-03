Живой лев на день рождения! Дмитрий Комбаров и другие футболисты в сети
«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд
российского футбола в социальных сетях.
Сердар Азмун, чей «Ростов» триумфально разобрался с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы, каким-то образом шесть дней назад материализовался в Будапеште. Что он там делает?
Партнер Азмуна по команде, Александр Ерохин, тоже колесит по Европе. Он высылает фотографии из Парижа. Команде, что, европейские каникулы устроили?
Александр Селихов, судя по всему, в «Спартаке» на поле пока выходить не будет. Но он по футболу и не скучает – в свободное время играет в хоккей. Виртуальный.
Зато его партнер по команде и соперник в споре за место в воротах, Артем Ребров, любую свободную минуту проводит на футболе. В этот раз спонсоры подарили Артему билеты на игру «Барселоны».
Роман Широков, судя по всему, с футболом завязал окончательно. Вместо поисков клуба он носится по сочинским горам – катается на горных лыжах с семьей.
Оригинально проходят тренировки Виктора Гончаренко в московском ЦСКА. Алан Дзагоев выложил фото, где они с армейцами всей командой стреляют из лука.
Даже Денис Черышев на какое-то время позволил себе забыть о футболе – посетил Ватикан. Близость к Папе Римскому, кстати, принесла испанцам успех – выездную победу над «Ромой» в 1/16 финала Лиги Европы.
Понтус Вернблум показал, как он собирается в отель – на игру ЦСКА. С собой из дома игрок берет все необходимое – набор для выживания: наушники, ноутбук с установленным футбольным симулятором и, конечно, две пачки снюса. Без этого жевательного табака швед просто жить не может.
Дмитрий Комбаров поздравил дочку с первым юбилеем – 5 лет. На праздник футболист арендовал настоящего льва. Молодого, маленького, но ведь льва. Здесь он перещеголял своего брата Кирилла, который сыну на день рождения приводил медведя. Большого медведя. Взрослого. Но мишкой в России разве кого-то удивишь. Они у нас по улицам разгуливают.
Все еще травмированный Александр Кержаков продолжает купаться в любви публики. Только вместо футбольных фанатов и матерных кричалок вокруг любители литературы. Александр презентовал свою новую книгу. Смотрите, сколько поклонников у литературного таланта Александра!