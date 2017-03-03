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Почему я презираю того, кто упрекнет Устюгова и Червоткина. Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Алексей Червоткин
Алексей ЧервоткинИсточник: Getty Images

Как лыжня Лахти стала ареной российского подвига.

Не знаю, что бы это было – если б Сергей Устюгов нечеловеческим усилием, физическим и волевым, достал-таки на завершающем этапе эстафеты норвежца Крога. Тогда каждому из нас, это видевших, мало было бы вывернуться наизнанку и завопить в духе Георгия Черданцева: «Я сейчас закончу все вообще!». Круче берите! Тогда б, наверно, земной шар сорвался с оси, и все мы очутились бы в незнакомой иной реальности.

Не случилось.

Но я брошу самый презрительный взгляд, какой только сумею, на того, кто скептически скривится в сторону Устюгова: ну чего ж ты, мол, не догнал-то? Потому что здесь тот случай, когда фанаберия категорически не уместна. Когда важно вникнуть в контекст и по достоинству оценить совершенное.

Да, чемпионским дублем в Лахти Сергей Устюгов ворвался в когорту великих лыжников двадцать первого века. Но! У него – дубль, а у норвежского сильного пола, всегдашнего доминатора, на чемпионате в Лахти золотая копилка оставалась пустой. Представляете мотивацию скандинавов на эстафету?

Притом что Крог в дочемпионатской реальности, в общем-то, не привык смотреть на Устюгова снизу вверх. Он был до 2017-го даже познатнее. И он не бежал командный спринт, где Устюгов работал на-гора и за себя, и за того парня Никиту Крюкова. А оглянуться на полтора месяца назад – Крог-то не доехал выматывающий марафон «Тур де Ски», соскочив на середине, – где Устюгов совершил самый великий на тот момент свой подвиг преодоления и победы.

Оцените же, сколько разные вводные были на эстафету у нас и у норвежцев.

И я готов уничтожить тем же самым презрением того, кого косо посмотрит на молодого Алексея Червоткина, позволившего, дескать, былому королю лыж Сундбю от себя оторваться. Потому что Леша Червоткин, во-первых, только год как во взрослых лыжах. А накануне ЧМ, когда норвеги подводили себя к пику кондиций, этот парень вовсю гонялся в Сочи среди военнослужащих, став средь них чемпионом и вице-чемпионом. Из чего вывод: Червоткина в эстафету, похоже, и не планировали. Рассчитывая, возможно, что Легкова и Вылегжанина допустят-таки.

Зачем Леша Червоткин самоубийственно тащил на себе Сундбю три четверти этапа? Молодой азарт взыграл? Но с другой стороны, это была великая русская дерзость! С которой ведь и Устюгов брал быков лыжни за рога и в спринте – с самого старта в финале, и в скиатлоне –изрядно издалека. Преемственность!

«Классики» Ларьков и Бессмертных с образцово-показательной пунктуальностью сделали свое дело. И это, между прочим, отличительная особенность нынешней сборной России – спортсмены умеют выложить свой уровень. Что, к слову, прежде удавалось отечественным эстафетчикам исключительно по большим праздникам. Знаете ли вы том, что за четверть века российской лыжной действительности мы только однажды разжились на ЧМ эстафетным серебром? А о том, что даже легендарным советским корифеям лыжни победная эстафета удалась на ЧМ всего дважды за всю историю ( в 1970-м и 1982-м, причем во втором случае с ними разделили чемпионское счастье норвежцы)?

Вот какие чудеса происходят нынче в российских лыжах, казалось – необратимо обескровленных отстранением Белова, Вылегжанина и Легкова. Дотоле – эстафетчиков практически незаменимых!

Заметьте: немец Маркус Крамер, с чьим появлением в нашем штабе результаты пошли в рост (не в пример его соотечественнику Гроссу в биатлоне), и тот в январе аж пожимал плечами на прорыв Устюгова к вершинам: он-то полагал, что потенциал Легкова в этом сезоне выше, чем устюговский…

Ну да, Легкова, возможно, нашей эстафете как раз не хватило для завоевания золота. Но как же дьявольские эти допинговые напасти заставили лыжную сборную подтянуться, подбочениться! Ведь накануне и девушки, коли б тренерам удалось раздобыть дееспособную гонщицу для первого этапа, тоже вполне могли взметнуться в вице-чемпионки!

А вдуматься, так это же наше родное российское – использовать неприятности-напасти в качестве дополнительной смазки для лыж!

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