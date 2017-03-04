«Ливерпуль» совершенно точно победит «Арсенал». Прогнозы на 27-й тура АПЛ

Корреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает свои прогнозы на матчи 27-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»



«МЮ» на неделе стал обладателем очередного трофея и теперь возьмется за главную задачу – не отпустить группу лидеров чемпионата. «Борнмут» на выезде играет не важно, поэтому команда Моуринью одержит победу в этом матче.

«Вест Бромвич» – «Кристал Пэлас»

«Вест Бромвич» чувствует себя в середине таблицы очень спокойно – ни выше, ни ниже они вряд ли подвинутся, что может сыграть с ними злую шутку. «Кристал Пэлас» борется за выживание, но в этом матче сил не хватит. Скорее всего, с разницей в один мяч победят хозяева.

«Лестер» – «Халл Сити»

«Лестер» вернулся, по крайней мере, в матче с «Ливерпулем»! Те же скорости, тот же азарт, те же горящие глаза. На такую игру приятно смотреть, и очень хочется верить, что этого запала хватит и на «Халл Сити». Поставлю на победу «Лестера».

«Сток Сити» – «Мидлсбро»

10 очков и 7 позиций разделяют эти команды, «Мидлсбро» находится рядом с зоной вылета и скорее всего там и останется. «Сток» спокойно и уверенно обыграет своих соперников.

«Суонси» – «Бернли»

Игра, не вызывающая большого интереса у зрителей, которые с детства не болеют за эти клубы. Последние игры «Бернли» играет вничью, и, думаю, этот матч так же закончится результативной ничьей.

«Уотфорд» – «Саутгемптон»

А в этой встрече будет борьба, клубы разделяет всего одно очко и одна позиция в таблице. Свое предпочтение я бы отдал «Уотфорду», хотя не исключаю и ничейного результата.

«Ливерпуль» – «Арсенал»

Самый главный матч этого тура, любой его результат приведет к перестановкам в верхней части таблицы, чем, на мой взгляд, воспользуется «МЮ». Уверен в победе «Ливерпуля», как никогда.

«Тоттенхэм» – «Эвертон»

Еще один матч, который вызывает большой интерес. Кейн против Лукаку! Почеттино против Кумана! С большим интересом посмотрю эту игру, ведь результат может быть совершенно любой. Но, все-таки, думаю, что «шпоры» одержат непростую победу.

«Сандерленд» – «Манчестер Сити»

Не верю в то, что «Сандерленд» окажет серьезное сопротивление команде Гвардиолы. «Сити» обыграет худшую команду лиги и останется в тройке.

«Вест Хэм» – «Челси»

Спокойно и уверенно «Челси» идет к своему чемпионскому титулу, может даже позволить себе сыграть вничью с середняками. При всем своем уважении к «Вест Хэму», не верю в них в этом матче. Победа подопечных Антонио Конте.

