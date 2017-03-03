«Спартак» и «Зенит» не проиграют» – анонс тура

Перед стартом 18-го тура футбольного чемпионата «Советский спорт» анонсирует главные сюжеты матчей этого уик-энда.

Прогноз тура от Евгения Ловчева:

- Эти матчи могут круто повлиять на ситуацию в таблице. Думаю, «Зенит» не проиграет. У ЦСКА хватает проблем в атаке, хотя они и прилично провели сборы, много побеждали.



Ожидаю борьбу защиты ЦСКА и нападения «Зенита». В пользу питерцев то, что они, во-первых, провели уже две официальные игры, а, во-вторых, очень прилично выступили в ответном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (3:1). Думаю, атака «Зенит» будет чуть-чуть лучше защиты ЦСКА.

«Краснодар» в первые минуты матча с «Уралом» на Кубок России очень сильно смотрелся в нападении. Но со «Спартаком» они будут осторожничать, так вперед не побегут. Все-таки три гола от «Урала» - это слишком много. Жду осторожный футбол. Что для «Спартака», кстати, хорошо. У них игра после сборов еще не устоявшаяся. Думаю, «Спартак» не проиграет – будет ничья или минимальная победа.

ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ В ТУРЕ?

1. ЛУИС АДРИАНО, 29 лет, «Спартак», нападающий

Бразилец, перебравшийся зимой в Москву из «Милана», наверняка выйдет в основе на матч с «Краснодаром». На сборах он оставил противоречивые впечатления. Как оно сложится в официальной игре?

2. Федор СМОЛОВ, 27 лет, «Краснодар», нападающий

В кубковом матче с «Уралом» главный российский бомбардир не забил сразу два пенальти. Такая неудача способна серьезно надломить любого игрока. Как справится с давлением Смолов?

3. Виктор ГОНЧАРЕНКО, 39 лет, ЦСКА, главный тренер

Впервые за семь с половиной лет ЦСКА выведет на матч не Леонид Слуцкий, а другой главный тренер. Дебют Виктора Гончаренко – событие само по себе, а уж во встрече с «Зенитом» тем более.

ЦИФРА ТУРА

456-й матч в чемпионатах России может провести защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Семаком.

Матч ЦСКА - Зенит Место и дата 04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч Оренбург - Арсенал Место и дата 04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция