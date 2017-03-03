Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки- : -Валенсия
Футбол  Аугсбург- : -РБ Лейпциг
Футбол  Томь0 : 1Ростов
Баскетбол  Зенит- : -Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» и «Зенит» не проиграют» – анонс тура

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» и «Зенит» не проиграют» – анонс тура
Источник: ФК «Спартак»

Перед стартом 18-го тура футбольного чемпионата «Советский спорт» анонсирует главные сюжеты матчей этого уик-энда.

Прогноз тура от Евгения Ловчева:  

- Эти матчи могут круто повлиять на ситуацию в таблице. Думаю, «Зенит» не проиграет. У ЦСКА хватает проблем в атаке, хотя они и прилично провели сборы, много побеждали.

Ожидаю борьбу защиты ЦСКА и нападения «Зенита». В пользу питерцев то, что они, во-первых, провели уже две официальные игры, а, во-вторых, очень прилично выступили в ответном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (3:1). Думаю, атака «Зенит» будет чуть-чуть лучше защиты ЦСКА.

«Краснодар» в первые минуты матча с «Уралом» на Кубок России очень сильно смотрелся в нападении. Но со «Спартаком» они будут осторожничать, так вперед не побегут. Все-таки три гола от «Урала» - это слишком много. Жду осторожный футбол. Что для «Спартака», кстати, хорошо. У них игра после сборов еще не устоявшаяся. Думаю, «Спартак» не проиграет – будет ничья или минимальная победа.

Включайте Блантера! Колонка Евгения Дзичковского

ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ В ТУРЕ?

1. ЛУИС АДРИАНО, 29 лет, «Спартак», нападающий

Бразилец, перебравшийся зимой в Москву из «Милана», наверняка выйдет в основе на матч с «Краснодаром». На сборах он оставил противоречивые впечатления. Как оно сложится в официальной игре?

2. Федор СМОЛОВ, 27 лет, «Краснодар», нападающий

В кубковом матче с «Уралом» главный российский бомбардир не забил сразу два пенальти. Такая неудача способна серьезно надломить любого игрока. Как справится с давлением Смолов?

3. Виктор ГОНЧАРЕНКО, 39 лет, ЦСКА, главный тренер

Впервые за семь с половиной лет ЦСКА выведет на матч не Леонид Слуцкий, а другой главный тренер. Дебют Виктора Гончаренко – событие само по себе, а уж во встрече с «Зенитом» тем более.

ЦИФРА ТУРА 

456-й матч в чемпионатах России может провести защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Семаком.

Матч

Томь - Ростов - 0:1 (0:1)

1-й тайм

Голы

Бухаров 19 (0:1).

Состав

Томь: Мелихов, Митерев, Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский, Пугин, Соболев, Сасин, Голышев

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан, Нобоа, Азмун, Бухаров

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Зенит

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Урал - Амкар

Место и дата

05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Спартак

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

Оренбург - Арсенал

Место и дата

04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция

Матч

Терек - Уфа

Место и дата

05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Место и дата

05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Если Каррера подготовил «Спартак» в плане физики, то с «Краснодаром» на это можно сделать ставкуБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром».«Томь» – «Ростов». ОнлайнМатч 18-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».РФПЛ. 18-й тур. «Томь» - «Ростов» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Ростов» – «Томь». Стартовые составыСтал известен стартовый состав «Ростова» на матч 18-го тура РФПЛ с «Томью».Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и ПарагваемТренерский штаб сборной Бразилии назвал футболистов, которые получили вызов на матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Уругвая и Парагвая.Руслан Камболов: Со «Спартаком» зарубились как в чемпионате. Это придало уверенностиПолузащитник «Рубина» Руслан Камболов – о своих целях.Живой лев на день рождения! Дмитрий Комбаров и другие футболисты в сетиЖивой лев на день рождения! Дмитрий Комбаров и другие футболисты в сети«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.Руслан Камболов: Спасибо Билялетдинову – он вернул меня в большой футболРуслан Камболов: Спасибо Билялетдинову – он вернул меня в большой футболПолузащитник «Рубина» Руслан Камболов дал интервью «Советскому спорту».Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимоЗащитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.Валерий Масалитин: Матч с «Зенитом» покажет, сумел ли Гончаренко добиться расположения игроков ЦСКАБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о центральном матче 18-го тура РФПЛ.Александр Бубнов: «Ростову» через матч с «Томью» важно хорошо подготовиться к Лиге ЕвропыБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче «Ростова» в рамках 18-го тура РФПЛ.ЦСКА – «Зенит». Шатов, Кокорин, Кержаков и еще 21 футболист отправились на матч«Зенит» опубликовал состав команды, отправившейся на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.Александр Бубнов: «Ростов» при любых раскладах является фаворитом в матче с «Томью»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов».«Томь» погасила долги перед игрокамиГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб рассчитался по долгам с игроками.Ольга Смородская: Это и правда, и неправда одновременноОльга Смородская: Это и правда, и неправда одновременноСамое интересное из большого интервью бывшего президента «Локомотива».Итальянский журналист: Кокорин – слабый игрок, уже поздно считать его перспективнымИтальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на портале MondoSportivo.it, считает, что нападающий Александр Кокорин не является перспективным футболистом.«Спартак» поздравил Фернандо с 25-летием«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Фернандо.Хавьер Грасия: Задача «Рубина» – поправить положение в таблицеГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от второй части сезона в РФПЛ.«Спартак» ищет замену Промесу в ИталииМосковский «Спартак» рассматривает замену нападающему Куинси Промесу в Италии, сообщает Федеральное агентство новостей.Федор Кудряшов: Думаем не о «Манчестере», а о «Томи»Федор Кудряшов: Думаем не о «Манчестере», а о «Томи»В преддверии возобновления сезона защитник «Ростова» ответил на вопросы «Советского спорта».
Главные новости
Футбол
«Томь» – «Ростов». Онлайн
Футбол
Александр Бубнов: Если Каррера подготовил «Спартак» в плане физики, то с «Краснодаром» на это можно сделать ставку
Биатлон
Мартен Фуркад: Для меня очень важно, что я сравнялся со своим кумиром Бьорндаленом
Футбол
Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем
Хоккей
Игорь Захаркин: Я сделал все, что мог. Как побеждать с такими травмами?
Футбол
Роберто Мартинес: Уверен, что Витсель останется ключевым игроком сборной Бельгии
Футбол
Антонио Конте: Мне было нелегко перейти в «Челси», но я хочу остаться здесь на долгие годы
Биатлон
Антон Шипулин: Забирать чемпионат мира у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло
MMA
Отец Нурмагомедова: Хабиб дерется не для Макгрегора, а во славу нашего отечества
Футбол
Валерий Масалитин: Матч с «Зенитом» покажет, сумел ли Гончаренко добиться расположения игроков ЦСКА
все новости