«Спартак» и «Зенит» не проиграют» – анонс тура
Перед стартом 18-го тура футбольного чемпионата «Советский спорт» анонсирует главные сюжеты матчей этого уик-энда.
Прогноз тура от Евгения Ловчева:
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Эти матчи могут круто повлиять на ситуацию в таблице. Думаю, «Зенит» не
проиграет. У ЦСКА хватает проблем в атаке, хотя они и прилично провели сборы,
много побеждали.
Ожидаю
борьбу защиты ЦСКА и нападения «Зенита». В пользу питерцев то, что они,
во-первых, провели уже две официальные игры, а, во-вторых, очень прилично
выступили в ответном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (3:1). Думаю, атака
«Зенит» будет чуть-чуть лучше защиты ЦСКА.
«Краснодар» в первые минуты матча с «Уралом» на Кубок России очень сильно смотрелся в нападении. Но со «Спартаком» они будут осторожничать, так вперед не побегут. Все-таки три гола от «Урала» - это слишком много. Жду осторожный футбол. Что для «Спартака», кстати, хорошо. У них игра после сборов еще не устоявшаяся. Думаю, «Спартак» не проиграет – будет ничья или минимальная победа.
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ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ В ТУРЕ?
1. ЛУИС АДРИАНО, 29 лет, «Спартак», нападающий
Бразилец, перебравшийся зимой в Москву из «Милана», наверняка выйдет в
основе на матч с «Краснодаром». На сборах он оставил противоречивые
впечатления. Как оно сложится в официальной игре?
2. Федор СМОЛОВ, 27 лет, «Краснодар», нападающий
В кубковом матче с «Уралом» главный российский бомбардир не забил сразу
два пенальти. Такая неудача способна серьезно надломить любого игрока. Как
справится с давлением Смолов?
3. Виктор ГОНЧАРЕНКО, 39 лет, ЦСКА, главный тренер
Впервые за семь с половиной лет ЦСКА выведет на матч не Леонид Слуцкий, а
другой главный тренер. Дебют Виктора Гончаренко – событие само по себе, а уж во
встрече с «Зенитом» тем более.
ЦИФРА ТУРА
456-й матч в чемпионатах России может провести защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Семаком.
Матч
Голы
Бухаров 19 (0:1).
Состав
Томь: Мелихов, Митерев, Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский, Пугин, Соболев, Сасин, Голышев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан, Нобоа, Азмун, Бухаров
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция